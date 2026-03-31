Getty Images Sport
Çeviri:
Blackburn ve Kuzey İrlanda teknik direktörü Michael O'Neill, tartışmalı kadro seçimi ile tepki topladı
Saha içinde çıkar çatışması tespit edildi
The Sun gazetesine göre, O'Neill, 31 Mart'ta Cardiff'te Galler ile oynanan ve 1-1 berabere biten hazırlık maçındaki kadro yönetiminden dolayı yoğun eleştirilere maruz kalıyor. İtalya'ya 2-0 yenilerek Dünya Kupası elemelerini kaçıran teknik direktör, bu önemi kalmamış maçı, Blackburn'un League One'a düşmemek için mücadele ettiği kulüplerdeki oyuncuları yormak amacıyla kullanmış gibi görünüyor. Deneyimli teknik direktör Şubat ayında Ewood Park'ta göreve gelmişti ve oyuncu değişiklikleri, lig sezonunun kritik bir aşamasında üstlendiği tartışmalı ikili rolüyle ilgili rakip takımların en kötü korkularını tamamen doğruladı.
- Getty Images Sport
Rakip yıldızlar yoğun uluslararası maç yüküyle başa çıkıyor
Birkaç Championship takımı, bu durumdan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirmek üzere EFL ile temasa geçti. West Bromwich Albion, Oxford United ve Portsmouth, kilit oyuncularının önemli süreler boyunca sahada kalmasını izlemek zorunda kaldı. Oxford'dan Jamie Donley sadece ilk 11'de yer almakla kalmadı, 22. dakikada açılış golünü attı, ancak 64. dakikada kulüp takım arkadaşı Ciaran Brown ile birlikte oyundan alındı. Brown'un yerine ise tuhaf bir şekilde başka bir Oxford oyuncusu olan Brodie Spencer girdi. Bu arada, West Brom'dan Isaac Price 45 dakika sahada kaldı ve Portsmouth'un orta saha oyuncusu Terry Devlin, 80. dakikaya kadar sahada kalmak zorunda kaldıktan sonra nihayet oyundan alındı.
Taraftarlar geç yapılan oyuncu değişikliği yüzünden öfkelerini dile getiriyor
Öfke, 80. dakikada zirveye ulaştı; Devlin oyundan çıkarılırken O'Neill, Blackburn'dan kadroda yer alan tek isim olan ve milli takımda forma giymemiş genç oyuncu Tom Atcheson'ı sadece 10 dakikalık bir süre için oyuna soktu. Kendi kulübünün oyuncusunu bu kadar bariz bir şekilde korurken, küme düşme mücadelesi veren rakiplerini zayıflatması, internette şiddetli tepkilere yol açtı. Bir Oxford taraftarı, "Tabii ki, hiçbir şeyin söz konusu olmadığı bir maçta ana oyuncularımızı sahaya sürüyorsunuz" diyerek öfkesini dile getirdi. Bir başka gözlemci ise şüpheli kadroya dikkat çekerek, "Burada görülecek hiçbir şey yok, sadece iki Oxford oyuncusu ve bir Albion oyuncusu ilk 11'de yer alırken, Blackburn oyuncusu dinlendiriliyor" dedi.
- Getty Images Sport
Blackburn, sıkı geçen küme düşme mücadelesinde küme düşme hattının üzerinde kalmayı başardı
EFL, milli takım seçmelerinin tamamen FIFA’nın yetki alanına girdiğini belirterek, yönetim organının bu konuda müdahale edemeyeceğini açıkladı. Şampiyonluk ligi puan tablosuna bir bakış, rakip taraftarların yaşadığı büyük hayal kırıklığını gayet iyi açıklıyor. Blackburn şu anda 43 puanla 19. sırada yer alıyor ve sadece gol farkıyla West Brom'un üzerinde kalıyor. Portsmouth 40 puanla 21. sırada tehlikeli bir şekilde sallanırken, 6 puan düşürülen Oxford ve Leicester City 39 puanla son üçte sıkışıp kalmış durumda. 18 puan düşürülen Sheffield Wednesday ise eksi 6 puanla son sırada kalırken, ligde kalma mücadelesi inanılmaz derecede sıkı geçiyor.