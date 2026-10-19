Yalnızca 6 yıl önce Bodo/Glimt’ten Avrupa futbolunun önemli bir gücü olarak söz edenlerin sayısı azdı. Bugün, 6 yıl sonra, Norveç kulübünün projesi herkesin saygısını kazanmış durumda. Bodo/Glimt şimdi, bu kez Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında Napoli’ye karşı, İtalyan futboluyla yollarının kesişeceği yeni bir Avrupa gecesine hazırlanıyor.
Bodo/Glimt CEO’su Frode Thomassen, kulübün projesini anlatmak üzere çeşitli İtalyan medya kuruluşlarıyla bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Futbolcularla kurulan ilişkinin sırrından yeni stadyuma ve kulübün gelecek vadeden yeni büyük yeteneğine kadar, işte Thomassen’in yanıtları.