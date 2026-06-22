"Bizim böyle bir sorunumuz yok!" Jürgen Klopp, DFB milli takımının Dünya Kupası favorileri Fransa ve İngiltere'ye karşı büyük bir avantaja sahip olduğunu düşünüyor

Bu bakımdan Nagelsmann, acil bir durumda aslında yeri doldurulamaz bir oyuncuyu değiştirmek zorunda kalma sorunuyla karşı karşıya kalmaz. Örnek olarak özellikle Mbappé’yi gösterdi. “Fransa milli takımında sakatlanırsa, onun yerine Desire Doue girer; o da yine de gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ama Mbappé tam anlamıyla bir ‘fark yaratan’ oyuncu.”

DFB takımındaki “fark yaratan” isim, şu anda ilk iki maçın ardından özellikle Deniz Undav; Undav, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde şu ana kadar sadece yedek kulübesinden oyuna girdi. Curacao ve Fildişi Sahili karşısında toplam 56 dakika sahada kaldı ve bu süre içinde üç gol attı, iki asist yaptı. Attığı iki gol, Fildişi Sahili ile oynanan ikinci grup maçının sonucunu DFB takımının lehine çevirdi.

DFB milli takımı, Florian Wirtz ve Jamal Musiala gibi süperstar potansiyeline sahip iki oyuncuya sahip olsa da, her ikisi de henüz genç kariyerlerinde ciddi birer sakatlık geçirdi ve milli takımda neredeyse birer yıl boyunca forma giyemedi. Wirtz, Mart 2022’de çapraz bağ yırtılması yaşadı ve ardından Katar’daki Dünya Kupası’nı kaçırdı. Musiala ise henüz genç yaşına rağmen o turnuvada ilk 11’de yer aldı ve takımın parlayan yıldızlarından biri oldu. İki yıl sonra ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası’nda da üç gol ve etkileyici performanslarıyla takımın yıldızlarından biri oldu.

Ancak daha sonra Musiala, Kulüpler Dünya Kupası’nda ciddi bir sakatlık geçirdi ve o dönem PSG’nin kalecisi olan Gianluigi Donnarumma ile yaşadığı talihsiz bir ikili mücadelede, ayak bileği çıkığı sonucu kaval kemiği kırığı ve ciddi bağ yaralanmalarına maruz kaldı. Yılın başında sahalara döndüğünden beri, eski formuna kavuşmak için çaba gösteriyor.