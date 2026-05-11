BlueCo sahiplik grubunun desteğiyle Xabi Alonso, Chelsea’nin yeni teknik direktörü olmak için en güçlü aday olarak öne çıkıyor
Alonso, kulübün transfer konusunda teknik direktöre daha fazla yetki devretmeye istekli olduğunu gösteren bir gelişmeyle, Chelsea teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak öne çıktı. The i gazetesi tarafından bildirildiği üzere, The Blues, önceki teknik direktörler Enzo Maresca ve Liam Rosenior’un yaşadığı zorluklara rağmen Stamford Bridge’e transfer olma olasılığına açık olduğu söylenen eski Bayer Leverkusen ve Real Madrid teknik direktörüne ciddi ilgi gösteriyor.
Chelsea'nin Fulham'dan Marco Silva ve Bournemouth'tan yakında serbest kalacak olan Andoni Iraola gibi başka adayları da var, ancak Alonso, kulüp sahipleri arasında önemli isimlerin desteğine sahip ve piyasadaki en gözde teknik direktörlerden biri olduğu için bu transfer bir nevi darbe niteliğinde olacaktır. Arne Slot'un Liverpool'dan ayrılması durumunda da Alonso bir seçenek olabilir, ancak haberlere göre kulübün bariz gerilemesine rağmen şu anda onu gelecek sezon için tutmayı planlıyorlar.
Transferin domino etkisi
Alonso'nun göreve gelmesi, kulübün kadroyu onun taktik vizyonuna uygun hale getirmeye çalışması nedeniyle yaz transfer döneminde büyük bir hareketliliğe yol açacaktır. BlueCo grubunun içinden gelen Rosenior'un aksine, Alonso belirli profiller talep etme gücüne sahip olarak göreve başlayacaktır. Bu değişiklik, Chelsea yönetiminin Premier Lig'in zirvesine geri dönme çabası kapsamında, katı bir kurumsal yapı yerine nihayet bir teknik direktörün teknik uzmanlığını öncelikli kıldığını göstermektedir.
Chelsea, Cesc Fabregas'ın taraftarlar arasında popüler bir figür olmaya devam etmesiyle birlikte başka seçenekleri de değerlendirdi. Ancak eski orta saha oyuncusunun en az bir sezon daha Como ile İtalya'da kalması bekleniyor. Bu gelişme, yarışın fiilen üç önde gelen adayla sınırlı kalmasına neden oluyor: Alonso, Silva ve Iraola. Iraola güçlü bir aday olmaya devam etse de, Alonso, Stamford Bridge'de yeni bir dönemi başlatmak için Chelsea'nin tercih ettiği isim olarak öne çıktı.
Takım içi çatışmalar ve kadro sorunları
Maresca’nın ayrılışı, kulüp yönetimi ile ilişkilerinin bozulduğu ve transferler konusunda çatıştığına dair haberlerin ortasında gerçekleşti. Katalan teknik adamın sezon sonunda Manchester City’den ayrılmaya karar vermesi halinde, Maresca’nın Pep Guardiola’nın yerine geçmeye hazır olduğu söyleniyor. Bu gerilim geçmişi, dünya çapında bir ismi kadroya katmak isteyen Chelsea yönetiminin durumu yeniden değerlendirmesini gerektirdi.
Enzo Fernandez ve Cole Palmer gibi yıldızların geleceği konusunda soru işaretleri var. Chelsea'nin kıdemli oyuncuları, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almazlarsa önemli bonusları kaçıracaklar. The Blues'un da City ve Manchester United'ın hedefindeki Elliot Anderson gibi iddialı transfer hedefleri var, ancak kulübün saha dışında bir kargaşa içinde olduğu algısı varken bunlar gerçekçi görünmüyor.
Şimdi ne olacak?
Cumartesi günkü FA Cup finali, Chelsea’ye büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan bir sezonda kendini affettirmek için son bir şans sunuyor; ancak bu maçın önemi sadece kupa kazanmaktan çok daha öteye uzanıyor. Todd Boehly’nin göz kamaştırıcı transfer harcamaları ve devasa maaş bütçesi göz önüne alındığında, Mavi Takım bir yıl daha Şampiyonlar Ligi’nin dışında kalmayı kesinlikle göze alamaz. Bu durum, kulübün bir sonraki teknik direktör seçiminin önemini hayati bir hale getiriyor.