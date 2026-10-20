AFP
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“Bizi yarına göre değerlendirecekler!” Diego Simeone, altı maçlık galibiyet serisine rağmen Atletico Madrid’i uyardı
Formda Atletico Madrid, Almanya'da dönüm noktası olacak bir galibiyet peşinde
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart ile MHP Arena'da karşılaşacak. Diego Simeone'nin takımı, Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık Avrupa galibiyeti ve Espanyol deplasmanındaki 1-0'lık La Liga galibiyetinin ardından, tüm kulvarlarda üst üste altı maç kazanmış olarak bu karşılaşmaya çıkacak.
Orta saha oyuncusu Alex Baena, hafta sonunda da belirleyici rol oynadı. Maçın sonlarında attığı harika galibiyet golüyle bu sezon 11 maçtaki performansını beş gol ve üç asiste taşıdı.
Bu galibiyet serisine rağmen Simeone, Avrupa'daki ilk iki maçını da kazanan Stuttgart karşısında oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
- AFP
Simeone, fiziksel gücü yüksek ev sahibi takıma karşı konsantrasyon istiyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Simeone, ilk düdük çaldığında geçmiş zaferlerin hiçbir öneminin kalmadığını vurguladı. Simeone, “Şu anda övdükleri şeyleri hızla unutacak ve bizi yarın yapacaklarımıza göre değerlendirecekler,” dedi.
“Fiziksel olarak güçlü, rakip yarı sahada pres yapma anlayışını açıkça kavramış bir takıma karşı zorlu bir maça çıkıyoruz.”
Arjantinli teknik direktör, “Bire bir pres yapıyorlar ve savunma yapmak zorunda kaldıklarında çok geriye çekiliyorlar,” diye ekledi. “Oyunu, onları zorlayabileceğimizi düşündüğümüz bölgeye taşımamız gerekecek.”
Hancko kupa kazanmayı hedeflerken Demirovic kahramanlıklarını tekrarlamak istiyor
Atletico savunmacısı David Hancko, takımın geçen sezon kıl payı kaçırdığı kupaları bu kez kazanma hedefini vurguladı. Hancko, “Geçen sezon hem Kupa’yı hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya yaklaştık. Bu yıl daha da ileri gidip bir kupa kazanmak istiyoruz,” dedi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde dört gol atan Stuttgart’ın en golcü oyuncusu Ermedin Demirovic ise İspanyol devinin gelişini memnuniyetle karşıladı.
Demirovic, “Gerçek bir devle karşı oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi özel bir organizasyon... Nelerin mümkün olduğunu daha önce gösterdiğim için bundan güç alabiliyorum,” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Tarihi ilk karşılaşma Avrupa mücadelesine zemin hazırlıyor
Salı günkü mücadele, Atletico Madrid ile Stuttgart arasındaki ilk resmî karşılaşma olacak. İspanyol kulübü, Almanya deplasmanında grup veya lig aşamasındaki yalnızca ikinci galibiyetini arayacak.
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, kendilerini bekleyen zorluğun büyüklüğünü kabul ederek şunları söyledi: “Atletico, Avrupa futbolunun en iyileri arasında... Kendimizi onlara karşı sınamak istiyoruz.”
Simeone’nin öğrencileri, Baena’nın hücumdaki üstün yeteneğinden yararlanarak üç kritik puanı almayı ve kayıpsız galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
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