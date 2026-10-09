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Kabayel Sieggetty
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Boks: Agit Kabayel bir sonraki maçına ne zaman çıkacak? Sıradaki rakibi, tarih, saat, yer, dünya şampiyonluğu, kemer, TV yayını ve canlı yayın akışı

Agit Kabayel boks elitine ulaştı ve sıradaki rakibini arıyor. Peki bu isim kim olacak ve dövüş ne zaman yapılacak? SPOX’ta yanıtı var.

Geçen ocak ayında ağır sıklette WBC unvanını tarihi bir şekilde kazanarak zirveye çıkan Agit Kabayel için şimdi sıra kemerini korumaya geldi. 

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Peki 34 yaşındaki boksör yeniden ne zaman ringe çıkacak? SPOX sizler için tüm önemli bilgileri derledi!

  • Boks: Agit Kabayel ne zaman yeniden dövüşecek? Tarih, yer, saat, rakip

    28 Kasım’da Kabayel’i bir sonraki zorluk bekliyor: Şampiyon, Düsseldorf’taki Merkur Spiel-Arena’da Arnavut Nelson Hysa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tam olarak ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Kabayel için burada çok şey söz konusu, çünkü WBC unvanını ilk kez savunacak.

    Bu düello özel bir heyecan vadediyor, sonuçta şimdiye kadar yenilgi yüzü görmemiş iki profesyonel boksör karşı karşıya geliyor. Kabayel, 27 maçının tamamını kazandı ve bunların 19’unu nakavtla aldı. Hysa da hâlâ yenilgisiz: Arnavut boksör, 25 profesyonel maçının tamamını kazandı ve bunların 23’ünü erken bitirdi.

  • Boks: Agit Kabayel ne zaman yeniden dövüşecek? TV yayını ve canlı yayın bilgileri

    Agit Kabayel ile Nelson Hysa arasındaki mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler bunu DAZN üzerinden yapabilir. Çok sayıda boks organizasyonu halihazırda DAZN Unlimited ve DAZN Super Sports aboneliklerine dahil olsa da, yayın platformu seçili etkinlikler için ek bir öde izle satın alımı talep ediyor. Kabayel ile Hysa arasındaki karşılaşma için de ayrı bir erişim satın alınması gerekiyor. Ek ücretin ne kadar olacağı ise şu ana kadar açıklanmadı.

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  • Boks: Agit Kabayel ne zaman yeniden dövüşecek? Boksörün profili

    • Adı: Agit Kabayel
    • Doğum tarihi: 23 Eylül 1992
    • Doğum yeri: Leverkusen
    • Uyruğu: Alman
    • Sikleti: Ağır sıklet
    • Stili: Sol gard
    • Profesyonel çıkışı: 23 Haziran 2011
    • Boyu: 1,91 m
    • Uzunluğu: 2,03 m
    • Dövüşleri: 27 (27 galibiyet, bunların 18'i nakavt)

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  • Agit Kabayel ile Nelson Hysa, boks: İki dövüşçünün kısa profili

    Agit Kabayel

     

    		Nelson Hysa
    23.09.1992 (34 yaş)Doğum tarihi/Yaş06.09.1984 (42 yaş)
    WBC ağır sıkletUnvan


    Leverkusen, AlmanyaDoğum yeriShkoder, Arnavutluk
    27‑0‑0 (19 nakavt)Kariyer25-0-0 (23 nakavt)
    1,91 mBoy1,96 m
    203 cmUzanma mesafesi201 cm
    Solak duruşDuruşSolak duruş