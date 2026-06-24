"Bizi gerçekten çok sinirlendirdi": Eski takım arkadaşı, Bayern Münih’in transferi kesinleşen yeni oyuncusu Ismael Saibari hakkında içini döktü

"Top ne zaman onda olsa, ileride tehlikeli bir şey oluyor," diye konuştu Unnerstall, FCB’ye transfer olmak üzere olan bu hücum oyuncusundan övgüyle bahsederken. Saibari’nin "son derece yaratıcı bir oyuncu, driplingde ve bire birde çok güçlü. Hızını artırdığında, onu savunmak neredeyse imkansız" olduğunu belirtti.

Unnerstall, kısa bir süreliğine PSV Eindhoven’da Saibari’nin takım arkadaşı bile olmuştu. Faslı oyuncu, 2020 yılında KRC Genk'ten Hollanda'nın önde gelen kulübünün ikinci takımına transfer olmuştu; ancak Unnerstall ile birlikte geçirdikleri tek PSV sezonunda A takımda iki kısa süreli maça çıkmayı başardı. Eski Alman genç milli takım kalecisi, 2021 yılında Twente'ye transfer oldu ve o zamandan beri bu takımda kaleyi koruyor.

Saibari, Unnerstall’ı “Eredivisie’nin en iyi oyuncusu” olarak nitelendiriyor. Saibari, “Tamam, şimdi mutlaka bir gol daha atmamız gerekiyor – o zaman topu bana ver, ben hallederim” diyen türden bir futbolcu.