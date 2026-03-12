Christian Vieri, dizinden ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldı. Bu haberi, eski forvet oyuncusu Instagram hikayelerinde takipçilerine kendisi verdi. Bobo, hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak herkesi rahatlattı ve uzun süredir rahatsızlık veren ve çıkarılan kemik parçasını da gösterdi.
Bobo Vieri hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu, küçük bir kemiği çıkarıldı
Sakin bir bakışla ve parmaklarıyla zafer işareti yaparak, eski Inter forveti şöyle yorumladı: "Dizimde dolaşan bir kemik parçası çıkarıldı!" Kemik parçası bir çakıl taşı büyüklüğündeydi ve şeffaf bir kapta tutuluyordu. Vieri'nin ameliyatı başarıyla tamamlandı ve kısa bir iyileşme döneminden sonra yakında taburcu olacak. "Bir ay sonra bir sonraki padel turnuvasına hazır olacağım" diye esprili bir şekilde yorumladı.
- Döneminin en iyi forvetlerinden biri olan Vieri, Serie A'da 264 maçta 142 gol attı ve 14 sezon boyunca 7 farklı takımda (Torino, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina) oynadı. Bugün Dazn için yorumcu olarak şampiyonanın önemli maçlarını yorumluyor.
