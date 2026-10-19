"Oyuncularımız çalışma ve antrenmanlarda gerçekten çok iyiydi ama maçlarda bazı sorunlar yaşıyorlardı. O dönemin takım menajerinin (bugün sportif direktör, ed. notu) tesadüfen Bodø'deki F-16 savaş uçağı pilotlarıyla çalışan arkadaşları vardı. Bjørn Mannsverk de onlardan biriydi.

Bjørn'ü bir veya iki oyuncuyla çalışmaya başlaması için ekibe dahil ettik ve bu olumlu bir etki yarattı. Haber soyunma odasında yayıldı, daha fazla oyuncu onunla çalışmaya başladı ve sonunda bunu bir sisteme dönüştürdük. Onu mental koçtan ziyade 'kültür inşa eden biri' olarak tanımlıyorum, çünkü bu kulüp insanlarımızın zihniyetine, değerlerimize ve çalışma biçimimize büyük önem veriyor.

2020 ve 2021 civarında, hedefler ve sonuçlar üzerinde çalışmayı açıkça bırakıp bunun yerine tamamen performansa odaklandığımız, düşüncelerimize ve zorluklarla nasıl başa çıktığımıza yoğunlaştığımız bir strateji belirledik."