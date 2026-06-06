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Antonee Robinson, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Bizim için olumlu bir işaret" - Antonee Robinson parladı, Malik Tillman çok yönlüğünü gösterdi, Miles Robinson ise zorlandı: ABD Milli Takımı'nın Almanya'ya yenilgisinde kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
ABD
Almanya
FEATURES
Analysis
ABD - Almanya
Hazırlık Maçları
A. Robinson
F. Balogun
M. Robinson
K. Havertz
M. Tillman

ABD Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Almanya'ya yenildi, ancak Mauricio Pochettino yine de ilerleme sinyalleri gördü: Antonee Robinson muhteşem bir gol attı, Malik Tillman daha geride oynadığı pozisyonda etkileyici bir performans sergiledi ve Miles Robinson bir kez daha zorlu bir maç geçirdi.

CHICAGO -- Cumartesi günü oynanan Dünya Kupası hazırlık maçında ABD Erkek Milli Takımı, maçın başlamasından bir dakikadan biraz fazla bir süre sonra gol yediğinde, teknik direktör Mauricio Pochettino’nun ilk tepkisi elbette hayal kırıklığı oldu. Kimse erken bir gol yemek istemez. Dostluk maçlarında ya da Pochettino’nun tercih ettiği tabirle “resmi olmayan maçlarda” bile.

Peki ya ikinci tepkisi ne oldu? Heyecan. Artık o golle birlikte, ona ve takımına bir şey yapma şansı doğmuştu: öğrenmek.

"Şanslı olduğumuzu düşünüyordum," dedi. "Çünkü en iyi oyunculara sahip Almanya gibi bir takıma gol yediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmak? Bu, nasıl tepki vereceğimizi, karakterimizi nasıl göstereceğimizi, birlikteliğimizi nasıl sergileyeceğimizi ve baskı altında nasıl oynayacağımızı görmek için bizim için harika bir meydan okuma.

"O anda üzgündüm, tabii ki sinirliydim, ama sonra bu değişti, çünkü takımın tepkisini görmek bizim için şanslı ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

Maç 2-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlansa da Pochettino istediğini elde etti. ABD, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir takıma karşı ilk yarı boyunca üstünlük kurarak tepki gösterdi. Antonee Robinson'ın Chicago'daki seyircileri coşturan şimşek gibi vuruşu sayesinde sonunda golü buldular. ABD'nin ikinci golü atamaması şanssızlıktı. Ancak Almanya, ikinci yarıda yaptığı toplu oyuncu değişikliklerinin ardından 2-1'lik galibiyetini koruyarak, gol atacak kadar yetenekli olduğunu gösterdi.

Ancak dostluk maçları ya da resmi olmayan maçlar her zaman sonuçlarla ilgili değildir. Pochettino elbette sonuçları tercih eder, ancak oyuncularının tepkilerini de beğenir. Cumartesi günü Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında da böyle bir tepki aldı. Artık gerçek maçlar ufukta görünürken, takımının eskisinden daha hazır olduğunu hissediyor ve sonuçta bu maçların amacı da budur.

"Bence dengeli bir maçtı. İstatistiklere bakarsanız, benzer istatistikler ve bizim için bazı istatistikler var," dedi Pochettino. "Takımın gösterdiği özveri ve düşünce yapısından çok memnunum... Bence mutlu olmalıyız... Bence bu bizim için iyi bir işaretti."

GOAL, Soldier Field'daki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    KAZANAN: Antonee Robinson

    Bundan daha temiz bir vuruş pek göremezsiniz. Vole, tek dokunuş, olabildiğince temiz – Dünya Kupası henüz başlamadı bile, ama Robinson muhtemelen ABD Milli Takımı’nın bu yaz attığı en güzel golü kaydetti.

    "Topun bana doğru geldiğini gördüm," diye hatırladı, "Ve sadece bunu yapmaya karar verdim. Elinden geldiğince sert vur, hedefi vurmaya çalış ve eğer dışarı çıkarsa, yeniden başlarız. Şanslıyız ki, top ağların arkasına uçtu."

    Bir bakıma ABD'nin de buna ihtiyacı vardı. Almanya erken öne geçmişti ve ABD o andan itibaren daha iyi oynamaya başlamış olsa da, biraz daha canlılığa ihtiyaç vardı. Bu, Robinson'ın gürültülü vole vuruşuyla geldi. O anlardan sonra ABD, Soldier Field'ı canlandıran bu enerji patlamasından faydalanmış gibi görünüyordu.



    Robinson pek gol atmaz ve aslında ondan gol atması da beklenmez. Ancak oyununda bu tür anlar yaşar. Almanya bunu zor yoldan öğrendi.

    "Ona daha önce bundan daha güzel bir vuruş yapıp yapmadığını sordum, o da yaptığını söyledi," dedi uzun süredir takım arkadaşı olan Tim Ream gülerek. "İnanılmaz bir vuruştu. Top havaya yükselir yükselmez gördüm ve 'Yapacak mı?' diye düşündüm, ve tabii ki yaptı."

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  • Miles RobinsonGetty

    MAĞLUP: Miles Robinson

    Suçun tamamı ona ait değil, ancak Almanya'nın erken golünde Robinson'un payı büyük.

