Getty Images Sport
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“Bizi soydular!” Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza, Real Madrid yenilgisinde Arda Guler'in karıştığı dirsek olayı üzerine El Clasico'yla ilgili hakem komplosu imasında bulundu
Guler, Bernabeu'daki yenilgide maçın başında kırmızı kart görmekten kurtuldu
Sevilla, Bernabeu'da Real Madrid'e deplasmanda 4-1 gibi ağır bir skorla yenildi ancak maçın başlarında yaşanan hakem tartışması sonucun önüne geçti. Karşılaşmanın 22. dakikası civarında, henüz gol olmamışken Guler'in kaleye doğru giden topun peşinden koşarken Sevilla forveti Peque'ye dirseğiyle vurduğu kameralara yansıdı.
Konuk ekibin itirazlarına rağmen hakemler, Türk millî oyuncuyu oyundan atmadan karşılaşmayı devam ettirdi. Sevilla, bir saatten uzun süre 10 kişilik rakibe karşı oynamak yerine maçın kalanını sahada eşit sayıda oyuncuyla geçirmek zorunda kaldığını düşündüğü için karara tepki gösterdi.
Real Madrid rahat bir galibiyet elde etti ancak Sevilla, ev sahibinin ikinci golüne giden süreçte verilen başka bir karardan da rahatsızlık duydu. Bu yenilginin ardından Endülüs kulübü, maçın gidişatını belirleyen kritik hakem kararlarını sorguladı.
- AFP
Garcia Plaza, Sevilla'nın adil bir mücadele fırsatından mahrum bırakıldığını ısrarla savunuyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından basın mensuplarına konuşan öfkeli Garcia Plaza, Real Madrid'in 11'e 11 oyunda üstün olduğunu kabul etse de Guler'in oyundan atılmamasının Sevilla'nın oyun planını ciddi biçimde sekteye uğrattığını savundu.
Plaza, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AS'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Umarım hepiniz 'Bir dirsek darbesi ve her şey bitti' başlığını atarsınız. 11'e 11 oynanırken kazanmayı hak ettiler ama bizi farklı bir maç oynama fırsatından mahrum bıraktılar. Bugün 25. dakikadan itibaren bir kişi fazla, 11'e 10 oynamalıydık. Bundan sonraki maç hakkında konuşmak istemiyorum. İnanılır gibi değil. Gördüm. Peque devre arasında 'Bana vurdu' diyordu. Bu kırmızı kart."
Konuk takımın teknik direktörü, Madrid'in ikinci golü öncesindeki hakem yönetimini de aynı sertlikte eleştirerek gol öncesinde savunma oyuncusu Ure'ye yapılan faulün çalınmadığını öne sürdü.
"İkinci golde Ure'ye faul yapıldığı doğru. Kırmızı kartlık bir hareket değildi ama fauldü. Televizyonda gösterilmediği söylendi bana, ama çok açıktı," diye ekledi.
El Clasico’ya ilişkin komplo spekülasyonları ve Mourinho’nun net yanıtı
Garcia Plaza, El Clasico öncesinde şampiyonluk yarışını etkilemekten çekinen hakemlerin kararlarında daha geniş çaplı bir baskının rol oynayıp oynamadığını da sorguladı.
Plaza, "Belki yine kazanamayacaktık ama 25. dakikadan itibaren skor 0-0'ken 65 dakika boyunca 11'e 10 oynamamız gerekirdi. Maçın özeti bu. Yine de kaybedebilirdik ama 11'e 11 oynanan maçta Madrid kazanmayı hak etti," diye konuştu. "Sayısal üstünlüğümüzden yararlanmamız gerekiyordu ama bunu yapamadık. Neden yapamadık? Belki de biz kazansaydık El Clasico öncesinde puan farkının daha fazla açılmasını istemediler, bilmiyorum."
Ancak Mourinho, maç sonrası basın toplantısında bu iddiaları reddetti ve Sevilla'nın şikâyetlerini destekleyen hiçbir video kaydı bulunmadığını söyledi. Mourinho, "Olduğunu söyledikleri şeyi bana kimse gösteremedi," dedi. Oyuncusunun da herhangi bir yanlış yaptığını reddettiğini belirten Mourinho, rakibin ağır yenilgiden dikkatleri uzaklaştırmaya çalıştığını öne sürdü.
- Getty Images Sport
Bernabeu'daki yenilginin etkileri sürüyor
Sevilla, deplasmanda aldığı ağır yenilginin ardından hakem kararlarıyla ilgili tartışmaları hızla geride bırakıp toparlanmak zorunda. Takımın yaklaşan lig maçlarında bu hayal kırıklığını geride bırakabilmesi için soğukkanlılığını ve taktik disiplinini koruması büyük önem taşıyor.
Real Madrid ise 4-1’lik net galibiyetle, gelecek hafta ezeli rakibi Barcelona’ya karşı oynayacağı ve merakla beklenen El Clasico öncesinde yakaladığı ivmeyi sürdürdü. Maç sonrasında Guler hakkında kopan tartışmalara rağmen takım, tüm dikkatini puan tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya çevirecek.
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