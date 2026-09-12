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'Bizi yenmek çok zor olabilir!' - Alvaro Arbeloa, Fulham'ın Anfield'daki tepkisini övdü ve Liverpool'a 'özel' dönüşü hakkında konuştu
Arbeloa savunmadaki ritmini buldu
Arbeloa, eski kulübüne karşı takımının bir puanı getiren dirençli bir performans ortaya koymasını kenarda memnuniyetle izledi. Bu, Chelsea, Sunderland ve Crystal Palace'a karşı üst üste alınan üç yenilgiyle açılan sezonun ardından takımın sezondaki ilk puanı oldu. Sezonun ilk haftalarında zorlanan Fulham, Andoni Iraola'nın ekibini durdurmak için savunmada yenilenmiş bir organizasyon anlayışı sergiledi.
Golsüz beraberliğin ardından konuşan Arbeloa, oyuncularının gösterdiği taktik disiplin nedeniyle gurur duyduğunu dile getirdi. Arbeloa, BBC Match of the Day'e, "Bir puan aldığımız için ama aynı zamanda oyuncularımın performansı için de mutluyum, bu statta çok büyük bir takıma karşı oynadık, mutluyuz" dedi. "Crystal Palace maçından sonra oyuncularım sorunun nerede olduğunu fark etti ve bunu düzelttik. Bugün daha dengeliydik ve gerçekten, gerçekten çok iyi oynadık, Liverpool'un kontra ataklarını da kontrol ettik."
- Getty Images Sport
Taktik disiplin meyvesini veriyor
Bu sonuç, Arne Slot'un yaz aylarında yerine geçen Iraola'yı, üç lig beraberliğinin yanı sıra yalnızca bir iç saha galibiyetiyle baş başa bıraktı; bu galibiyet de lige yeni yükselen Ipswich Town karşısında alınan 2-0'lık zaferdi. Daha da önemlisi, bu beraberlik Liverpool'un Premier League'de sahasındaki üst üste dördüncü beraberliği oldu; kulüp 15 yıldır böyle kötü bir seri yaşamamıştı.
Arbeloa, Merseyside deplasmanı öncesinde olumlu sonuçlar gelmemesine rağmen grup içinde gördüğü istikrarlı gelişimi vurguladı. "Chelsea ve Crystal Palace'a karşı iyi oynadık ve kaybettik ama birçok şeyi iyi yaptık ve bunları iyi yapmaya devam etmeliyiz" dedi. "Bugün, gerçekten iyi bir takıma karşı gelişim gösterdik ve bu hafta çok sıkı çalıştık. Maç kazanamadığınızda taraftarlara işleri iyi yaptığımızı ve daha fazlasını hak ettiğimizi söylemenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yenmesi çok zor bir takım olabiliriz."
Anfield'a özel bir dönüş
Arbeloa için bu öğleden sonra sadece taktik savaşıyla ilgili değildi; aynı zamanda Rafa Benitez döneminde iki buçuk yıl boyunca güvenilir bir bek olarak forma giydiği stada dönüş anlamı taşıyordu. Ev sahibi takım taraftarlarının sıcak karşılaması da Fulham patronunun gözünden kaçmadı; Arbeloa, kulüple arasındaki duygusal bağın hâlâ güçlü olduğunu kabul etti.
Arbeloa, "Bu taraftarlarla birlikte benim için çok özel bir stat olan Anfield'a geri döndüğüm için mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı. "Kulüpten ayrıldığımdan beri buraya ilk gelişimdi ve umarım yine gelirim."
- Getty Images Sport
West Ham ve Manchester United maçına doğru
Arbeloa, bu zorlu mücadelede alınan puanın takımının sezonu harekete geçirmesi ve sezonun ilk galibiyetini alması için ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağlamasını umacak. Fulham'ı sırada pazar günü sahasında Manchester United'a karşı oynayacağı yüksek profilli maç bekliyor, ancak önce salı günü deplasmanda West Ham'a karşı oynanacak kritik Carabao Cup üçüncü tur eşleşmesini geçmesi gerekiyor.
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