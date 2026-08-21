Vieri, 1999-2000 sezonu öncesinde Inter'e transfer olduğunda bunu tek bir net hedefle yaptı: Ronaldo'yla birlikte oynamak. Brezilyalı yıldız, kulübe iki sezon önce gelmiş ve kendisini mutlak ikon olarak kabul ettirmişti. Vieri'nin gelişi, Inter taraftarları arasında heyecanı anında zirveye taşıdı.

Kağıt üzerinde, Vieri-Ronaldo ortaklığı dünya futbolunun en tehlikeli hücum ikilisi olarak görülüyordu; hatta belki de Inter tarihinin tamamındaki en tehlikeli ikiliydi. İkilinin seçkin kariyer geçmişi, İtalya ve Avrupa futboluna tamamen hükmedecekleri yönünde büyük bir beklenti yarattı.