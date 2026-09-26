AFP
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'Bolca duygu' - Zinedine Zidane, Fransa ile galibiyetle sonuçlanan ilk maçının keyfini çıkarıyor ancak Türkiye karşısında alınan zorlu galibiyetin ardından taktiksel 'denge' talep ediyor
Zizou için galibiyetle başlangıç
Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki dönemi cuma gecesi Türkiye karşısında alınan önemli ama bir o kadar da kıl payı 1-0'lık galibiyetle başladı. Kocaeli Stadyumu'ndaki düşmanca atmosferde Fransa, Zidane'ın kendi dönemini tanımlamasını umduğu savunma direncini ve bitiriciliği ortaya koydu. Maçın kader anı 54. dakikada geldi; Kylian Mbappe milli takımdaki 67. golünü ağlara göndererek konuk ekibin 2026-27 UEFA Uluslar Ligi kampanyasındaki ilk maçında üç kritik puanı getirdi. Ancak bu zafer, kaptanın endişe verici sakatlığıyla gölgelendi; fileleri havalandırdıktan kısa süre sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İkinci yarının başlarında tılsımlı yıldızını kaybetmesine rağmen Fransa, maçın son bölümünde Ugurcan Cakir'in kırmızı kart gördüğü mücadelede istekli Türkiye'yi durdurmayı başardı. Bu galibiyet, bir Fransa teknik direktörünün Aime Jacquet'nin bunu 1994'te başarmasından bu yana ilk kez ilk maçını kazanması anlamına geliyor. Tesadüfen Jacquet, Zidane'ı futbolcu olarak Dünya Kupası zaferine taşıyan isimdi.
- AFP
Zidane, taktik talepler ve duygusal dönüş üzerine konuştu
Maçın ardından konuşan Zidane, bu anın önemini hemen kabul ederken takımının disiplinli kalması gerektiğini vurguladı. Zidane, TF1'e, "Duygu çok fazla. Bu bir ilk ve özellikle burada, Türkiye'de galibiyetle başlamak hiçbir zaman kolay değildir. Bence oynamamız gereken oyunu oynadık. Rakibimizin oynamasına izin vermedik, onlara oldukça önde baskı yaptık ve topu geri kazanırken çok agresiftik. Top bizdeyken ise işleri doğru şekilde yapmayı bildik" dedi.
"Sadece üç buçuk antrenmanda birlikte çalışmış olmamıza rağmen birçok ilgi çekici yön gördüm. Bu çok cesaret verici. Oyuncuların ortaya koyduğundan memnunum ve bu başlangıcın böyle geçmesinden mutluyum."
Taktik dengede ve uyum sağlama becerisinde ustalaşmak
Bireysel yaratıcılık ile taktik disiplin arasında denge kurulmasının gerekliliğini vurgulayan eski Real Madrid teknik direktörü, takımının başarısının temelinde yapısal bütünlüğün yattığını belirtti. Kadrosunda maç kazandırabilecek bireysel yetenekler bulunduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, açık vermemek için sağlam bir kolektif organizasyonun korunmasının şart olduğunu ifade etti. Son olarak ise takımın taktiksel çok yönlülüğüyle gurur duyduğunu, gerektiğinde farklı şekillerde oynayabildiklerini gösterdiklerini dile getirdi.
"Bu karşılaşma, birkaç farklı şekilde oynayabildiğimizi gösteriyor ki beni ilgilendiren de bu," diye devam etti. "Denge her şeyin anahtarı. Her an fark yaratabilecek oyuncularımız var, ancak açık vermemek için sağlam bir kolektif organizasyonu korumalıyız."
"Türkiye'yi de tebrik etmeliyiz. Birçok kişi fiziksel olarak düşeceklerini düşünüyordu ama durum böyle olmadı. Türkler son ana kadar yüksek tempoyu korudu. Biz de karşılık verebildik ve oyuna sonradan girenler de dahil herkes hazırdı; onlar da maça girdiklerinde görevlerini kusursuz şekilde yerine getirdi. Bu gerçekten büyük bir memnuniyet."
- AFP
Fransa, kaptanı olmadan taktiksel bir değişikliğe gidiyor
Zidane'ın ilk maçı galibiyetle sonuçlanmış olabilir, ancak kaptanını kaybetmesi kutlama gecesini Fransa milli takımının geleceği açısından belirsizlik gecesine çevirdi. Mbappe'nin yokluğu ilk 11'de büyük bir boşluk bırakıyor ve Zidane'ın hücum seçeneklerini güçlendirmek için bekleme listesinden bir yedeği kadroya çağırıp çağırmayacağı henüz belli değil. Fransa, pazartesi günü deplasmanda Belçika ile karşılaşmak üzere yola çıkacak ve artık bu yüksek profilli mücadelede dünyanın en iyi oyuncularından biri yer almayacak. Bu karşılaşmanın ardından Fransa milli takımı, ekim ayının başında İtalya ve Belçika'ya karşı oynayacağı iki kritik iç saha maçı için Stade de France'a dönecek.
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