Boks: Agit Kabayel bir sonraki maçına ne zaman çıkacak? Sıradaki rakibi, tarih, saat, yer, dünya şampiyonluğu, kemer, TV yayını ve canlı yayın akışı

28 Kasım’da Kabayel’i bir sonraki zorluk bekliyor: Şampiyon, Düsseldorf’taki Merkur Spiel-Arena’da Arnavut Nelson Hysa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tam olarak ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Kabayel için burada çok şey söz konusu, çünkü WBC unvanını ilk kez savunacak.

Bu düello özel bir heyecan vadediyor, sonuçta şimdiye kadar yenilgi yüzü görmemiş iki profesyonel boksör karşı karşıya geliyor. Kabayel, 27 maçının tamamını kazandı ve bunların 19’unu nakavtla aldı. Hysa da hâlâ yenilgisiz: Arnavut boksör, 25 profesyonel maçının tamamını kazandı ve bunların 23’ünü erken bitirdi.