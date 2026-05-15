The Guardian'ın, Rob Draper ve Jonathan Northcroft'un Inside England adlı kitabından alıntı yaparak aktardığına göre, Tuchel 2024 yılında Münih'te düzenlenen gizli bir toplantıda karar vericileri o kadar ikna etmiş ki, toplantının ardından onu Three Lions'ın teknik direktörü olarak atamışlar.
"Bizi hayran bıraktı": Thomas Tuchel, İngiltere'deki futbol patronlarıyla yaptığı gizli toplantıda büyük beğeni topladı
"Thomas'ın bizi hayran bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Formaya ikinci bir yıldızın nasıl ekleneceğine dair bir PowerPoint sunumu hazırlamıştı. Plan, St. George’s Park’ta geçecek önümüzdeki 18 ayın her bir gününe kadar o kadar iyi düşünülmüştü ki," diye konuşan FA Genel Müdürü Mark Bullingham’ın sözleri aktarıldı.
Ancak Alman teknik adam sadece içeriğiyle değil, "sunumundaki tutku ve hitabet yeteneğiyle de puan topladı. Muhteşemdi." Toplantı, dikkat çekmemek için tüm tarafların farklı uçaklarla geldiği, Münih Havalimanı'nda özel olarak kiralanmış bir odada gerçekleştirilmiş. Sonunda Tuchel, çok sayıda diğer adaya karşı üstünlük sağladı ve işi aldı.
Bullingham, son derece ayrıntılı bir veri analizi ile doğru teknik direktörü aradıklarını açıkladı. FA başkanı, "Verilerle yapılabilecek bazı şaşırtıcı şeyler var, örneğin hangi teknik direktörlerin oyuncuları geliştirme konusunda iyi olduğunu, hangilerinin eleme turnuvalarında başarılı olduğunu görmek gibi," dedi.
Tuchel, son zamanlarda İngiltere'de eleştirilerin hedefinde
Teknik direktör John McDermott da Tuchel hakkında övgü dolu sözler sarf etti: "Sıcakkanlı ve samimi biridir. Futbolu severdi, İngiliz futbolunu severdi. Bana milyonlarca soru sordu."
Tuchel, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya yenildikten sonra Garath Southgate'in görevinden istifa etmesinin ardından 1 Ocak 2025'te Three Lions'ın başına geçti.
Borussia Dortmund ve FC Bayern München'in eski teknik direktörü, şu ana kadar oynadığı on iki maçta dokuz galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. Başlangıçta çok iyi sonuçlar ve kusursuz bir Dünya Kupası elemesi performansının ardından, Tuchel son aylarda biraz daha sık eleştirilerin hedefindeydi. Bunun nedeni, son iki hazırlık maçıydı: Japonya'ya karşı 0-1'lik yenilgi ve Uruguay'a karşı 1-1'lik beraberlik. Alman teknik adamın bazı kadro kararları da pek iyi karşılanmadı.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İngiltere, L Grubu'nda Hırvatistan, Panama ve Gana ile karşılaşacak.