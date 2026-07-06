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USMNT HIC 2-1GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Bizim için adil bir durum" - Folarin Balogun geri döndü, Christian Pulisic'in de sahaya çıkması bekleniyor ve Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'nın kanıtlaması gereken bir şey var: Belçika maçı için beş kilit nokta

Analysis
ABD
F. Balogun
C. Pulisic
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika
M. Pochettino

Hikâye belirli bir oyuncuya odaklanıyor, ancak Pazartesi günkü Son 16 maçı, ABD Erkek Milli Takımı’nın bir takım olarak çaba göstermesini gerektirecek

SEATTLE -- Maç öncesi basın toplantısında konuşan Mauricio Pochettino, Pazartesi günü Belçika ile oynanacak maç öncesinde FIFA’nın Folarin Balogun’a verilen bir maçlık cezasını askıya alma kararının yol açtığı tepkilerin tam olarak farkında olmadığını itiraf etti. O günün çok yoğun geçtiğini söyledi. Dünya Kupası son 16 turu maçı öncesinde takımının antrenmanı ve kendisinden istenen çeşitli diğer görevler arasında yemek yemeye neredeyse hiç vakti olmamıştı.

"Seyahat, duş, aceleyle yemek," dedi. "Yarım burrito yedim ve kahvemi arabada içtim."

Ancak Pochettino, ABD Milli Takımı’nın bir sonraki eleme maçı öncesindeki hazırlık sürecini yeniden şekillendiren bu karara ilişkin kendi görüşüne sahipti. O, bunu doğru bir karar ve spor için bir kazanç olarak nitelendirdi; ABD’nin Bosna-Hersek karşısında 30 dakika boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kalarak zaten cezalandırılmış olmasının ardından düzeltilen bir haksızlık. Onun gözünde, bir oyuncunun sahada yer alabilmesini sağlamak için toplantı odasındaki yetkililerin, tekrar izleme kabinindekilerin kararını geçersiz kılmasıyla sağduyu galip gelmişti.

"Bana göre bu tartışılacak bir konu değil," dedi. "Bu kararı tebrik etmek gerekir. Bu harika bir şey; sadece bir oyuncumuz daha sahada olacağı için bizim için değil, futbol için de öyle. Kötü kararları biraz olsun telafi etme imkânı yaratıldığını söylüyorum."

"Bizi daha fazla cezalandırmama kararı adil bence," dedi, "çünkü bence bu kadarı yeterdi. Şimdi maça odaklanmalıyız ve şu anda konuştuğumuz şeyler bence futbola hiçbir fayda sağlamıyor. Odaklanmalıyız ve yarın Belçika gibi çok iyi bir takıma karşı mücadele etmeliyiz. Bu gerçekten zor olacak, ama bizim için adil bir durum."

Pochettino’nun da dediği gibi, oynanacak bir maç var. Balogun bu maçta oynayabilir, evet, ancak sahada maçı yönlendirebilecek yetenek ve isteğe sahip pek çok başka oyuncu da olacak. Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, ABD Milli Takımı’nın Belçika ile oynayacağı maçın beş anahtar noktasını inceliyor...

  • BalogunGetty Images

    Balogun'un kadroya alınması

    Bu haber, spor dünyasını anında sarsmıştır. Balogun, aslında Belçika maçında forma giyebilecek. Bu, oyunun gidişatını kökten değiştiren bir karar; bu maçın nasıl oynanabileceğini ve muhtemelen nasıl oynanacağını dramatik bir şekilde etkileyen bir karar.

    Balogun, onun yerine geçmesi planlanan oyunculardan çok farklı bir oyuncu. Bu yaz, gol önünde kendine güvenen, hızlı ve kararlı olduğunu kanıtladı. Ayrıca hem hücum oyuncusu hem de ABD Milli Takımı'nın presinin başlatıcısı olarak savunmalar için baş belası bir isim.

    "Balo her zaman hazırdır," dedi Pulisic. "Top bendeyken de, başkalarında da, onun koşular yaptığını hissediyorum. Çok güçlü, hızlı ve pek çok iyi şey yapıyor."

    Bu taktiksel yönü. Bir de zihinsel yönü var. Balogun’un geri dönüşüyle ABD Milli Takımı büyük bir coşku yaşayacak ve Seattle seyircisi, adı anons edildiğinde kesinlikle coşacak. Öte yandan Belçika’nın maç öncesi planları, bu son dakika kararıyla altüst oldu. Bunu taktiksel ve duygusal olarak nasıl değerlendirecekler? Bir haksızlık olarak mı, FIFA’nın kendilerine komplo kurması olarak mı, yoksa sadece durdurmaları gereken bir oyuncu daha olarak mı?

