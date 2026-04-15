Blues'un Şampiyonlar Ligi umutları belirsizliğini korurken, Chelsea Liam Rosenior'un geleceği konusunda karar verdi

The Athletic’in haberine göre, Chelsea, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için gerekli olan ilk beş sırayı elde edemese bile teknik direktör Rosenior’u görevde tutmayı planlıyor. Bir dizi kötü sonuç ve kulübün kararlarını sorgulayan tecrübeli oyuncuların, sezon ortasında yapılan bu atamaya gölge düşürmesi nedeniyle, bu karar kulüp için kritik bir döneme denk geliyor.

Rosenior göreve geleli sadece üç ay oldu ve Batı Londra'da olumsuz gidişat genellikle hızlı kararlar alınmasına yol açsa da, kulüp yönetimi şu anda istikrarı tercih ediyor. Bu karar, Chelsea'nin tüm turnuvalarda son altı maçından sadece birini kazanmasına rağmen alındı. Yine de, eski Hull City teknik direktörünün, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi marşını dinleyip dinlemeyeceklerine bakılmaksızın, uzun vadeli projeyi yönetecek doğru kişi olarak görüldüğü belirtiliyor.