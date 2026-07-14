"Ancak şu anda, her bakımdan kadromuzun bir parçası." Bologna’nın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, 2027’de sona erecek bir sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz “Due Torri”den ayrılma ihtimali bulunan ve transfer piyasasında büyük ilgi gören Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumì’nin durumu hakkında böyle konuştu. Yarın, 15 Temmuz’da 28 milyon avroluk serbest kalma maddesi sona eriyor;ancak Bologna kulübüne bu tutarda bir havale gelmesi pek olası görünmüyor. Eski Genk oyuncusuna göz dikmiş olanlar, çok daha düşük rakamlar üzerinden pazarlık yapmak istiyor. Lucumì’nin sözleşmesinin bitmesine 12 ay kalmış olması da bu durumu güçlendiriyor.
Çeviri:
Bologna’da Lucumì’nin 28 milyon avroluk sözleşme maddesi yarın sona eriyor: Juventus, Adzic’i teklif ediyor
JUVE, ADZIC’E TEKLİF YAPIYOR
Bunların arasında Juventus da var; kulüp şu anda oyuncu satışı olmadan büyük yatırımlar yapamaz durumda, ancak Kolombiyalı oyuncuyu tercih listesinin en başına koydu ve doğru stratejiyi belirlemeye çalışıyor. Carnevali’nin Muharemovic’in Sassuolo’dan Leeds’e transferinden yaklaşık 20 milyon kazanacağı doğru, ancak bu bütçeyi forvet için kullanma niyeti var. Lucumì konusunda ise anlaşmaya bir takas oyuncusu dahil etme isteği var; Bologna’nın Miretti teklifini reddetmesinin ardından, Sartori’nin çok beğendiği Adzic önerildi. Karadağlı oyuncu geçen yıl sadece 17 maçta toplam 349 dakika forma giydi ve 13 Eylül’de Inter’e attığı gol dışında kayda değer bir performansı olmadı. Juve onu kiralamak istiyor, ancak farklı seçenekler de göz ardı edilmiyor.
INTER DE DENİYOR: TEKLİF
Bologna Corriere gazetesine göre, De Vrij, Darmian ve Acerbi’nin ayrılmasının ardından en az bir stoper arayışında olan Inter de Lucumì’ye büyük ilgi gösteriyor. Nerazzurri’nin elinde iki koz var: Kristjan Asllani (bir yıl önce Bologna’nın da ilgilendiği ve Torino ile Beşiktaş’ta kiralık olarak oynadıktan sonra geri dönen oyuncu) ve özellikle de Sartori’nin geçen yıl Serie A’da Pisa’ya kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki Nijeryalı Ebenezer Akisanmiro’yu defalarca izlediği.
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