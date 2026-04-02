BlueCo projesi ortaya çıktı! Chelsea, milli maç arası boyunca Premier Lig’in en büyük kaybedeni oldu

Maresca ve gelecekteki bir La Liga transferi konusunda bu görüşleri paylaşan tek Chelsea yıldızı Fernandez değildi; takımın daha deneyimli oyuncularından Marc Cucurella da bu görüşe katıldı.

"Enzo Maresca yönetimindeyken daha istikrarlıydık, çünkü 18 ay boyunca birlikte çalıştık," dedi sol bek The Athletic'e. "Onunla geçirdiğimiz ilk sezon öncesi dönemine bakarsanız, şüpheler vardı. Her oyuncunun ne yapmamız gerektiğini anlaması için bir sürece ihtiyaç vardır. Maresca ile geçirdiğimiz son aylarda, neredeyse ezbere oynuyorduk. Sistemi değiştirirsek ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Buna zaman gerekir.

"Bir teknik direktör size bu güveni verip şampiyonluklar için mücadele edebileceğiniz bir platform sunarsa, onun için canınızı verirsiniz. Maresca'nın ayrıldığı an, bu bizim üzerimizde büyük bir etki yarattı. Bunlar kulüp tarafından alınan kararlar. Bana sorsaydınız, ben bu kararı almazdım.

"Kısacası, kulüpteki istikrarsızlık bundan kaynaklanıyor. Önce bir geçici teknik direktörümüz (eski U21 teknik direktörü Calum McFarlane) vardı, ardından yeni fikirleri olan ama bunları uygulamak için zamanı olmayan yeni bir teknik direktör geldi. Böyle bir değişiklik yapmak için en iyisi sezon sonuna kadar beklemektir. Böylece herkese, oyunculara ve yeni menajere hazırlanmak için zaman tanırsınız, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirirsiniz… Şu anda her kupa için mücadele eden Arsenal'e bakın. Neredeyse yedi yıldır [Mikel] Arteta ile birlikteydiler ve pek bir şey kazanamadılar. Ancak projeye duyulan bu güven meyvesini veriyor."

En azından çocukluk kulübü Barcelona'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda, Cucurella konuyu ertelemeye karar verdi ve Fernandez'in aksine, bu yazın ötesinde de muhtemelen Chelsea'de kalacağını vurguladı.

"Reddetmek zor olurdu," dedi Barca'ya tekrar katılma konusunda. "Bu sadece benimle ilgili değil. Ailemi de düşünmem gerekir. Olursa olur, ne karar verileceğini göreceğiz. Her zaman geri dönmeyi düşünürsünüz. [Ama] orada [İngiltere'de] çok mutluyum, ailem de öyle. Bu konuyu birkaç yıl sonraya bırakacağım."

Fernandez'in Chelsea ile sözleşmesi 2032'ye kadar devam ediyor, bu nedenle aktif olarak transfer peşinde olursa müzakerelerde tüm kozlar kulübün elinde olacak. Ancak Cucurella'nın sözleşmesinin, önemli bir maaş artışına rağmen 2028'de sona ereceği düşünülüyor ve onun için ayrılmak daha kolay olacaktır.