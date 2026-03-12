"Bizi yenilgiye uğratacaklarını bekliyorlardı!" - Trent Alexander-Arnold, eleştirilere yanıt verdi ve Real Madrid'in Federico Valverde'yi Man City'ye karşı attığı hat-trickle "dünyanın en çok küçümsenen oyuncusu" olarak nitelendirdi

Madrid'in Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi önemli oyuncuları eksik olduğu düşünülürse, bu zafer daha da etkileyiciydi. Opta'nın süper bilgisayarı maç öncesinde Manchester City'yi favori göstermiş olsa da, Los Blancos taktiksel bir ustalık göstererek, görkemli Avrupa tarihlerinde 29. kez ilk maçta 3 veya daha fazla gol farkla galip geldi.

Alexander-Arnold, "Müthiş bir performans" diye ekledi. "Kura çekildiğinde ve bu maça kadar, özellikle de bizim oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlar nedeniyle çok fazla gürültü vardı... birçok kişi bu gece bizim yenileceğimizi düşünüyordu. Ama bu, zihniyetimizi gösteriyor. Hangi sakatlıklar ya da hangi oyuncuların eksik olduğu önemli değil. Bu turnuva kulüp için çok önemli ve biz oyuncular olarak bunu anlıyoruz."