Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki dönemi cuma gecesi Türkiye karşısında alınan önemli ama bir o kadar da kıl payı 1-0'lık galibiyetle başladı. Kocaeli Stadyumu'ndaki düşmanca atmosferde Fransa, Zidane'ın kendi dönemini tanımlamasını umduğu savunma direncini ve bitiriciliği ortaya koydu. Maçın kader anı 54. dakikada geldi; Kylian Mbappe milli takımdaki 67. golünü ağlara göndererek konuk ekibin 2026-27 UEFA Uluslar Ligi kampanyasındaki ilk maçında üç kritik puanı getirdi. Ancak bu zafer, kaptanın endişe verici sakatlığıyla gölgelendi; fileleri havalandırdıktan kısa süre sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İkinci yarının başlarında tılsımlı yıldızını kaybetmesine rağmen Fransa, maçın son bölümünde Ugurcan Cakir'in kırmızı kart gördüğü mücadelede istekli Türkiye'yi durdurmayı başardı. Bu galibiyet, bir Fransa teknik direktörünün Aime Jacquet'nin bunu 1994'te başarmasından bu yana ilk kez ilk maçını kazanması anlamına geliyor. Tesadüfen Jacquet, Zidane'ı futbolcu olarak Dünya Kupası zaferine taşıyan isimdi.