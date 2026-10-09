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Dejan Kulusevski TottenhamGetty Images
Yosua Arya
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"Bizimle geliyor" - Roberto De Zerbi, Manchester United maçı öncesi Dejan Kulusevski'nin sakatlık durumuna ilişkin önemli bir güncelleme yaptı

D. Kulusevski
Tottenham Hotspur
R. De Zerbi
M. United - Tottenham Hotspur
M. United
Premier Lig

Dejan Kulusevski, Tottenham kadrosuyla birlikte cumartesi günü Manchester United'a karşı oynanacak kritik maç için seyahat edecek. İsveçli hücum oyuncusu, ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle 500 günden fazla sahalardan uzak kaldıktan sonra uzun süredir beklenen dönüşüne yaklaşıyor.

  • Takıma destek için seyahat ediyor

    Kulusevski, cumartesi günü United'a karşı oynanacak hafta sonu maçı için Tottenham kadrosuyla birlikte seyahat edecek. İsveçli hücum oyuncusuna, kenardan moral desteği vermek amacıyla sakat takım arkadaşı Pedro Porro da eşlik edecek. Teknik direktör De Zerbi, Manchester'a yapılacak bu yüksek profilli deplasman için özellikle tüm kadrosunun hazır bulunmasını istedi. Bu talimat, sakatlıkları nedeniyle şu anda kadroya alınamayacak durumda olan tüm oyuncuları da kapsıyor.

  • kulusevskiGetty Images

    Olumlu bir örnek oluşturmak

    Tottenham teknik direktörü, uzun süren rehabilitasyon sürecinde sergilediği olağanüstü dayanıklılık nedeniyle Kulusevski'yi övmekte gecikmedi. De Zerbi, hücum oyuncusunun olumlu tavrının soyunma odasının geri kalanı için kusursuz bir ölçüt oluşturduğuna güçlü şekilde inanıyor.

    De Zerbi, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "İyi çalışıyor, yarın bizimle geliyor, Porro da öyle. Bu gece ve yarın tüm oyuncuları istiyorum" dedi.

    "Çok iyi çalışıyor ve bence Deki herkes için bir örnek. Oyuncuyu bir kenara bırakın, ama örnek olan şey, sakatlığa nasıl tepki verdiği, şanssız olmaya nasıl tepki verdiği. Bu kez gösterdiği karakter, herkes için bir örnek, bir referans oldu."

  • Geri dönüş için uzun bir yol

    Kulusevski uzun süredir kenarda son derece sıkıntılı bir dönem geçirdi ve 500 günden uzun süredir resmi bir maçta forma giymedi. Hücum oyuncusu, 2024-25 sezonunun en son bölümünde sağ dizindeki patellada ciddi bir sakatlık yaşadı.

    Ancak oyuncu artık tünelin ucundaki ışığı görmeye başlamış gibi görünüyor. Son milli ara sırasında Tottenham akademisine karşı yapılan 11'e 11 antrenman maçını sorunsuz tamamlayarak iyileşme sürecini hızlandırdı. Bu önemli ilerlemeye rağmen De Zerbi, A takım için kesin dönüş tarihi konusunda temkinli konuştu.

    "Bilmiyorum, bilmiyorum," diye itiraf etti. "Bu sadece benim sorumluluğum değil. Sağlık ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Onlar onunla çok iyi çalışıyor. Özel bir çalışma yaptılar. Onu hafta hafta analiz etmemiz gerekiyor."

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  • Dejan Kulusevski Tottenham 2024-25Getty

    Hafta hafta analiz ederek

    Tottenham, Kulusevski tam maç kondisyonuna yavaş yavaş yaklaşırken onun iş yükünü dikkatle yönetmeyi sürdürecek. Kulüp, bu kadar ciddi ve uzun süreli bir yokluğun ardından gereksiz herhangi bir fiziksel aksiliğin önüne geçmekte kararlı.

    Şimdilik Kulusevski, Tottenham United ile karşılaştığında maçı yalnızca bir taraftar olarak takip edecek. İlerleyen süreçte teknik ekip, onu resmi olarak maç kadrosuna dahil etmeden önce durumunu katı bir haftadan haftaya değerlendirme temelinde gözden geçirecek.

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