Vieri, 1999-2000 sezonu öncesinde Inter Milan'a transfer olduğunda bunu tek bir net hedefle yaptı: Ronaldo ile birlikte oynamak. Brezilyalı yıldız kulübe zaten iki sezon önce gelmiş ve kendisini en büyük ikon olarak kabul ettirmişti. Vieri'nin gelişi, Inter taraftarları arasında heyecanı anında zirveye taşıdı.

Kağıt üzerinde Vieri-Ronaldo ortaklığı, dünya futbolunun ve muhtemelen Inter tarihinin en tehlikeli hücum ikilisi olarak gösteriliyordu. İkilinin üst düzey kariyer geçmişlerinin birleşimi, İtalyan ve Avrupa futboluna tamamen hükmedecekleri yönünde büyük bir beklenti yarattı.