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'Bizim için büyük bir ders!' - Mikel Arteta, Arsenal'ın şampiyonların Brighton'a 3-0'lık şok yenilgisinde 'standartların altında' kaldığını kabul etti
Arsenal güney kıyısında küçük düşürüldü
Arteta'nın takımını çevreleyen yenilmezlik havası, Brighton'ın son şampiyonları dağıttığı taktik ustalığıyla Amex Stadyumu'nda dağıldı. Sezona tüm kulvarlarda üst üste yedi galibiyetle kusursuz bir başlangıç yapan Arsenal, yüksek pres yapan Brighton karşısında alışılmadık derecede kırılgan göründü.
Maçın bitiş düdüğünün ardından BBC Radio 5 Live Sports Report'a konuşan hayal kırıklığı içindeki Arteta, takımının eksikleri konusunda dürüst davrandı. İspanyol teknik adam, ekibinin bu seviyede gereken yoğunluğu yakalayamadığını kabul ederek şöyle dedi: "Brighton maçı kazanmayı hak etti. Uzun bölümler boyunca, özellikle de ilk yarıda, temel şeyleri doğru yapamadık. Yeterince ikili mücadele kazanamadık, ikinci topları da alamadık ve bu sizi geriyor. Yaptığımız hatalarla ve özellikle de size pres yapmak isteyen bir takıma karşı uygulamadığımız prensiplerle."
- Getty Images Sport
Kaçan fırsatlar pahalıya mal oldu
Arsenal, devre arasından hemen önce geri dönüş yolunu açabilecek altın bir fırsat yakaladı. Ceza sahası içinde top Bukayo Saka'nın önünde kaldı ancak İngiltere milli oyuncusu, Martin Odegaard'ın ilk şutunun sekmesinin ardından bu fırsatı değerlendiremedi. Bu kaçan fırsatın önemi neredeyse anında daha da arttı; Brighton, sadece saniyeler sonra Charalampos Kostoulas'a ceza sahası yayı üzerinde fazlasıyla boş alan bırakılmasıyla bunu değerlendirdi ve Kostoulas dönerek ev sahibi ekibin farkı ikiye çıkardı.
Arteta, geri dönüşü engelleyen kırılma anları olarak özellikle bu pozisyonlara dikkat çekti. Arsenal menajeri, üst düzey ligde başarı için bitiriciliğin vazgeçilmez olduğunu belirtti ve hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: 'Bu da bizi sürekli baskı altında bıraktı ve normalde yaptığımız şekilde bunun içinden çıkamadık. Bu yüzden öğrenecek ve çıkarılacak çok şey var ama sonuçta hayal kırıklığı yaşıyoruz.'
Brighton yükselirken şampiyonlar tökezledi
Konuk ekibin ikinci yarıda geri dönüş yapacağına dair tüm umutlar, oyunun yeniden başlamasından 12 dakika sonra söndü. Chema Andres, yaşlanmak bilmeyen Gross'un kullandığı köşe vuruşunda en iyi yükselip kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Brighton'ın Coventry City ile Manchester United galibiyetlerinin ardından geçirdiği dikkat çekici haftadaki 11. golünü kaydetti.
İstatistikler, Fabian Hurzeler'in ekibinin baskın performansını yansıttı. Brighton bu sonuçla puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi ve zirvenin sadece iki puan gerisine geldi. Arsenal için ise bu yenilgi, averajla ikinci sırada kalmaları anlamına geliyor ancak Manchester City'den bir maç fazla oynadılar. Arteta mazeret üretmeyi reddederek şöyle ekledi: "İki şey var, birincisi onlara hakkını vermek gerekiyor. Oynadıkları oyun ve her bir aksiyona gösterdikleri bağlılık açısından. Biz, hem kendi açımızdan gereken standardın hem de Premier League seviyesinin altında kaldık."
- Getty Images Sport
Arteta için bir uyarı çağrısı
Kai Havertz ve Matt O'Riley'nin karşılıklı olarak yaptığı geç ataklar kalecileri meşgul tuttu, ancak hasar son düdükten çok önce verilmişti. Bu sonuç, ligin rekabetçi yapısını çarpıcı biçimde hatırlatırken Arsenal'in sansasyonel form serisini de sona erdirdi.
Arsenal teknik direktörü, yenilgiye ilişkin değerlendirmesini bunun daha fazla kupa kazanma yolunda aşılması gereken bir engel olduğunu vurgulayarak tamamladı. Arteta, "Bu bizim öğrenmemiz gereken büyük bir ders. Takımın son altı ya da yedi haftada nasıl oynadığını ve mücadele ettiğini anlatmam gerekirse, olağanüstüydü ama bugün büyük bir ders oldu" dedi.
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