    Almanlar, mükemmel bir şekilde uyguladıkları harika bir duran top taktiği sergiledi. Nico Schlotterbeck, ceza sahasının tam ortasında Tim Ream'i engelledi ve ABD milli takımının en önemli duran top savunucularından birini devre dışı bıraktı. Sonuç olarak, Robinson Kai Havertz ile bire bir kaldı ve Arsenal yıldızı, geçen haftaki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı gibi, kimse göz açıp kapayana kadar hata yapmadan golü attı.

    Bazı durumlarda Robinson'a şüpheye yer bırakmayacak şekilde güvenilirdi. Ancak bu sefer durum biraz daha zor. Senegal karşısında yaptığı hata, rakibe bir gol hediye etti ve Almanya karşısında yaptığı başlangıç da pek parlak değildi. Dolayısıyla, buna ihtiyacı olan bir oyuncu için gerçek bir telafi söz konusu değildi.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    KAZANAN: Malik Tillman

    Cumartesi günü Tillman'dan biraz farklı bir oyun sergilemesi istendi. Tyler Adams ve Weston McKennie ile birlikte oynarken, zaman zaman orta sahada biraz daha geriye çekilmesi istendi. Tillman'ın çok iyi bir Almanya takımına karşı hiçbir zorluk yaşamadığı göz önüne alındığında, bunun işe yaradığını söylemek gerekir.

    "Defansif olarak farklı bir pozisyon," dedi Tillman. "Ama yine de bana çok fazla özgürlük tanıyor."

    Bayer Leverkusen orta saha oyuncusu bu özgürlüğü en iyi şekilde değerlendirdi. Maçta üç şutla en fazla şut üreten oyuncu oldu. Dokuz ikiliden altısını kazandı. Dört top çalma ve üç pas yaptı. Genel olarak, bu, sahanın her yerinde etkili olan bir oyuncunun resmini çiziyor. Gözle yapılan değerlendirme de Tillman hakkında aynı şeyi söylüyordu, çünkü presleri, sahanın farklı bir noktasından ABD için gerçek bir fark yaratıcıydı.

    "Bazen altı numara olarak oynadım," dedi. "Ne yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi, topa nasıl ulaşacağımı biliyorum. Evet, pozisyonlar konusunda oldukça esnek olduğumu düşünüyorum."

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    MAĞLUP: Folarin Balogun

    Balogun için zor bir gündü; bu, yaptığı şeylerden ziyade yapamadıklarından kaynaklanıyordu.

    Basitçe söylemek gerekirse, Balogun topla pek fazla fırsat bulamadı. 72 dakika boyunca toplam 20 kez topa dokundu. Sadece dokuz kez pas attı, bunlardan en önemlisi Sergino Dest'in hemen önünden kaleye doğru attığı pasdı. Balogun büyük ölçüde boşluk açmak için kanallara koşmakla sınırlı kaldı, bu da faydalı oldu, ancak Almanya'nın savunmacıları onu büyük ölçüde kontrol altında tuttuğu için forvetin kendisi için bu boşluklar hiçbir zaman gerçekten açılmadı.

    Yine de, serbest kalabileceği anlar da oldu. Tillman, ofsayt nedeniyle iptal edilen bir pozisyonda ona pas atma fırsatını kaçırdı. Christian Pulisic, Balogun'a pas atmayı deneyebileceği birkaç pozisyonda topu bir kez fazla kontrol etti. Dest, sağ kanatta birkaç iyi an yaşadı, ancak bunların hiçbiri forvetin gol atabileceği bir pasla sonuçlanmadı.

    Genel olarak, Balogun için zor bir gündü, ancak bazı umut verici işaretler de yok değildi. Çok fazla net pozisyon bulamadı, ancak görünmez ya da oyuna dahil olmayan bir oyuncu da değildi. Yine de, gerçek maçlar başladığında daha fazla top dokunuşu, daha fazla şans ve daha fazla etki istiyor olacaktır.

  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    KAZANAN: Kai Havertz

    Erken gol atma konusunda bir yeteneği var. Ancak bu kez, her şeyin sonrasında alt üst olması yerine, işler Havertz için yolunda gitti. Çünkü bunu o sağladı.

    Alman forvet, maçın daha ilk dakikasında açılış golünü attı. Bu, son maçında, Şampiyonlar Ligi finalinde attığı erken golün devamı niteliğindeydi. O maçta, Arsenal Paris Saint-Germain'e yenilmeden önce skoru artırmayı başaramamışken, Havertz tek parlak anı yaşatan isim olmuştu. Bu kez ise, Havertz'in takımı, Arsenal yıldızının bir başka önemli anı sayesinde ikinci golü atmayı başardı.

    Leroy Sane, haklı olarak galibiyet golünün sahibi olacak, ancak Sane'ye bu fırsatı yaratan, Havertz'in ilk dokunuşu ve pasıydı. Bir gol, bir asist ve sonunda 2-1'lik galibiyet - Havertz için iyi bir gündü ve bu, geçen seferki Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını biraz olsun geride bırakmasına kesinlikle yardımcı olacak.