Blues'un Şampiyonlar Ligi umutları belirsizliğini korurken, Chelsea Liam Rosenior'un geleceği konusunda karar verdi
Yönetim Kurulu, kötü gidişata rağmen umudunu kaybetmiyor
The Athletic’in haberine göre, Chelsea, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için gerekli olan ilk beş sırayı elde edemese bile teknik direktör Rosenior’u görevde tutmayı planlıyor. Bir dizi kötü sonuç ve kulübün kararlarını sorgulayan tecrübeli oyuncuların, sezon ortasında yapılan bu atamaya gölge düşürmesi nedeniyle, bu karar kulüp için kritik bir döneme denk geliyor.
Rosenior göreve geleli sadece üç ay oldu ve Batı Londra'da olumsuz gidişat genellikle hızlı kararlar alınmasına yol açsa da, kulüp yönetimi şu anda istikrarı tercih ediyor. Bu karar, Chelsea'nin tüm turnuvalarda son altı maçından sadece birini kazanmasına rağmen alındı. Yine de, eski Hull City teknik direktörünün, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi marşını dinleyip dinlemeyeceklerine bakılmaksızın, uzun vadeli projeyi yönetecek doğru kişi olarak görüldüğü belirtiliyor.
Avrupa kupası elemeleri kıl payı
Sezonun son düzlüğüne girerken, Blues için hata payı inanılmaz derecede azaldı. Chelsea, Premier Lig’de beşinci sıradaki Liverpool’un dört puan gerisinde, ancak arkalarındaki rekabet giderek kızışıyor. Takımın istikrarsız performansının yansıması, 11. sıradaki Bournemouth’un sadece üç puan üzerinde yer aldıkları puan tablosunda da görülüyor.
Kulübün orta sıralarda kalacağından korkan birçok taraftar için bekleyip görmek yaklaşımı devam ediyor. Rosenior, orta sıralarda kalmak için işe alınmadı ve ligdeki düşüş hemen durdurulmazsa, Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi gerçek bir olasılık olarak duruyor.
Yaz transfer dönemi için planlama
Şu an için koltuğunun sağlam olduğunun açık bir göstergesi olarak Rosenior, kulübün gelecek sezon planlarına ilişkin görüşmelere dahil olduğunu açıkladı. Bu katılım, yaz transfer dönemi için izlenecek transfer stratejisinin şimdiden onun taktiksel tercihlerine ve kadro ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini gösteriyor; bu da onun ayrılmayı düşündüğüne dair pek de bir işaret değil.
FA Kupası, kendini affettirme fırsatı sunuyor
Bu sezonu başarıyla tamamlamak için hâlâ iyi bir fırsat var; FA Kupası, 2018'den bu yana ilk kez kupa kazanma şansı sunuyor. Ancak Wembley'de zafer kazanma yolu zorluklarla dolu. 26 Nisan'daki yarı finalde Leeds ile karşılaşacaklar; bu sezon ligde 3-1'lik bir mağlubiyet ve 2-2'lik bir beraberlikle bu takımı yenememişlerdi.
Yorkshire ekibini geçseler bile, muhtemelen zorlu bir final onları bekliyor. Rosenior'un takımı, Pazar günü kendilerini 3-0 mağlup eden Manchester City ile karşılaşabilir. Hem ilk beşte bitirmeyi hem de kupa kazanmayı başaramaması, teknik direktörü büyük bir baskı altına sokacak ve bu çalkantılı dönemde teknik direktörün arkasında durma konusundaki yönetim kurulunun kararlılığını sınayacaktır.