    Maç öncesinde Balogun’un yokluğu en çok konuşulan konuydu. Artık ise konu, onun varlığı ve herkesin bunun mümkün olmayacağını kabullendiği bir haftanın ardından bunun ABD Milli Takımı için ne anlama geldiği.

    "Eğer iyi davranırsan, belki ödüllendirilirsin," dedi Pochettino. "Bence böyle bir zihniyete sahip olmak harika. Onun bu şekilde davranmasından ve bu kararı almasından çok mutluyum çünkü bazen maçtan sonra üzgün olduğunuzda ve bir noktada bunun haksızlık olduğunu hissettiğinizde, içinizin küçük bir kısmı bu tür durumlar yüzünden suçluluk duyar.

    "Bence çok iyi davrandı ve durumu idare etti. Bu konuda çok mutluyum."

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Pulisic'in varlığı

    Christian Pulisic, sahada olduğu zamanlarda genel olarak oldukça iyi bir performans sergiledi. Paraguay maçında bir gol pası verdi, ardından sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Türkiye maçında sahalara döndüğünde güçlü bir görüntü sergiledi ve Bosna-Hersek karşısında bir ya da iki gol atabilirdi. Turnuva öncesinde bile Pulisic canlı bir performans göstermiş, Senegal karşısında bir gol atmış ve bir gol pası vermişti.

    Yine de henüz bir Dünya Kupası golü atamadı. Eğer bir gol atması için bir zaman varsa, o da şimdidir; çünkü büyük maçlar, takımın yıldızlarının ön plana çıkmasını gerektirir.

    Adil olmak gerekirse, Pulisic ABD Milli Takımı’nın tek yıldızı değil. Bu yazdan çıkarılacak en önemli derslerden biri, Pulisic’in “tek kurtarıcı” olmak zorunda olmadığıdır. Kendine düşen rolü oynayabilir ve etrafındakilerin de aynısını yapacağına güvenebilir. Zorlamak ya da paniğe kapılmaya gerek yok; çünkü ABD Milli Takımı, yükü tek bir oyuncunun omuzlarına yüklemeyecek kadar yetenekli.

    Bununla birlikte, Pulisic harika bir oyuncu ve Dünya Kupası’nda parlamasının zamanı geldi. 2022’de İran’a attığı golün ardından yaşadığı sakatlık, onu maçın geri kalanında sahadan uzak tutmuş ve büyük anını gölgelemişti.

    "Bazen işler böyle yürür," diye 2024'te GOAL'a anlatmıştı. "Bunu dünyadaki hiçbir şeye değişmezdim. Olaylar nasıl gelişirse, öyle gelişir. Ne yazık ki o golü yatarken kutlamak zorunda kaldım.

    "Umarım daha pek çok büyük an yaşarım. 'Ah, o tek ana, o ikonik kutlamaya ihtiyacım var' diye düşünmüyorum. Ben böyle düşünmüyorum. Sahaya çıkmak ve bu turnuvaları kazanmak istiyorum. Sonuçta insanlar bunu konuşacak ve akıllarında kalan da bu olacak."

    Pulisic, Pazartesi gününün unutulmaz bir gün olmasını umuyor ve eğer bunu başaran kişi o olursa, tüm kariyeri boyunca bu an için hazırlanan bir oyuncu için gerçekten de unutulmaz bir an olacak.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Doku ve Arkadaşlarıyla Başa Çıkmak

    Bu Dünya Kupası’nda şu ana kadar ABD Milli Takımı kanatlardan büyük başarılar elde etti. Ancak Belçika kadrosuna baktığınızda, ABD Milli Takımı’nı bir an durup düşünmeye sevk edecek bir tehdit göze çarpıyor: Jeremy Doku.

    O, günümüzün en tehlikeli ve çetrefilli kanat oyuncularından biridir. Mart ayında ABD Milli Takımı karşısında sürekli kargaşa yarattı; ancak o maçta, savunma becerileriyle tanınan bir kanat bek olmayan Tim Weah ile mücadele etmişti. Hem sağda hem de solda oynayabilen Doku tehlikeli bir oyuncudur; peki ABD Milli Takımı onu durdurmak için ne yapacak?

    Cevap, en azından kısmen, saldırı. ABD Milli Takımı’nın kanat oyuncuları da dikkate alınmaya değer ve bu kanat mücadelesini kazanmanın bir yolu, Belçika’yı ABD Milli Takımı’nın kendilerini rahatsız ettiği kadar rahatsız etmektir.

    "Maçın hem orta sahada hem de kanatlarda oynanacağını düşünüyorum," dedi Sergino Dest. "Takım olarak oynuyoruz, bu yüzden beklerimizle savunmaya yardımcı oluyoruz. Onların kanat oyuncularının savunmamızın arkasına sızmasını gerçekten zorlaştıracağız; aynı zamanda, bize ne kadar alan bırakacaklarını da göreceğiz.

