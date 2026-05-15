"Bizi hayran bıraktı": Thomas Tuchel, İngiltere'deki futbol patronlarıyla yaptığı gizli toplantıda büyük beğeni topladı

"Thomas'ın bizi hayran bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Formaya ikinci bir yıldızın nasıl ekleneceğine dair bir PowerPoint sunumu hazırlamıştı. Plan, St. George’s Park’ta geçecek önümüzdeki 18 ayın her bir gününe kadar o kadar iyi düşünülmüştü ki," diye konuşan FA Genel Müdürü Mark Bullingham’ın sözleri aktarıldı.

Ancak Alman teknik adam sadece içeriğiyle değil, "sunumundaki tutku ve hitabet yeteneğiyle de puan topladı. Muhteşemdi." Toplantı, dikkat çekmemek için tüm tarafların farklı uçaklarla geldiği, Münih Havalimanı'nda özel olarak kiralanmış bir odada gerçekleştirilmiş. Sonunda Tuchel, çok sayıda diğer adaya karşı üstünlük sağladı ve işi aldı.

Bullingham, son derece ayrıntılı bir veri analizi ile doğru teknik direktörü aradıklarını açıkladı. FA başkanı, "Verilerle yapılabilecek bazı şaşırtıcı şeyler var, örneğin hangi teknik direktörlerin oyuncuları geliştirme konusunda iyi olduğunu, hangilerinin eleme turnuvalarında başarılı olduğunu görmek gibi," dedi.