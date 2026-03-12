Goal.com
Muhammad Zaki

Çeviri:

"Bizi yenilgiye uğratacaklarını bekliyorlardı!" - Trent Alexander-Arnold, eleştirilere yanıt verdi ve Real Madrid'in Federico Valverde'yi Man City'ye karşı attığı hat-trickle "dünyanın en çok küçümsenen oyuncusu" olarak nitelendirdi

Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold, Manchester City'ye karşı muhteşem bir performans sergileyen Federico Valverde'yi "dünya futbolunda en çok küçümsenen oyuncu" olarak nitelendirerek övgü yağdırdı. Uruguaylı milli oyuncu, Los Blancos'un Bernabeu'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 3-0'lık bir galibiyet elde etmesinde başrolü oynadı. Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın yokluğuna rağmen, Valverde'nin ilk yarıda attığı üç gol, Pep Guardiola'nın takımını 22 dakikalık bir sürede dağıttı.

    Valverde'nin performansı tarihi bir olaydı ve onu Pirri'den sonra Real Madrid tarihindeki Avrupa kupalarında hat-trick yapan ikinci orta saha oyuncusu yaptı. Blancos'un teknik direktörü Alvaro Arbeloa, 27 yaşındaki oyuncuyu övgüyle bahsederek, onun "Real Madrid oyuncusunun olması gereken her şeyi temsil eden bir referans noktası" olduğunu söyledi. Orta saha oyuncusu, takımını ikili mücadelelerde liderlik etti ve savunma performansını üst düzey hücum performansıyla birleştirerek, ilk 45 dakika boyunca Manchester City savunmasını çaresiz bıraktı.

    Alexander-Arnold, 'en çok küçümsenen' kararı verdi

    Maçtan sonra konuşan Real Madrid'in bek oyuncusu Alexander-Arnold, son sezonlarda Los Blancos'un kalbi haline gelen bu oyuncuya olan hayranlığını gizleyemedi.

    Alexander-Arnold, TNT Sports'a "Onun için oyuncu olarak söyleyecek söz bulamıyorum. O, şüphesiz dünyadaki en fazla küçümsenen futbolcu" dedi. "Onunla oynadığınızda, takıma ne kadar çok şey kattığını anlıyorsunuz. Her bir çim parçasını kaplıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bir oyuncu olarak sahip olabileceğiniz en iyi özellik, takım arkadaşlarınızın size her zaman güvenebilmesidir ve o bizi asla hayal kırıklığına uğratmaz."

    Madrid'in Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi önemli oyuncuları eksik olduğu düşünülürse, bu zafer daha da etkileyiciydi. Opta'nın süper bilgisayarı maç öncesinde Manchester City'yi favori göstermiş olsa da, Los Blancos taktiksel bir ustalık göstererek, görkemli Avrupa tarihlerinde 29. kez ilk maçta 3 veya daha fazla gol farkla galip geldi. 

    Alexander-Arnold, "Müthiş bir performans" diye ekledi. "Kura çekildiğinde ve bu maça kadar, özellikle de bizim oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlar nedeniyle çok fazla gürültü vardı... birçok kişi bu gece bizim yenileceğimizi düşünüyordu. Ama bu, zihniyetimizi gösteriyor. Hangi sakatlıklar ya da hangi oyuncuların eksik olduğu önemli değil. Bu turnuva kulüp için çok önemli ve biz oyuncular olarak bunu anlıyoruz."

    Üç gol farkına rağmen, Real Madrid kampındaki hava, 17 Mart'ta Etihad Stadyumu'nda oynanacak ikinci maç için hazırlık yaparken hâlâ konsantre. Ne oyuncular ne de yönetim, Guardiola'nın takımının sahip olduğu kaliteyi göz önünde bulundurarak hiçbir şeyi kesin olarak kabul etmiyor. Arbeloa şöyle sonlandırdı: "Hâlâ çok uzak olan bir şey varsa, o da eleme turuna kalmaktır. Oyunculara da söyledim, bu iş henüz bitmedi. City'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu ve Pep'in ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. İkinci maçta daha fazla sürpriz olacağına eminim."

