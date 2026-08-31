Crystal Pix
Çeviri:
'Bizi öldürmek istiyorlar!' Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, kulüpler arasındaki yoğun yaz transfer trafiğine rağmen Chelsea ile dostluk olduğu yönündeki söylemleri çöpe attı
Emery, Chelsea'nin durmak bilmeyen transferlerini değerlendirdi
Aston Villa ve Chelsea, son sezonlarda şaşırtıcı ölçüde yoğun bir transfer trafiğine girdi. Son transfer döneminde Emiliano Martinez 7,5 milyon £ karşılığında Stamford Bridge'e giderken, bunun öncesinde Morgan Rogers 117 milyon £'luk sansasyonel bir transferle yola çıkmıştı. Buna karşılık Villa, Nicolas Jackson'ı kulüp rekoru bedelle ve 65 milyon £'a kadar çıkabilecek bir ücret karşılığında kadrosuna kattı, Alejandro Garnacho ise satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla geldi.
İki taraf arasındaki mali harcama devasa boyutlara ulaştı. 2022'den bu yana Chelsea, Villa'ya 163,5 milyon £ ödedi. Midlands ekibi ise ters yönde 102,5 milyon £ taahhüt etti. Garnacho'nun transferi kalıcı hale gelirse bu rakam 150,5 milyon £'a çıkabilir. Bu anlaşmaların bu denli sık yapılması, diğer Premier League yöneticileri arasında da soru işaretleri yarattı, ancak herhangi bir mali düzenlemenin ihlal edildiğine dair bir ima bulunmuyor.
- AFP
'Bizi öldürmek istiyorlar!'
Bu hamlelerin gerçekleşmesi için gereken sürekli iletişime rağmen Emery, iki taraf arasında filizlenen bir dostluk olduğu yönündeki her türlü düşünceyi hızla reddetti. İspanyol teknik adam, bağın kesinlikle profesyonel ve tamamen işlemsel olduğunu açıkça belirtti.
“İyi ilişkiler mi? İlişki yalnızca anlaşmalar üzerinden, para için, diğer oyuncular için,” diye açıkladı Emery. “Bizi öldürmek istiyorlar. Biz de onları öldürmek istiyoruz… bu iyi bir ilişki değil. Elbette, çünkü iyi oyuncularımız var ve biz de onlardan oyuncu transfer edebiliriz, ama bu iyi bir ilişki değil; para için bir anlaşma ve oyuncular için bir anlaşma.”
Villa menajeri, Chelsea’nin duran top antrenörü Austin MacPhee de dahil olmak üzere kilit isimleri kadrosuna katmasının, takımını zayıflatmak için yapıldığını vurguladı. “Morgan’ı transfer ediyorlar, Emiliano Martinez’i bizi öldürmek için transfer ediyorlar,” diye ekledi. “Emiliano Martinez adına mutluyum, Morgan Rogers adına mutluyum ve elbette Chelsea adına mutlu olmadığımı biliyorum.”
Villa'nın yazdaki büyük yeniden yapılanması
Martinez'in ve Al-Hilal'e giden yıldız golcü Ollie Watkins'in ayrılığı, Villa'nın mayıstaki Avrupa Ligi finalinde zafere ulaşan takımdaki altı düzenli ilk 11 oyuncusunu kaybettiği anlamına geliyor. Emery, Leon Goretzka ve Zion Suzuki gibi yeni isimleri takıma entegre ederken önlerindeki zor görevi kabul etti. İspanyol teknik adam, "Takımı yeniden kurmamız gerektiğini biliyorum" diye ekledi. "Zamana ihtiyacımız olacak. Ama pazartesi günü rekabet etmemiz gerekiyor. Geçen pazar Brighton'da da rekabet etmemiz gerekiyordu ama edemedik. Hazır olmak için her gün elimizden geldiğince hızlı çalışıyoruz, hepimiz."
- AFP
Arsenal sınavı Villa Park'ta bekliyor
Villa, pazartesi günü son şampiyon Arsenal'ı konuk ederken, Brighton karşısında alınan yıkıcı 4-0'lık yenilginin ardından reaksiyon vermeyi umuyor. Emery, kadrosunu alelacele yeniden kurarken yeni transferler Jackson, Goretzka ve Suzuki'ye ilk kez forma verebilir.
Basak teknik adam, karşılaşma öncesi eski kulübüne övgüler yağdırdı. "Arsenal favori" dedi Emery. "[Mikel] Arteta'nın orada üst üste yedi yıldır görev yaptığı takıma baktığınızda, Arsenal giderek daha iyi oluyor ve giderek daha fazla yatırım yapıyor. Kadroya katabildikleri oyuncularla kulüp olarak da giderek büyüyorlar. Arteta harika bir iş çıkarıyor. Arsenal, Premier League'i de Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmanın favorisi. Onları izlemeyi gerçekten çok seviyorum."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun