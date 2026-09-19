Arsenal, devre arasından hemen önce geri dönüş yolunu açabilecek altın bir fırsat yakaladı. Ceza sahası içinde top Bukayo Saka'nın önünde kaldı ancak İngiltere milli oyuncusu, Martin Odegaard'ın ilk şutunun sekmesinin ardından bu fırsatı değerlendiremedi. Bu kaçan fırsatın önemi neredeyse anında daha da arttı; Brighton, sadece saniyeler sonra Charalampos Kostoulas'a ceza sahası yayı üzerinde fazlasıyla boş alan bırakılmasıyla bunu değerlendirdi ve Kostoulas dönerek ev sahibi ekibin farkı ikiye çıkardı.

Arteta, geri dönüşü engelleyen kırılma anları olarak özellikle bu pozisyonlara dikkat çekti. Arsenal menajeri, üst düzey ligde başarı için bitiriciliğin vazgeçilmez olduğunu belirtti ve hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: 'Bu da bizi sürekli baskı altında bıraktı ve normalde yaptığımız şekilde bunun içinden çıkamadık. Bu yüzden öğrenecek ve çıkarılacak çok şey var ama sonuçta hayal kırıklığı yaşıyoruz.'