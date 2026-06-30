Bologna, Castro 40 milyon karşılığında satılabilir: Juventus devreye girdi. Ayrıca Ferguson ve Lucumi de takımdan ayrılabilir

Satışa çıkacak ilk aday Jhon Lucumí. Juventus, Kolombiyalı stoperin peşinde ancak 15 milyon avro artı 3 milyon avro bonusluk teklif, oyuncunun sözleşmesinde (15 Temmuz’a kadar geçerli) belirtilen 28 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinden sapmak istemeyen Bologna tarafından reddedildi. İngiltere’den ise Bournemouth’un ilgilendiği ve Nottingham Forest’ın hem onu hem de Santiago Castro’yu takip ettiği yönünde söylentiler geliyor.





Arjantinli forvet, Bologna'nın en çok talep gören oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Bologna, oyuncuyu satmak için fiyatı 40 milyon olarak belirledi; bu rakam Juventus'u caydırsa da Premier Lig kulüpleri için cazip olabilir.





Rangers, Roma ve Atalanta’nın ilgisini çeken Benjamin Dominguez ve Lewis Ferguson da takımdan ayrılabilir: Rossoblù’nun kaptanı 20 milyon avroya satılabilir.