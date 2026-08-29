Getty Images Sport
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“Bizimle olmasından mutluyum!”: Chelsea, Brighton’la yeniden karşılaşmaya hazırlanırken Xabi Alonso, Danny Welbeck’in “büyük etkisini” övdü
Welbeck, Brighton ile buluşmaya hazırlanıyor
Welbeck, Chelsea Premier Lig'de Brighton'ı ağırlamaya hazırlanırken eski kulübüyle hızlı bir yeniden buluşmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki oyuncu, bu yaz Stamford Bridge'e transferini tamamlamadan önce Brighton'da altı yıl geçirdi. Güney kıyısındaki dönemi boyunca Welbeck, Chelsea için sürekli bir baş belası oldu. Tecrübeli forvet, Chelsea ile ligde oynanan dokuz maçta altı gol atıp iki asist yaptı ve son olarak nisan ayında onlara karşı gol sevinci yaşadı.
- Getty Images Sport
Alonso, tecrübeli golcünün varlığından memnun
Welbeck, son olarak Chelsea kariyerindeki ilk maçında kafa golü atarak gol önündeki bitmeyen içgüdülerini sergiledi. Perşembe günü Carabao Cup ikinci turunda Luton Town karşısında alınan galibiyette kulüp adına ilk golünü kaydetti. Chelsea Teknik Direktörü Alonso, tecrübeli forvetin hafta sonu öncesinde elinin altında olmasından büyük memnuniyet duyuyor.
"[Bu fikstürdeki sicilinin] farkındayım ve bizimle olmasından mutluyum!" dedi Alonso, kulübün resmî internet sitesine. "Birçok özelliği var. Oyuncu olarak ne kadar zeki olduğunu görüyorsunuz ve bağlantı oyununu iyi kuruyor. Ceza sahası dışında kombinasyon yapabiliyor, ceza sahası içinde ise doğru yerde bulunma konusunda çok zeki. Bunu [Luton'a karşı] gördük."
Stamford Bridge'de standartlar yükseliyor
Welbeck, son dönemde Chelsea kadrosuna katılan tek tecrübeli profesyonel değil; Jordan Henderson da yaz aylarında takıma geldi. İkili birlikte Alonso'nun kadrosuna kritik bir liderlik kattı. Alonso, Welbeck'in saha dışındaki katkılarına dikkat çekerek onun büyük adanmışlığını vurguladı.
"Günlük bazda, diğer oyuncular üzerinde çok büyük bir etkisi var," diye açıkladı Alonso. "Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve antrenmanlardaki tüm standartları yukarı çekiyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz.
"Onlar [Henderson ve Welbeck] yardımcı oluyor ama mesele sadece onlar değil. Reece [James], Maxence [Lacroix], Morgan [Rogers] da öyle. Daha genç olsalar bile iyi bir etki yaratıyorlar.
"Kadro planlamasında bu çok önemli bir karardı: sadece sahada katkı veren değil, aynı zamanda rekabete hazır olan ve etki yaratmak için fazla zamana ihtiyaç duymayan oyuncuları getiriyorduk. Bundan memnunuz."
- AFP
Brighton sınavının ardından Londra derbisi kapıda
Welbeck'in pazar günü eski kulübüne karşı oynayıp oynamayacağına teknik direktör karar verecek. Ancak sonradan oyuna girip attığı goller, Premier League'de fark yaratmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Chelsea, pazar günü Stamford Bridge'de Brighton ile oynayacağı maçın ardından odağını büyük bir yerel rekabete çevirecek. Alonso'nun ekibi, gelecek hafta Arsenal'a karşı oynanacak kritik Londra derbisi için hazırlıklara hemen başlayacak.
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