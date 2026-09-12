'Bizi yenmek çok zor olabilir!' - Alvaro Arbeloa, Fulham'ın Anfield'daki tepkisini övdü ve Liverpool'a 'özel' dönüşü hakkında konuştu

Arbeloa, eski kulübüne karşı takımının bir puanı getiren dirençli bir performans ortaya koymasını kenarda memnuniyetle izledi. Bu, Chelsea, Sunderland ve Crystal Palace'a karşı üst üste alınan üç yenilgiyle açılan sezonun ardından takımın sezondaki ilk puanı oldu. Sezonun ilk haftalarında zorlanan Fulham, Andoni Iraola'nın ekibini durdurmak için savunmada yenilenmiş bir organizasyon anlayışı sergiledi.

Golsüz beraberliğin ardından konuşan Arbeloa, oyuncularının gösterdiği taktik disiplin nedeniyle gurur duyduğunu dile getirdi. Arbeloa, BBC Match of the Day'e, "Bir puan aldığımız için ama aynı zamanda oyuncularımın performansı için de mutluyum, bu statta çok büyük bir takıma karşı oynadık, mutluyuz" dedi. "Crystal Palace maçından sonra oyuncularım sorunun nerede olduğunu fark etti ve bunu düzelttik. Bugün daha dengeliydik ve gerçekten, gerçekten çok iyi oynadık, Liverpool'un kontra ataklarını da kontrol ettik."