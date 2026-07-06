"Bizim için adil bir durum" - Folarin Balogun geri döndü, Christian Pulisic'in de sahaya çıkması bekleniyor ve Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'nın kanıtlaması gereken bir şey var: Belçika maçı için beş kilit nokta

SEATTLE -- Maç öncesi basın toplantısında konuşan Mauricio Pochettino, Pazartesi günü Belçika ile oynanacak maç öncesinde FIFA’nın Folarin Balogun’a verilen bir maçlık cezasını askıya alma kararının yol açtığı tepkilerin tam olarak farkında olmadığını itiraf etti. O günün çok yoğun geçtiğini söyledi. Dünya Kupası son 16 turu maçı öncesinde takımının antrenmanı ve kendisinden istenen çeşitli diğer görevler arasında yemek yemeye neredeyse hiç vakti olmamıştı.

"Seyahat, duş, aceleyle yemek," dedi. "Yarım burrito yedim ve kahvemi arabada içtim."

Ancak Pochettino, ABD Milli Takımı’nın bir sonraki eleme maçı öncesindeki hazırlık sürecini yeniden şekillendiren bu karara ilişkin kendi görüşüne sahipti. O, bunu doğru bir karar ve spor için bir kazanç olarak nitelendirdi; ABD’nin Bosna-Hersek karşısında 30 dakika boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kalarak zaten cezalandırılmış olmasının ardından düzeltilen bir haksızlık. Onun gözünde, bir oyuncunun sahada yer alabilmesini sağlamak için toplantı odasındaki yetkililerin, tekrar izleme kabinindekilerin kararını geçersiz kılmasıyla sağduyu galip gelmişti.

"Bana göre bu tartışılacak bir konu değil," dedi. "Bu kararı tebrik etmek gerekir. Bu harika bir şey; sadece bir oyuncumuz daha sahada olacağı için bizim için değil, futbol için de öyle. Kötü kararları biraz olsun telafi etme imkânı yaratıldığını söylüyorum."

"Bizi daha fazla cezalandırmama kararı adil bence," dedi, "çünkü bence bu kadarı yeterdi. Şimdi maça odaklanmalıyız ve şu anda konuştuğumuz şeyler bence futbola hiçbir fayda sağlamıyor. Odaklanmalıyız ve yarın Belçika gibi çok iyi bir takıma karşı mücadele etmeliyiz. Bu gerçekten zor olacak, ama bizim için adil bir durum."

Pochettino’nun da dediği gibi, oynanacak bir maç var. Balogun bu maçta oynayabilir, evet, ancak sahada maçı yönlendirebilecek yetenek ve isteğe sahip pek çok başka oyuncu da olacak. Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, ABD Milli Takımı’nın Belçika ile oynayacağı maçın beş anahtar noktasını inceliyor...