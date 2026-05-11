BlueCo sahiplik grubunun desteğiyle Xabi Alonso, Chelsea’nin yeni teknik direktörü olmak için en güçlü aday olarak öne çıkıyor

Alonso, kulübün transfer konusunda teknik direktöre daha fazla yetki devretmeye istekli olduğunu gösteren bir gelişmeyle, Chelsea teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak öne çıktı. The i gazetesi tarafından bildirildiği üzere, The Blues, önceki teknik direktörler Enzo Maresca ve Liam Rosenior’un yaşadığı zorluklara rağmen Stamford Bridge’e transfer olma olasılığına açık olduğu söylenen eski Bayer Leverkusen ve Real Madrid teknik direktörüne ciddi ilgi gösteriyor.

Chelsea'nin Fulham'dan Marco Silva ve Bournemouth'tan yakında serbest kalacak olan Andoni Iraola gibi başka adayları da var, ancak Alonso, kulüp sahipleri arasında önemli isimlerin desteğine sahip ve piyasadaki en gözde teknik direktörlerden biri olduğu için bu transfer bir nevi darbe niteliğinde olacaktır. Arne Slot'un Liverpool'dan ayrılması durumunda da Alonso bir seçenek olabilir, ancak haberlere göre kulübün bariz gerilemesine rağmen şu anda onu gelecek sezon için tutmayı planlıyorlar.