Bologna’da Lucumì’nin 28 milyon avroluk sözleşme maddesi yarın sona eriyor: Juventus, Adzic’i teklif ediyor

Bunların arasında Juventus da var; kulüp şu anda oyuncu satışı olmadan büyük yatırımlar yapamaz durumda, ancak Kolombiyalı oyuncuyu tercih listesinin en başına koydu ve doğru stratejiyi belirlemeye çalışıyor. Carnevali’nin Muharemovic’in Sassuolo’dan Leeds’e transferinden yaklaşık 20 milyon kazanacağı doğru, ancak bu bütçeyi forvet için kullanma niyeti var. Lucumì konusunda ise anlaşmaya bir takas oyuncusu dahil etme isteği var; Bologna’nın Miretti teklifini reddetmesinin ardından, Sartori’nin çok beğendiği Adzic önerildi. Karadağlı oyuncu geçen yıl sadece 17 maçta toplam 349 dakika forma giydi ve 13 Eylül’de Inter’e attığı gol dışında kayda değer bir performansı olmadı. Juve onu kiralamak istiyor, ancak farklı seçenekler de göz ardı edilmiyor.