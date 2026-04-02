Goal.com
Canlı
Chelsea international break GFXGetty/GOAL

Çeviri:

BlueCo projesi ortaya çıktı! Chelsea, milli maç arası boyunca Premier Lig’in en büyük kaybedeni oldu

Analysis
Chelsea
E. Fernandez
M. Cucurella
L. Rosenior
C. Palmer
Premier Lig
FA Kupası
FEATURES
Chelsea - Port Vale

Chelsea'nin sahipliği, kulübün 1905'teki kuruluşundan bu yana tartışmaların odağında yer almıştır; kulübün o dönemdeki temel amacı, yenilenen Stamford Bridge stadyumunu doldurmaktan ibaretti. Roman Abramovich, 2003 yılında Ken Bates'ten kulübü devraldığında, dünyanın en iyi oyuncularını transfer etmek ve altyapıyı geliştirmek için milyarlarca sterlinlik yatırım yaptı. Bu yatırımlar, Blues'un Premier Lig'de ve Avrupa genelinde güçlü bir takım haline gelmesini sağladı, ancak o günler artık geride kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022 yılında Abramovich'in İngiliz hükümeti tarafından yaptırımlara tabi tutulmasının ardından, Chelsea; Todd Boehly, Hansjorg Wyss, Mark Walter ve Clearlake Capital sermaye şirketinden oluşan bir konsorsiyum tarafından satın alındı ve "BlueCo" adlı yeni bir çatı altında toplandı.

BlueCo, kulübün yeni sahipleri olarak, Abramovich'in anı yaşamak ve kendini kanıtlamış oyunculara büyük meblağlar harcamak şeklindeki modelinden uzaklaştı. Bunun yerine, kısa vadeli başarı şanslarını zayıflatmak pahasına olsa bile, potansiyeli olan genç yıldızlara servetler harcıyorlar. Bu strateji, kupalar, galibiyetler ve en önemlisi bir kimlik duygusu arzulayan taraftarlar tarafından pek hoş karşılanmadı.

Mart ayındaki milli maç arası, Chelsea için zorlu 2025-26 sezonunun son düzlüğü için yeniden toparlanma ve güç toplama fırsatı olmalıydı. Bunun yerine, kulüp sahiplerinin planının kırılganlığını ortaya çıkardı.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Berbat bir performans

    Chelsea, Mart ayındaki milli maç arası öncesinde oldukça kötü bir form grafiği sergiliyordu. 4 Mart’ta deplasmanda ligin ilk beşindeki rakibi Aston Villa’yı 4-1’lik skorla mağlup ederek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma konusunda favori konumunu pekiştirmiş gibi görünse de, Mavi Şeytanlar ardından adeta uçurumdan yuvarlandı.

    Villa Park'a yapılan bu deplasmanın ardından, Championship ekibi Wrexham ile FA Cup beşinci tur maçı oynandı. Liam Rosenior'un öğrencileri, uzatmalara gitmek zorunda kaldı ve bir kişi fazla oynamalarının da yardımıyla uzatmaların ardından 4-2 galip geldi; bu sonuç, önümüzdeki iki haftanın kötü geçeceğinin habercisiydi. Birkaç gün sonra, Chelsea Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında son dakikalarda çöktü ve Paris Saint-Germain'e 5-2 yenildi; Avrupa şampiyonuna karşı yaklaşık 70 dakika boyunca sergilediği iyi performansı boşa harcadı.

    Newcastle'a karşı evinde alınan 1-0'lık yenilgi, Chelsea'nin maç öncesi orta daire içinde topun etrafında toplanarak sergilediği çocukça ve gösterişli davranışların gölgesinde kaldı ve Rosenior'un bunun "topa saygı" göstermek için yapıldığı yönündeki açıklaması pek inandırıcı olmadı.

    Mart ayı, Chelsea'nin arka arkaya aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle sona erdi; önce Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye, ardından da Hill Dickinson Stadyumu'na ilk kez konuk oldukları Everton maçında. Uluslararası maç arası, Blues'un bir değerlendirme dönemi geçirmeden bu mağlubiyet sarmalında daha da dibe batmasını engellediği için belki de şanslıydılar.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Enzo ayrılıyor mu?

    Arjantin milli takımıyla birlikteyken, Chelsea'nin ikinci kaptanı Enzo Fernandez, kulüp yönetimini endişelendirmesi gereken birkaç röportaj verdi.

