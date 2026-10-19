Maçın bitiş düdüğünün ardından basın mensuplarına konuşan öfkeli Garcia Plaza, Real Madrid'in 11'e 11 oyunda üstün olduğunu kabul etse de Guler'in oyundan atılmamasının Sevilla'nın oyun planını ciddi biçimde sekteye uğrattığını savundu.

Plaza, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AS'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Umarım hepiniz 'Bir dirsek darbesi ve her şey bitti' başlığını atarsınız. 11'e 11 oynanırken kazanmayı hak ettiler ama bizi farklı bir maç oynama fırsatından mahrum bıraktılar. Bugün 25. dakikadan itibaren bir kişi fazla, 11'e 10 oynamalıydık. Bundan sonraki maç hakkında konuşmak istemiyorum. İnanılır gibi değil. Gördüm. Peque devre arasında 'Bana vurdu' diyordu. Bu kırmızı kart."

Konuk takımın teknik direktörü, Madrid'in ikinci golü öncesindeki hakem yönetimini de aynı sertlikte eleştirerek gol öncesinde savunma oyuncusu Ure'ye yapılan faulün çalınmadığını öne sürdü.

"İkinci golde Ure'ye faul yapıldığı doğru. Kırmızı kartlık bir hareket değildi ama fauldü. Televizyonda gösterilmediği söylendi bana, ama çok açıktı," diye ekledi.



