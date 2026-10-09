Tottenham teknik direktörü, uzun süren rehabilitasyon sürecinde sergilediği olağanüstü dayanıklılık nedeniyle Kulusevski'yi övmekte gecikmedi. De Zerbi, hücum oyuncusunun olumlu tavrının soyunma odasının geri kalanı için kusursuz bir ölçüt oluşturduğuna güçlü şekilde inanıyor.

De Zerbi, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "İyi çalışıyor, yarın bizimle geliyor, Porro da öyle. Bu gece ve yarın tüm oyuncuları istiyorum" dedi.

"Çok iyi çalışıyor ve bence Deki herkes için bir örnek. Oyuncuyu bir kenara bırakın, ama örnek olan şey, sakatlığa nasıl tepki verdiği, şanssız olmaya nasıl tepki verdiği. Bu kez gösterdiği karakter, herkes için bir örnek, bir referans oldu."