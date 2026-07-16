Getty Images Sport
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"Bizi kurtar, Cristiano Ronaldo hayranları!" - IShowSpeed, Lamine Yamal'dan İspanya'yı Dünya Kupası finalinde Arjantin ve CR7'nin ezeli rakibi Lionel Messi karşısında zafere taşımasını rica ediyor
Ronaldo hayranından gelen çaresiz bir rica
Futbol dünyası, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak nefes kesici Dünya Kupası finaline hazırlanırken, internetin en öne çıkan isimlerinden biri hangi takımı desteklediğini açıkça ortaya koydu. Ronaldo’nun sadık bir hayranı olan IShowSpeed, CR7 hayranları için “felaket” olarak nitelendirdiği durumu önlemek amacıyla Barcelona’nın genç yıldızı Yamal’a yöneldi.
Portekiz'in turnuvadan son 16 turunda elenmesinin ardından Speed, Arjantin'in üst üste ikinci kez finale yükselmesini dehşetle izledi. Turnuva boyunca maçlarda sürekli olarak yer alan bu yayıncı, şimdi tüm umutlarını bu genç yeteneğe bağlayarak, Arjantinli efsanenin 19 Temmuz'da bir kez daha kupayı kaldırmasını engellemesini bekliyor.
- Getty Images Sport
Speed’in Yamal’a gönderdiği mesaj
Kısa süre önce sosyal medyada paylaşılan bir canlı yayın sırasında, duygusal içerik üreticisi İspanyol kanat oyuncusuna özel bir mesaj yöneltti. “Oynamayın, Lamine; sadece gidin, sadece kazanın. Dünya Kupası finalinde Arjantin’i yenin, Lamine, lütfen. Lütfen, Lamine. Lütfen, Lamine. Kurtar beni, Lamine Yamal, kurtar beni. Beni felaketten kurtar,” diye bağırdı.
Messi’nin ikinci bir Dünya Kupası kazanma ihtimali, Ronaldo hayranını açıkça savunmasız hissettirmiş. Speed şöyle devam etti: “Buna bir yıl daha dayanamam. Messi yine Dünya Kupası’nı kazanırsa, bir Ronaldo hayranı olarak ne diyebileceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey söyleyemem. Hiçbir şey söyleyemem. O yüzden Lamine Yamal, biz Ronaldo hayranlarını kurtar.”
Nesiller arası çatışma
Final, sadece bir kupadan ibaret değil; iki dönemin çatışmasıdır. Messi, turnuvanın şu ana kadar tartışmasız yıldızı olmuş ve tüm zamanların en iyisi olarak konumunu pekiştirmek için sekiz gol ve dört asist gibi akıl almaz bir performans sergilemiştir. Arjantin milli takımı üzerindeki etkisi her zamanki gibi güçlüdür; takımını, İngiltere’yi geride bıraktığı çekişmeli bir yarı final maçının ardından finale taşımıştır.
Buna karşılık Yamal, kendi yüksek standartlarına göre daha sönük bir turnuva geçirdi. 19 yaşındaki oyuncu yedi maçta sadece bir gol ve bir asist yapabildi, ancak sihirli anlar yaratma potansiyeli hâlâ İspanya’nın en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Speed ve Ronaldo taraftarları için Yamal, sporu bölmeye devam eden “Tüm Zamanların En İyisi” tartışmasında son savunma hattıdır.
- AFP
Speed'in varlığı kötü bir alamet mi?
Turnuva, Speed için adeta bir duygusal iniş çıkışlar dizisi oldu; zira onun coşkulu desteği, desteklediği takımlar için çoğu zaman bir lanet gibi hissedildi. Bu hafta başında İngiltere’nin Albiceleste’ye yenildiğini gördükten sonra, çaresizliği kırılma noktasına ulaştı. Yaklaşan final, Messi’nin en büyük zaferi elde etmesini engellemek için son şansı; bu da Arjantinli oyuncuyu uluslararası başarılar açısından Ronaldo’dan daha da uzaklaştıracaktır.
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