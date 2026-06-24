"Defans arkadaşlarım ve ben onunla oynamaya hiç can atmazdık. Bizi çok sinirlendirip kızdırırdı," dedi Twente Enschede'nin Alman kalecisi, Sport Bild'e verdiği röportajda. Saibari, şu anda forma giydiği PSV Eindhoven ile bu kaleciye karşı şimdiye kadar dört kez oynamıştı.
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"Bizi gerçekten çok sinirlendirdi": Eski takım arkadaşı, Bayern Münih’in transferi kesinleşen yeni oyuncusu Ismael Saibari hakkında içini döktü
"Top ne zaman onda olsa, ileride tehlikeli bir şey oluyor," diye konuştu Unnerstall, FCB’ye transfer olmak üzere olan bu hücum oyuncusundan övgüyle bahsederken. Saibari’nin "son derece yaratıcı bir oyuncu, driplingde ve bire birde çok güçlü. Hızını artırdığında, onu savunmak neredeyse imkansız" olduğunu belirtti.
Unnerstall, kısa bir süreliğine PSV Eindhoven’da Saibari’nin takım arkadaşı bile olmuştu. Faslı oyuncu, 2020 yılında KRC Genk'ten Hollanda'nın önde gelen kulübünün ikinci takımına transfer olmuştu; ancak Unnerstall ile birlikte geçirdikleri tek PSV sezonunda A takımda iki kısa süreli maça çıkmayı başardı. Eski Alman genç milli takım kalecisi, 2021 yılında Twente'ye transfer oldu ve o zamandan beri bu takımda kaleyi koruyor.
Saibari, Unnerstall’ı “Eredivisie’nin en iyi oyuncusu” olarak nitelendiriyor. Saibari, “Tamam, şimdi mutlaka bir gol daha atmamız gerekiyor – o zaman topu bana ver, ben hallederim” diyen türden bir futbolcu.
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FC Bayern’e transfer: Eski takım arkadaşı, Ismael Saibari konusunda sabırlı olunması gerektiğini vurguladı
Bayern, ilk olarak İngiliz milli futbolcu Anthony Gordon’u transfer etmek için gösterdiği sözde çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından (Gordon bunun yerine FC Barcelona’ya transfer oldu), son haftalarda Saibari hücum hattı için aranan yeni isim olarak öne çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, aranan profile tam olarak uyuyor; hem 10 numara pozisyonunda, hem iki kanatta hem de forvet uçunda oynayabiliyor ve bu sayede FCB'de Harry Kane'in yedeği de olabilir.
Sky’ın son haberine göre, Saibari için temel transfer ücreti 50 milyon avronun biraz altında olacak. Bonus ödemeler de dahil edildiğinde bu rakam 52 milyon avroya kadar çıkabilir. Alman rekortmen kulübü, Fas milli oyuncuyla uzun süredir anlaşmaya varmış durumda; oyuncunun 2030’a kadar geçerli dört yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Unnerstall ise, Saibari'ye yönelik tüm övgülere rağmen, Eredivisie'den Bundesliga'ya yapılan kalite sıçraması göz önüne alındığında, Münih'te yeni hücum yıldızından çok hızlı bir şekilde mucizeler beklememek gerektiği konusunda uyarıda bulundu: "Eredivisie'den Bundesliga'nın en iyi kulüplerinden birine gelen oyuncuların, uyum sağlamak için genellikle en az yarım yıla ihtiyacı olur," diye uyardı 35 yaşındaki Unnerstall. “Saibari hemen her şeyi alt üst etmeyecek, ancak Bundesliga’yı kesinlikle zenginleştirecek. Bayern, onunla birlikte daha tehlikeli ve çok yönlü bir takım olacak,” dedi Unnerstall.
Ismael Saibari, FC Bayern karşısında muhteşem bir gol attı
Eindhoven’daki sözleşmesi 2029’a kadar devam eden Saibari, son dönemde PSV’de tartışmasız en önemli isimlerden biriydi. Geçtiğimiz sezon, tüm turnuvalarda 37 maçta 19 gol ve 9 asist kaydetti. Özellikle Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, muhtemelen gelecekte forma giyeceği Münih ekibine karşı 1-2 yenildikleri maçta attığı muhteşem golle büyük ses getirmişti.
Saibari, şu anda Dünya Kupası’nda da yeteneklerini dünya sahnesinde sergiliyor. Fas milli takımında forvet pozisyonunda ilk 11’de yer alan oyuncu, gizli favori olarak gösterilen takımın Brezilya’ya karşı 1-1 berabere kaldığı maçta ve İskoçya’ya karşı 1-0 kazandığı maçta turnuvadaki iki golünü de attı.
Perşembe gecesi (Almanya saatiyle 00:00) oynanacak son grup maçı olan, turnuvadan elenmiş Haiti karşısında mümkün olduğunca yüksek bir galibiyetle Faslılar, Brezilya'yı geçerek grup birinciliğini garantilemek istiyor.