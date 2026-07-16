"Bizi kurtar, Cristiano Ronaldo hayranları!" - IShowSpeed, Lamine Yamal'dan İspanya'yı Dünya Kupası finalinde Arjantin ve CR7'nin ezeli rakibi Lionel Messi karşısında zafere taşımasını rica ediyor

Futbol dünyası, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak nefes kesici Dünya Kupası finaline hazırlanırken, internetin en öne çıkan isimlerinden biri hangi takımı desteklediğini açıkça ortaya koydu. Ronaldo’nun sadık bir hayranı olan IShowSpeed, CR7 hayranları için “felaket” olarak nitelendirdiği durumu önlemek amacıyla Barcelona’nın genç yıldızı Yamal’a yöneldi.

Portekiz'in turnuvadan son 16 turunda elenmesinin ardından Speed, Arjantin'in üst üste ikinci kez finale yükselmesini dehşetle izledi. Turnuva boyunca maçlarda sürekli olarak yer alan bu yayıncı, şimdi tüm umutlarını bu genç yeteneğe bağlayarak, Arjantinli efsanenin 19 Temmuz'da bir kez daha kupayı kaldırmasını engellemesini bekliyor.