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Çeviri:

Bobo Vieri'den R9 itirafı: "Antrenmanda Fenomen'i kelimenin tam anlamıyla durduramadığınız için kahkahayı bastım!"

C. Vieri
Ronaldo
Serie A
Inter

Christian Vieri, Inter'de Ronaldo'yla birlikte oynamanın gerçekte nasıl bir şey olduğuna dair inanılmaz kulis hikâyeleri paylaştı. İtalyan ikon ayrıca ikilinin etrafındaki büyük heyecanı ve bunun neden trajik şekilde kısa sürdüğünü anlattı.

  • Fenomen ile güçlerini birleştiriyor

    Vieri, 1999-2000 sezonu öncesinde Inter Milan'a transfer olduğunda bunu tek bir net hedefle yaptı: Ronaldo ile birlikte oynamak. Brezilyalı yıldız kulübe zaten iki sezon önce gelmiş ve kendisini en büyük ikon olarak kabul ettirmişti. Vieri'nin gelişi, Inter taraftarları arasında heyecanı anında zirveye taşıdı.

    Kağıt üzerinde Vieri-Ronaldo ortaklığı, dünya futbolunun ve muhtemelen Inter tarihinin en tehlikeli hücum ikilisi olarak gösteriliyordu. İkilinin üst düzey kariyer geçmişlerinin birleşimi, İtalyan ve Avrupa futboluna tamamen hükmedecekleri yönünde büyük bir beklenti yarattı.

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    Oynanamaz parlaklığa gülmek

    Vieri, The Late Run'da konuşurken, yeni takım arkadaşının ne kadar özel olduğunu tam olarak ne zaman fark ettiğini, ilk antrenmanlarında yaşadığı anı anlattı. Ronaldo'nun savunmacıları zahmetsizce geçip her yerden gol atmasını izlemek, Vieri'yi gülme noktasına gelecek kadar şaşkına çevirdi.

    "Topu orta sahada alıyor, herkesi çalımlıyor ve gol atıyor," diye hatırladı Vieri. "Ben de gülmeye başladım ve biri, 'Neden gülüyorsun?' diye sordu. Ben de, 'Onu gerçekten gördünüz mü?' diye cevap verdim... Ben Johnson kadar hızlıydı, tekniği de inanılmazdı... Onu durdurmanız mümkün değildi."

  • Trajik şekilde kısa süren bir ortaklık

    Astronomik potansiyele rağmen, Ronaldo'yu uzun süre rahatsız eden sakatlıklar nedeniyle acı gerçek sahada yüzünü gösterdi. İkili, ne yazık ki birlikte hiçbir büyük kupa kazanamadı ve sahada yan yana sadece toplam 11 maça çıkabildi.

    Birlikte sahada geçirdikleri 667 dakikada, ortak gol katkıları sadece üçte kaldı. Buna, Ronaldo'nun asistleriyle Vieri'nin attığı iki gol ve Vieri'nin hazırladığı, Ronaldo'nun kaydettiği bir gol dahildi.

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    Bir dönemin sonu

    2002–2003 sezonuna girilirken, Ronaldo'nun Inter Milan'dan ayrılıp Real Madrid'e gitmeyi seçmesiyle iş birlikleri aniden sona erdi. Bu yüksek profilli ayrılık, taraftarları ne olabileceğini merak eder halde bırakan bir ortaklığın erken noktalanmasına yol açtı.

    Sahada birlikte geçirdikleri süre son derece sınırlı olsa da, Vieri'nin futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden biriyle oynamaya dair anıları hâlâ canlılığını koruyor. Inter Milan'da birlikte geçirdikleri kısa dönem, futbol tarihinin en büyük "ya şöyle olsaydı?" hikâyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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