Welbeck, son dönemde Chelsea kadrosuna katılan tek tecrübeli profesyonel değil; Jordan Henderson da yaz aylarında takıma geldi. İkili birlikte Alonso'nun kadrosuna kritik bir liderlik kattı. Alonso, Welbeck'in saha dışındaki katkılarına dikkat çekerek onun büyük adanmışlığını vurguladı.

"Günlük bazda, diğer oyuncular üzerinde çok büyük bir etkisi var," diye açıkladı Alonso. "Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve antrenmanlardaki tüm standartları yukarı çekiyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz.

"Onlar [Henderson ve Welbeck] yardımcı oluyor ama mesele sadece onlar değil. Reece [James], Maxence [Lacroix], Morgan [Rogers] da öyle. Daha genç olsalar bile iyi bir etki yaratıyorlar.

"Kadro planlamasında bu çok önemli bir karardı: sadece sahada katkı veren değil, aynı zamanda rekabete hazır olan ve etki yaratmak için fazla zamana ihtiyaç duymayan oyuncuları getiriyorduk. Bundan memnunuz."