Blackburn ve Kuzey İrlanda teknik direktörü Michael O'Neill, tartışmalı kadro seçimi ile tepki topladı

Öfke, 80. dakikada zirveye ulaştı; Devlin oyundan çıkarılırken O'Neill, Blackburn'dan kadroda yer alan tek isim olan ve milli takımda forma giymemiş genç oyuncu Tom Atcheson'ı sadece 10 dakikalık bir süre için oyuna soktu. Kendi kulübünün oyuncusunu bu kadar bariz bir şekilde korurken, küme düşme mücadelesi veren rakiplerini zayıflatması, internette şiddetli tepkilere yol açtı. Bir Oxford taraftarı, "Tabii ki, hiçbir şeyin söz konusu olmadığı bir maçta ana oyuncularımızı sahaya sürüyorsunuz" diyerek öfkesini dile getirdi. Bir başka gözlemci ise şüpheli kadroya dikkat çekerek, "Burada görülecek hiçbir şey yok, sadece iki Oxford oyuncusu ve bir Albion oyuncusu ilk 11'de yer alırken, Blackburn oyuncusu dinlendiriliyor" dedi.