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TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Bodo/Glimt CEO’su Frode Thomassen: "İklimimiz bir silah. İtalyan takımları Inter, Roma ve Napoli artık bize saygı duyuyor. Sjøvold bir yıldız olacak."

SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Inter
Roma
Şampiyonlar Ligi
Serie A
SSC Napoli - Bodoe/Glimt

Norveç kulübünün CEO'su, Bodo'yu Avrupa'nın büyük güçlerinden biri hâline getiren projeyi anlattı.

Yalnızca 6 yıl önce Bodo/Glimt’ten Avrupa futbolunun önemli bir gücü olarak söz edenlerin sayısı azdı. Bugün, 6 yıl sonra, Norveç kulübünün projesi herkesin saygısını kazanmış durumda. Bodo/Glimt şimdi, bu kez Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında Napoli’ye karşı, İtalyan futboluyla yollarının kesişeceği yeni bir Avrupa gecesine hazırlanıyor.


Bodo/Glimt CEO’su Frode Thomassen, kulübün projesini anlatmak üzere çeşitli İtalyan medya kuruluşlarıyla bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Futbolcularla kurulan ilişkinin sırrından yeni stadyuma ve kulübün gelecek vadeden yeni büyük yeteneğine kadar, işte Thomassen’in yanıtları.


  • Grubun çıkışa geçmesi için Bjorn Mannsverk ve F-16 pilotları

    "Oyuncularımız çalışma ve antrenmanlarda gerçekten çok iyiydi ama maçlarda bazı sorunlar yaşıyorlardı. O dönemin takım menajerinin (bugün sportif direktör, ed. notu) tesadüfen Bodø'deki F-16 savaş uçağı pilotlarıyla çalışan arkadaşları vardı. Bjørn Mannsverk de onlardan biriydi.

    Bjørn'ü bir veya iki oyuncuyla çalışmaya başlaması için ekibe dahil ettik ve bu olumlu bir etki yarattı. Haber soyunma odasında yayıldı, daha fazla oyuncu onunla çalışmaya başladı ve sonunda bunu bir sisteme dönüştürdük. Onu mental koçtan ziyade 'kültür inşa eden biri' olarak tanımlıyorum, çünkü bu kulüp insanlarımızın zihniyetine, değerlerimize ve çalışma biçimimize büyük önem veriyor.

    2020 ve 2021 civarında, hedefler ve sonuçlar üzerinde çalışmayı açıkça bırakıp bunun yerine tamamen performansa odaklandığımız, düşüncelerimize ve zorluklarla nasıl başa çıktığımıza yoğunlaştığımız bir strateji belirledik."

  • Kadroda 10 kaptan

    "Takımımızda 10 kaptan da var. Napoli'ye karşı oynayacağımız yaklaşan maç gibi belirli karşılaşmalarda kimin kaptan olacağını kendi aralarında seçiyorlar. İletişimi doğrudan kuruyor, kulübün tamamında kültür ve değerler konusunda ortak bir anlayışa odaklanıyoruz. Napoli maçında kimin kaptan olacağını henüz bilmiyorum, kendileri seçecek."

  • İtalya'da tekrarlanamayacak proje

    "Proje başka yerde uygulanabilir mi? Stratejik planımızın adı "Our Way" (Bizim Yolumuz, editörün notu). Her kulüp kendine özgü koşulları anlamalı. Bodø/Glimt, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alıyor. Kuzeydeki en yakın şehre arabayla 10 saat, güneydeki en yakın büyük şehre de arabayla 10 saat uzaklıkta. Bodø, yalnızca 43.000 kişinin yaşadığı küçük bir balıkçı köyü. Bizim için futbol, tutku ve performansımızı her gün geliştirmek demek. Futbolcu, teknik direktör ya da CEO olarak işe giderken, yarın bugünkünden daha iyi olmak için tüm çabanı ortaya koymalısın.

    Çalışma biçimimizi adım adım geliştirmeye yönelik bu sürekli çaba, Conference League'den Avrupa Ligi'ne, oradan da Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya uzandığımız son altı yıldaki başarımızı açıklamanın en basit yolu. Bu, uyum, düşünce biçimine bağlılık ve yüksek standartlar gerektiriyor. Tüm grubun birbiriyle iletişim kurmasını ve aynı şekilde düşünmesini sağlayabilirseniz bunu dünyanın her yerinde yapabilirsiniz."

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  • Atmosfer bir silah

    "Bodø gerçekten özel bir yer. Gelecek sonbahara yetiştirmek üzere yeni bir stadyum inşa ediyor olsak da konuk takımların burada bazı zorluklarla karşılaştığını biliyoruz. Karşılaşılan koşulları kabul etmek gerekiyor. Hangi koşullarda oynadığımızı biliyoruz.