    Fernandez, ilk olarak Yeni Yıl Günü'nde Enzo Maresca'nın teknik direktörlük görevinden alınma kararının kendisini şaşkına çevirdiğini belirterek, "Bunu anlamıyorum. Bazen bir oyuncu olarak, anlamadığımız şeyler ve işleri yönetme şekilleri olur. Size bir cevap veremem çünkü bilmiyorum. Açıkçası, bu ayrılık çok acı verdi çünkü bir kimliğimiz vardı, o bize düzen sağlıyordu ama futbol böyle bir şey, bazen iyi, bazen kötü. Ancak antrenman ve maçlar söz konusu olduğunda her zaman net bir kimliğimiz vardı ve elbette onun ayrılışı, özellikle sezonun ortasında bizi çok üzdü - her şeyi yarıda kesti."

    Eski teknik direktörün kovulması konusunda bu kadar açık sözlü olmak bir şey, ancak Fernandez o zamandan beri Real Madrid ile ilgili söylentiler arasında Madrid'de yaşamak istediğinden de bahsetti. İlk olarak Chelsea'de uzun vadede kalıp kalmayacağı sorulduğunda, "Bilmiyorum, sekiz maç ve FA Kupası kaldı. Dünya Kupası var, sonra bakarız." diye cevap verdi.

    Birkaç gün sonra, gelecekte nereye gidebileceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "İspanya'da yaşamak isterim. Madrid'i gerçekten seviyorum; bana Buenos Aires'i hatırlatıyor. Oyuncular istedikleri yerde yaşarlar. Ben Madrid'de yaşardım. İngilizce idare ediyorum ama İspanyolca daha rahat hissederim."

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Cucurella Yarışması

    Maresca ve gelecekteki bir La Liga transferi konusunda bu görüşleri paylaşan tek Chelsea yıldızı Fernandez değildi; takımın daha deneyimli oyuncularından Marc Cucurella da bu görüşe katıldı.

    "Enzo Maresca yönetimindeyken daha istikrarlıydık, çünkü 18 ay boyunca birlikte çalıştık," dedi sol bek The Athletic'e. "Onunla geçirdiğimiz ilk sezon öncesi dönemine bakarsanız, şüpheler vardı. Her oyuncunun ne yapmamız gerektiğini anlaması için bir sürece ihtiyaç vardır. Maresca ile geçirdiğimiz son aylarda, neredeyse ezbere oynuyorduk. Sistemi değiştirirsek ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Buna zaman gerekir.

    "Bir teknik direktör size bu güveni verip şampiyonluklar için mücadele edebileceğiniz bir platform sunarsa, onun için canınızı verirsiniz. Maresca'nın ayrıldığı an, bu bizim üzerimizde büyük bir etki yarattı. Bunlar kulüp tarafından alınan kararlar. Bana sorsaydınız, ben bu kararı almazdım.

    "Kısacası, kulüpteki istikrarsızlık bundan kaynaklanıyor. Önce bir geçici teknik direktörümüz (eski U21 teknik direktörü Calum McFarlane) vardı, ardından yeni fikirleri olan ama bunları uygulamak için zamanı olmayan yeni bir teknik direktör geldi. Böyle bir değişiklik yapmak için en iyisi sezon sonuna kadar beklemektir. Böylece herkese, oyunculara ve yeni menajere hazırlanmak için zaman tanırsınız, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirirsiniz… Şu anda her kupa için mücadele eden Arsenal'e bakın. Neredeyse yedi yıldır [Mikel] Arteta ile birlikteydiler ve pek bir şey kazanamadılar. Ancak projeye duyulan bu güven meyvesini veriyor."

    En azından çocukluk kulübü Barcelona'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda, Cucurella konuyu ertelemeye karar verdi ve Fernandez'in aksine, bu yazın ötesinde de muhtemelen Chelsea'de kalacağını vurguladı.

    "Reddetmek zor olurdu," dedi Barca'ya tekrar katılma konusunda. "Bu sadece benimle ilgili değil. Ailemi de düşünmem gerekir. Olursa olur, ne karar verileceğini göreceğiz. Her zaman geri dönmeyi düşünürsünüz. [Ama] orada [İngiltere'de] çok mutluyum, ailem de öyle. Bu konuyu birkaç yıl sonraya bırakacağım."

    Fernandez'in Chelsea ile sözleşmesi 2032'ye kadar devam ediyor, bu nedenle aktif olarak transfer peşinde olursa müzakerelerde tüm kozlar kulübün elinde olacak. Ancak Cucurella'nın sözleşmesinin, önemli bir maaş artışına rağmen 2028'de sona ereceği düşünülüyor ve onun için ayrılmak daha kolay olacaktır.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Yönetim kuruluna ateş açıldı

    Kulüp genelinde en yaşlı üçüncü oyuncu olan Cucurella, yönetim kurulunun hemen katkı sağlayabilecek oyuncular yerine genç oyuncuları transfer etme vizyonuna da şaşırtıcı bir şekilde karşı çıktı.

