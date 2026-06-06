"Bizim için olumlu bir işaret" - Antonee Robinson parladı, Malik Tillman çok yönlüğünü gösterdi, Miles Robinson ise zorlandı: ABD Milli Takımı'nın Almanya'ya yenilgisinde kazananlar ve kaybedenler

CHICAGO -- Cumartesi günü oynanan Dünya Kupası hazırlık maçında ABD Erkek Milli Takımı, maçın başlamasından bir dakikadan biraz fazla bir süre sonra gol yediğinde, teknik direktör Mauricio Pochettino’nun ilk tepkisi elbette hayal kırıklığı oldu. Kimse erken bir gol yemek istemez. Dostluk maçlarında ya da Pochettino’nun tercih ettiği tabirle “resmi olmayan maçlarda” bile.

Peki ya ikinci tepkisi ne oldu? Heyecan. Artık o golle birlikte, ona ve takımına bir şey yapma şansı doğmuştu: öğrenmek.

"Şanslı olduğumuzu düşünüyordum," dedi. "Çünkü en iyi oyunculara sahip Almanya gibi bir takıma gol yediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmak? Bu, nasıl tepki vereceğimizi, karakterimizi nasıl göstereceğimizi, birlikteliğimizi nasıl sergileyeceğimizi ve baskı altında nasıl oynayacağımızı görmek için bizim için harika bir meydan okuma.

"O anda üzgündüm, tabii ki sinirliydim, ama sonra bu değişti, çünkü takımın tepkisini görmek bizim için şanslı ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

Maç 2-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlansa da Pochettino istediğini elde etti. ABD, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir takıma karşı ilk yarı boyunca üstünlük kurarak tepki gösterdi. Antonee Robinson'ın Chicago'daki seyircileri coşturan şimşek gibi vuruşu sayesinde sonunda golü buldular. ABD'nin ikinci golü atamaması şanssızlıktı. Ancak Almanya, ikinci yarıda yaptığı toplu oyuncu değişikliklerinin ardından 2-1'lik galibiyetini koruyarak, gol atacak kadar yetenekli olduğunu gösterdi.

Ancak dostluk maçları ya da resmi olmayan maçlar her zaman sonuçlarla ilgili değildir. Pochettino elbette sonuçları tercih eder, ancak oyuncularının tepkilerini de beğenir. Cumartesi günü Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında da böyle bir tepki aldı. Artık gerçek maçlar ufukta görünürken, takımının eskisinden daha hazır olduğunu hissediyor ve sonuçta bu maçların amacı da budur.

"Bence dengeli bir maçtı. İstatistiklere bakarsanız, benzer istatistikler ve bizim için bazı istatistikler var," dedi Pochettino. "Takımın gösterdiği özveri ve düşünce yapısından çok memnunum... Bence mutlu olmalıyız... Bence bu bizim için iyi bir işaretti."

GOAL, Soldier Field'daki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...