Bu hamlelerin gerçekleşmesi için gereken sürekli iletişime rağmen Emery, iki taraf arasında filizlenen bir dostluk olduğu yönündeki her türlü düşünceyi hızla reddetti. İspanyol teknik adam, bağın kesinlikle profesyonel ve tamamen işlemsel olduğunu açıkça belirtti.

“İyi ilişkiler mi? İlişki yalnızca anlaşmalar üzerinden, para için, diğer oyuncular için,” diye açıkladı Emery. “Bizi öldürmek istiyorlar. Biz de onları öldürmek istiyoruz… bu iyi bir ilişki değil. Elbette, çünkü iyi oyuncularımız var ve biz de onlardan oyuncu transfer edebiliriz, ama bu iyi bir ilişki değil; para için bir anlaşma ve oyuncular için bir anlaşma.”

Villa menajeri, Chelsea’nin duran top antrenörü Austin MacPhee de dahil olmak üzere kilit isimleri kadrosuna katmasının, takımını zayıflatmak için yapıldığını vurguladı. “Morgan’ı transfer ediyorlar, Emiliano Martinez’i bizi öldürmek için transfer ediyorlar,” diye ekledi. “Emiliano Martinez adına mutluyum, Morgan Rogers adına mutluyum ve elbette Chelsea adına mutlu olmadığımı biliyorum.”



