Buzzi
Çeviri:
Bobo Vieri'den R9 itirafı: "Antrenmanda Fenomen'i kelimenin tam anlamıyla durduramadığınız için kahkahayla güldüm!"
Fenomen ile güçlerini birleştiriyor
Vieri, 1999-2000 sezonu öncesinde Inter'e transfer olduğunda bunu tek bir net hedefle yaptı: Ronaldo'yla birlikte oynamak. Brezilyalı yıldız, kulübe iki sezon önce gelmiş ve kendisini mutlak ikon olarak kabul ettirmişti. Vieri'nin gelişi, Inter taraftarları arasında heyecanı anında zirveye taşıdı.
Kağıt üzerinde, Vieri-Ronaldo ortaklığı dünya futbolunun en tehlikeli hücum ikilisi olarak görülüyordu; hatta belki de Inter tarihinin tamamındaki en tehlikeli ikiliydi. İkilinin seçkin kariyer geçmişi, İtalya ve Avrupa futboluna tamamen hükmedecekleri yönünde büyük bir beklenti yarattı.
- Gribaudi/ImagePhoto
Karşı konulamaz bir dehaya gülmek
Vieri, The Late Run'da konuşurken, yeni takım arkadaşının ne kadar özel olduğunu ilk antrenmanlarında tam olarak hangi anda fark ettiğini anlattı. Ronaldo'nun savunmacıları zahmetsizce geçip her yerden gol atmasını izlemek, Vieri'yi gülecek kadar hayrete düşürdü.
"Topu orta sahada alıyor, herkesi çalımlayıp gol atıyor" diye hatırladı Vieri. "Ben de gülmeye başladım ve biri, 'Neden gülüyorsun?' diye sordu. Ben de, 'Onu gerçekten gördünüz mü?' diye cevap verdim... Ben Johnson kadar hızlıydı, tekniği ise inanılmazdı... Onu durdurmanız mümkün değildi."
Trajik şekilde kısa süren bir ortaklık
Astronomik potansiyele rağmen, Ronaldo'yu etkileyen ve peşini bırakmayan sakatlıklar nedeniyle sahada sert gerçek ortaya çıktı. Trajik şekilde, ikili birlikte hiçbir büyük kupa kazanamadı ve sahada yan yana sadece toplam 11 maça çıkabildi.
Birlikte paylaştıkları 667 dakika boyunca ortak gol katkıları yalnızca üç golde kaldı. Buna, Ronaldo'nun asistleriyle Vieri'nin attığı iki gol ve Vieri'nin hazırladığı, Ronaldo'nun attığı bir gol dahil oldu.
- Buzzi
Bir dönemin sonu
2002-2003 sezonuna girilirken, Ronaldo'nun Inter Milan'dan ayrılıp Real Madrid'e katılmayı seçmesiyle iş birlikleri aniden sona erdi. Bu ses getiren ayrılık, taraftarları sonunda neler olabileceğini düşündürten ortaklığı erken bir şekilde bitirdi.
Sahayı birlikte paylaştıkları süre çok sınırlı kalsa da, Vieri'nin futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden biriyle birlikte oynamaya dair anıları hâlâ canlı. Inter Milan'da birlikte geçirdikleri kısa dönem, futbol tarihinin en büyük "ya şöyle olsaydı" hikâyelerinden biri olarak öne çıkıyor.
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