    Buraya gelen Roma gibi büyük takımlar veya diğer takımlar bazen uyum sağlayamıyor; bir gün önce sahada antrenman yapmayabiliyor ya da sentetik çimden şikâyet edebiliyor. Modern sentetik çim aslında çok iyi, ancak takımlar yeterince hazırlanmazsa zorlanıyor.

    Deplasman maçlarının dezavantajlarını azaltmak için iki gün önceden yola çıkıyor ve kendi şefimizi yanımızda götürüyoruz. Son günlerde Napoli'ye giderken de yaptığımız gibi, bunu bulunduğumuz ortamı kontrol altında tutmak için yapıyoruz. Her iyi takım, oynadığı koşulları kabul edip bunlara uyum sağlayabilmeli."

  • Şampiyonlar Ligi mi? Sınırımız yok.

    "Bir sınırımız olduğunu düşünmüyorum. İmkânlarımız, iyi performanslarımızla birlikte artıyor. Daha önce önümüzdeki engellerden biri arenamızdı, ancak 2027 için yeni bir arena inşa ediyoruz. Gerçek şu ki beş büyük ligdeki en büyük kulüplerin geniş mali imkânları var. Bu yüzden onlarla ekonomik açıdan rekabet edemeyiz. Ancak bizim yolculuğumuz parayla ilgili değil; tutkuyla, nasıl antrenman yaptığımızla ve gösterdiğimiz çabayla ilgili. Doğru zihniyetle mücadele ederseniz, çok büyük kulüplere karşı bile harika bir performans sergileyip puanlar alabilirsiniz.

    Oyuncuları ve teknik direktörleri takımda tutabilir, çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye devam ederseniz... Nereye kadar gidebileceğinizin bir sınırı olduğunu düşünüyorsanız, bizim gibi bir kulüp kepenkleri de indirebilir!

    Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmaya çok yaklaşmıştık. Bence beş yıl önce birileri, bizim gibi bir kulüp için bunun imkânsız olduğunu söylerdi. Öyleyse çeyrek finale kalmak neden mümkün olmasın? Çeyrek finale kalırsanız sıkı çalışarak yarı finale de ulaşabilirsiniz. Daha da sıkı çalışıp biraz da şansın yardımıyla Şampiyonlar Ligi finaline bile çıkabilirsiniz."

  • Futbolcular: Kim büyük bir takıma hazır?

    "Kim büyük takımlarda oynayabilecek seviyede? Umarım birçoğu! Umarım Bodø/Glimt'te çalışmayı ve oynamayı seviyorlardır. Çünkü biz aile gibi bir kulübüz; birlikte olma ve hedeflerimize ulaşma biçimimiz oyuncularımız için çok şey ifade ediyor.

    Son aylarda Fredrik Sjøvold, hakkında pek yazılmayan ya da fazla dikkat çekmeyen sağ bekimiz, son millî maç arasında millî takıma çağrıldı. Çok gelişiyor ve bence çok ileriye gidecek. Ama elbette Patrick, İtalya'dan iyi tanıdığınız Jens Petter Hauge, Fredrik Bjørkan da var... Şu anda çok üst düzey oyuncularımız var. Ama sözümü bir kenara not edin: Fredrik Sjøvold birkaç yıl içinde parlayan bir yıldız olacak."

  • Napoli ve İtalyan kulüplerinin saygısı

    "Napoli'ye giderken bireysel olarak muhtemelen bizimkilerden daha iyi oyuncularla karşılaşacağımızı biliyoruz. Ama güçlü bir takım olmalı, oyun tarzımıza ve birlikte çalışma biçimimize inanmalıyız. Napoli'ye karşı rekabet edebileceğimiz düzeyde bir performans sergilemeyi umuyoruz.

    Önemli bir şey başardığımızı ve İtalyan kulüplerine karşı iyi oynadığımızı düşünüyorum ama kulüplerin bizden korktuğunu sanmıyorum. Kulübümüzün tarihinde, karşımıza çıkan takımların bize saygı duyduğu bir noktaya geldik. Napoli gibi bir kulübün bizden korktuğunu düşünmüyorum ama muhtemelen bize saygı duyacak ve iyi hazırlanacaktır.

    İlk yıllarda insanlar sadece 'Bodø nerede? Bu nasıl bir kulüp?' diye düşünüyordu. Son altı yılda futbolda çalışanların kulübümüzü ve oyun tarzımızı tanıdığını düşünüyorum. Napoli, çok iyi oyunculara sahip çok iyi bir takım. Gerektiği gibi hazırlanmazlarsa iyi bir performans sergileyip puan alma şansımız olur. Ama Napoli'nin maça iyi hazırlanacağını tahmin ediyorum."



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