    "Söylemesi zor, ama umarım her iki taraf için de harika bir maç olur."

    Kanatlardaki bu mücadelenin galibi, maçı kazanmak için büyük bir adım atmış olacak.

    Chris Richards, Doku ve Kevin De Bruyne hakkında sorulduğunda, "[Onlar] kesinlikle dünya klasında," dedi. "Bize pek çok zorluk çıkaracaklar ve bu, 90 dakikadan fazla süre boyunca tam konsantrasyonla oynamamız gereken maçlardan biri. Avrupa’nın en iyi takımlarından biri oldukları için hatalar daha da büyütülür. Önemli olan, 90 dakikadan fazla süre boyunca hatasız bir oyun sergilememiz."

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Geçmiş dersler

    Dest’e, 2014 Dünya Kupası’nda ABD Milli Takımı ile Belçika arasında oynanan maç hakkında ne hatırladığı soruldu. Pek bir şey hatırlamadığını söyledi. Bunun, hayatının yarısı kadar önce olduğu hemen belirtildi. O artık geçmişte kaldı.

    "O maç çok uzun yıllar önce oynandı," dedi Dest, "ve şu anda bence 2014'ten ziyade Mart ayındaki maçta onlardan intikam almak daha iyi olur."

    O halde Mart ayındaki maça bir göz atalım. O maçta ABD Milli Takımı, McKennie'nin golüyle 1-0 öne geçti, ancak Belçika, devre bitmeden hemen önce uzak mesafeden attığı bir golle skoru eşitledi. Ardından işler tersine döndü ve ABD Milli Takımı maçı 5-2 kaybetti. Ancak bu yenilgiyi değerlendirmek için bağlamı göz önünde bulundurmak gerekiyor. O maçta ABD Milli Takımı’nın ilk on birindeki üç savunma oyuncusu orta sahada görev yapmıştı. Önemli süreler oynayan üç oyuncu, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna girememişti.

    O maçtan bu yana çok şey değişti. Pochettino, USMNT'nin bu takımın tarihindeki en önemli maçı kazanması için yeterli değişikliklerin yapıldığına inanıyor.

    "Belçika hakkında tam bir saygı duyuyorum," dedi. "İnanılmaz deneyime sahip oyuncuları var. Bence inanılmaz bir takım ve bu Dünya Kupası'nın şampiyonluk adaylarından biri. Mart ayında da böyle düşünüyordum, Dünya Kupası başlamadan önce de böyle düşünüyordum ve hâlâ da öyle düşünüyorum.

    "Yarın, dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşmak bizim için muhteşem bir meydan okuma olacak. Odak noktamızın Mart ayına göre daha iyi oynamaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. Bence gelişme kaydettik."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Miras, tek bir sonuca bağlı değildir"

    Pochettino’nun maç öncesi basın toplantısının neredeyse tamamı FIFA’nın kararı etrafında şekillendi. Toplantının çok az bir kısmı ise ABD Milli Takımı’nın şu anda karşı karşıya olduğu an üzerine odaklandı. Bu, o anın gerçekliğini azaltmıyor ve üzerindeki baskıyı da hafifletmiyor.

    Gerçek şu ki, bu çok önemli bir maç olacak. Maçın, Amerikan futbolunun en coşkulu evi olduğunu kanıtlamış bir şehir olan Seattle’da oynanacağı düşünülürse, önemi daha da artıyor. Taraftarlar coşkulu olacak ve bu sporu ABD’de yepyeni bir boyuta taşıyabilecek bir Son 16 maçı için görkemli bir atmosfer eksik olmayacak.

    Balogun tartışması bu gerçeğin biraz dikkatini dağıtabilir ve maç öncesi bir kutlama nedeni olabilir. Ancak maç çok zorlu geçecek ve bu takımın mirası açısından belirleyici bir an olacak.

    Pochettino, “Eğer kupayı kaldırma şansımız olursa, kupayı bıraktığımız anı hatırlamayacağız,” dedi. “Birlikte yaşadığımız bu yolculuğu, o anıyı her zaman kalbimizde hatırlayacağız. İşte bu yüzden miras, tek bir sonuca, yarın kazanıp kazanmamamıza bağlı değil.”

    Yolculuk devam ediyor ve bu, o yolculuğun en büyük adımı. Bu, ABD Milli Takımı’nın tüm yüreğini, mücadelesini ve yeteneğini gerektirecek. Aynı zamanda soğukkanlılık, maçı yönetme becerisi ve belki de bir iki anlık şans ya da kalite gerektirecek. Şüphesiz ki bu, hem ABD Milli Takımı hem de Belçika için büyük bir an. Bu anı ve beraberinde gelen her şeyi iyi yönetmek, her iki takımın da bu yaz bir miras yazmak için daha fazla şans elde etme yolunda hayati önem taşıyacak.

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