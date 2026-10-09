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"Bizimle geliyor" - Roberto De Zerbi, Manchester United maçı öncesi Dejan Kulusevski'nin sakatlık durumuna ilişkin önemli bir güncelleme yaptı
Takıma destek için seyahat ediyor
Kulusevski, cumartesi günü United'a karşı oynanacak hafta sonu maçı için Tottenham kadrosuyla birlikte seyahat edecek. İsveçli hücum oyuncusuna, kenardan moral desteği vermek amacıyla sakat takım arkadaşı Pedro Porro da eşlik edecek. Teknik direktör De Zerbi, Manchester'a yapılacak bu yüksek profilli deplasman için özellikle tüm kadrosunun hazır bulunmasını istedi. Bu talimat, sakatlıkları nedeniyle şu anda kadroya alınamayacak durumda olan tüm oyuncuları da kapsıyor.
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Olumlu bir örnek oluşturmak
Tottenham teknik direktörü, uzun süren rehabilitasyon sürecinde sergilediği olağanüstü dayanıklılık nedeniyle Kulusevski'yi övmekte gecikmedi. De Zerbi, hücum oyuncusunun olumlu tavrının soyunma odasının geri kalanı için kusursuz bir ölçüt oluşturduğuna güçlü şekilde inanıyor.
De Zerbi, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "İyi çalışıyor, yarın bizimle geliyor, Porro da öyle. Bu gece ve yarın tüm oyuncuları istiyorum" dedi.
"Çok iyi çalışıyor ve bence Deki herkes için bir örnek. Oyuncuyu bir kenara bırakın, ama örnek olan şey, sakatlığa nasıl tepki verdiği, şanssız olmaya nasıl tepki verdiği. Bu kez gösterdiği karakter, herkes için bir örnek, bir referans oldu."
Geri dönüş için uzun bir yol
Kulusevski uzun süredir kenarda son derece sıkıntılı bir dönem geçirdi ve 500 günden uzun süredir resmi bir maçta forma giymedi. Hücum oyuncusu, 2024-25 sezonunun en son bölümünde sağ dizindeki patellada ciddi bir sakatlık yaşadı.
Ancak oyuncu artık tünelin ucundaki ışığı görmeye başlamış gibi görünüyor. Son milli ara sırasında Tottenham akademisine karşı yapılan 11'e 11 antrenman maçını sorunsuz tamamlayarak iyileşme sürecini hızlandırdı. Bu önemli ilerlemeye rağmen De Zerbi, A takım için kesin dönüş tarihi konusunda temkinli konuştu.
"Bilmiyorum, bilmiyorum," diye itiraf etti. "Bu sadece benim sorumluluğum değil. Sağlık ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Onlar onunla çok iyi çalışıyor. Özel bir çalışma yaptılar. Onu hafta hafta analiz etmemiz gerekiyor."
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Hafta hafta analiz ederek
Tottenham, Kulusevski tam maç kondisyonuna yavaş yavaş yaklaşırken onun iş yükünü dikkatle yönetmeyi sürdürecek. Kulüp, bu kadar ciddi ve uzun süreli bir yokluğun ardından gereksiz herhangi bir fiziksel aksiliğin önüne geçmekte kararlı.
Şimdilik Kulusevski, Tottenham United ile karşılaştığında maçı yalnızca bir taraftar olarak takip edecek. İlerleyen süreçte teknik ekip, onu resmi olarak maç kadrosuna dahil etmeden önce durumunu katı bir haftadan haftaya değerlendirme temelinde gözden geçirecek.
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