Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart ile MHP Arena'da karşılaşacak. Diego Simeone'nin takımı, Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık Avrupa galibiyeti ve Espanyol deplasmanındaki 1-0'lık La Liga galibiyetinin ardından, tüm kulvarlarda üst üste altı maç kazanmış olarak bu karşılaşmaya çıkacak.

Orta saha oyuncusu Alex Baena, hafta sonunda da belirleyici rol oynadı. Maçın sonlarında attığı harika galibiyet golüyle bu sezon 11 maçtaki performansını beş gol ve üç asiste taşıdı.

Bu galibiyet serisine rağmen Simeone, Avrupa'daki ilk iki maçını da kazanan Stuttgart karşısında oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.