Boks: Agit Kabayel bir sonraki maçına ne zaman çıkacak? Sıradaki rakibi, tarih, saat, yer, dünya şampiyonluğu, kemer, TV yayını ve canlı yayın akışı

Geçen ocak ayında ağır sıklette WBC unvanını tarihi bir şekilde kazanarak zirveye çıkan Agit Kabayel için şimdi sıra kemerini korumaya geldi.
Peki 34 yaşındaki boksör yeniden ne zaman ringe çıkacak? SPOX sizler için tüm önemli bilgileri derledi!
Geçen ocak ayında ağır sıklette WBC unvanını tarihi bir şekilde kazanarak zirveye çıkan Agit Kabayel için şimdi sıra kemerini korumaya geldi.
Peki 34 yaşındaki boksör yeniden ne zaman ringe çıkacak? SPOX sizler için tüm önemli bilgileri derledi!
28 Kasım’da Kabayel’i bir sonraki zorluk bekliyor: Şampiyon, Düsseldorf’taki Merkur Spiel-Arena’da Arnavut Nelson Hysa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tam olarak ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Kabayel için burada çok şey söz konusu, çünkü WBC unvanını ilk kez savunacak.
Bu düello özel bir heyecan vadediyor, sonuçta şimdiye kadar yenilgi yüzü görmemiş iki profesyonel boksör karşı karşıya geliyor. Kabayel, 27 maçının tamamını kazandı ve bunların 19’unu nakavtla aldı. Hysa da hâlâ yenilgisiz: Arnavut boksör, 25 profesyonel maçının tamamını kazandı ve bunların 23’ünü erken bitirdi.
Agit Kabayel ile Nelson Hysa arasındaki mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler bunu DAZN üzerinden yapabilir. Çok sayıda boks organizasyonu halihazırda DAZN Unlimited ve DAZN Super Sports aboneliklerine dahil olsa da, yayın platformu seçili etkinlikler için ek bir öde izle satın alımı talep ediyor. Kabayel ile Hysa arasındaki karşılaşma için de ayrı bir erişim satın alınması gerekiyor. Ek ücretin ne kadar olacağı ise şu ana kadar açıklanmadı.
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|Agit Kabayel
|Nelson Hysa
|23.09.1992 (34 yaş)
|Doğum tarihi/Yaş
|06.09.1984 (42 yaş)
|WBC ağır sıklet
|Unvan
|Leverkusen, Almanya
|Doğum yeri
|Shkoder, Arnavutluk
|27‑0‑0 (19 nakavt)
|Kariyer
|25-0-0 (23 nakavt)
|1,91 m
|Boy
|1,96 m
|203 cm
|Uzanma mesafesi
|201 cm
|Solak duruş
|Duruş
|Solak duruş