    "Bunun kulübün politikasının bir parçası olduğunu ve genç oyuncuları transfer ederek geleceğe bakmak istediklerini anlıyorum. Ancak, hâlâ burada olan ve büyük başarılar elde etmek isteyen bizler için bu tür anlar cesaret kırıcı oluyor," dedi Cucurella, PSG'ye karşı 8-2'lik toplam skorla alınan yenilgiye ilişkin.

    "İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Temeller hazır. Ancak Premier League veya Şampiyonlar Ligi gibi büyük kupalar için mücadele etmek istiyorsanız, daha fazlasına ihtiyacınız var. Sadece genç oyuncularla transfer yapmak, bu hedeflere ulaşmayı zorlaştırabilir. PSG karşısında, bu tür durumları yaşamış oyunculara ihtiyacımız vardı.

    "Zamana da ihtiyacınız var ve gelecekte deneyime sahip olacakların genç oyuncular olduğunu biliyorum. Ancak bu iki dünya arasında bir denge bulmanız gerekiyor."

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Palmer bir çıkmaza girmiş durumda

    Ayrıca ortada duran sorunu da ele almamız gerekiyor: Cole Palmer bu sezon pek formda değil; Premier Lig’de açık oyundan sadece dört gol ve bir asist kaydetti. Ama onu suçlayabilir misiniz? Palmer, 2022’den beri yaz tatili yapmamış ve Chelsea’deki ilk iki sezonunda toplam 97 maça çıkmış olması nedeniyle tüm yıl boyunca kondisyon ve sakatlık sorunlarıyla boğuştu.

    Palmer, Rosenior'un sürekli değişen sistemine henüz tam olarak alışamadı. Öte yandan Premier Lig takımları, onun etkisini bastırmak için ona çift ve üçlü markaj uygulayarak savunma taktiklerini değiştirmiş görünüyor. Hızlı bir patlama yapamadığı sürece, siz ve takım arkadaşlarınız aynı anda hızlıca karar vermedikçe bu durumlardan kurtulmak zor.

    İngiltere'yi temsil etme ve Thomas Tuchel'in Dünya Kupası planlarında kendine yer edinme şansı, Palmer'ın sezonuna yeni bir soluk getirebilirdi, ancak tam tersine, o bu şansı kendi oyunuyla elinden kaçırmış gibi görünüyor ve aslında yaz tatilini geçirme riskiyle karşı karşıya. Bu, uzun vadede o kadar da kötü olmayabilir, ancak bu tartışma noktasına gelmiş olmamız, onun formunun ne durumda olduğunu gösteriyor.

    İşleri daha da karmaşık hale getiren, bir türlü ortadan kalkmayan Manchester United ile ilgili söylentiler. Red Devils'ın onu kadrosuna katmasına pek gerek yok (Bruno Fernandes'i satmazlarsa) ve o, 2033'e kadar Chelsea'nin en uzun süreli sözleşmesine sahip. Bu transfer söylentisi başından beri geçersiz gibi görünse de, ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Kırılma noktası olan ay

    Chelsea, milli maç arası sonrası sezonun kaderini belirleyebilecek üç ardışık iç saha maçıyla sahalara dönüyor. Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Stamford Bridge’de League One’da zor günler geçiren Port Vale’i ağırlayacak olan takım, Rosenior’a ekibini Wembley’e taşıyarak Blues’un bu turnuvadaki sekiz yıllık kıtlığı sona erdirmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor.

    Ardından Premier League'de zorlu bir maraton başlıyor; önce şampiyonluk yarışındaki Manchester City'yi, bir hafta sonra da Manchester United'ı ağırlayacaklar. Red Devils ile oynanacak bu iç saha maçında, Blues taraftarları ile BlueCo'nun diğer kulübü Strasbourg'un taraftarları arasında ortak bir protesto gösterisi yapılması bekleniyor. Chelsea bu iki maçı da kaybederse, diğer sonuçlar aleyhine gelişirse Avrupa kupalarına katılma hakkını ve hatta ligin üst sıralarını tamamen kaybedebilir.

    Yönetim, Rosenior'a güveniyor gibi görünüyor, ancak bu zorlu dönem daha da sorunlu hale gelirse, sözleri sınanacak. Eğer daha fazla baskı altına girerse, suçun parmağı, normal seyrinde giden bir sezonu mahveden spor direktörlerine yöneltilmelidir.

    Bu deneyimsiz teknik direktör ve disiplinsiz oyuncuları, Chelsea'nin sezonunu kurtarmak için gerekenlere sahip mi? Şu anda bu sorunun cevabının "evet" olduğunu söylemek zor.

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
M.City crest
M.City
MCI