AFP
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"Bizi etkilemedi!" - Goncalo Ramos, Portekiz'in Danimarka galibiyetinde tecrübeli süperstar Cristiano Ronaldo olmadan da başarılı olmasının ardından göndermede bulundu
Ramos, Kopenhag'da sorumluluk aldı
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 4-2 gibi net bir skorla mağlup ederek saha dışındaki önemli dramaya rağmen dayanıklılığını gösterdi. Portekiz, Kopenhag'da ortaya koyduğu baskın performansla gruptaki liderliğini sağlamlaştırdı ve yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetimindeki kusursuz serisini sürdürdü.
Maç öncesi tüm gündem Ronaldo'nun ayrılığı tarafından gölgelendi. 41 yaşındaki oyuncu, üst üste ikinci maçta da yedek kalacağını öğrendikten sonra çarşamba günü milli takım kampını terk etti.
Eski kaptanları etrafındaki medya sirkine rağmen takım odağını tamamen korudu. Ramos, hücum hattına kusursuz şekilde liderlik etti; dış ayakla yaptığı kendine özgü vuruşla bir gol atıp bir de asist yaparak tecrübeli forvetin yokluğunun sahada neredeyse hiç hissedilmemesini sağladı.
- AFP
"Dış meseleler bizi etkilemiyor"
Ramos, maçın bitiş düdüğünün ardından RTP'ye konuşurken, takımın tüm zamanların en golcü oyuncusunun ani ayrılışından hiç etkilenmediğini net şekilde ifade etti. AC Milan'ın forveti, "Bu durum bizi etkilemedi" dedi. "Dışarıdaki meseleler bugünkü maçın önemini etkilemez. Her maçı kazanmak istiyoruz ve bugün de tam olarak bunu yaptık."
Forvet oyuncusu, takımın etkileyici hücum akıcılığında yeni teknik direktörlerinin yaptığı taktiksel değişikliklerin payını vurgulamakta da istekliydi. Ramos, "Yeni teknik direktör çok yardımcı oluyor" diye ekledi. "Daha net fikirlere sahibiz, hem savunmada hem hücumda her takım arkadaşımızın tam olarak nerede olduğunu biliyoruz.
"Böyle oynamayı gerçekten çok seviyorum, oyun tarzıma fazlasıyla uyuyor. Topu rakibin orta sahasında kazanmak bizi her zaman gol atmaya ve tehlike yaratmaya daha da yaklaştırıyor."
Jesus yönetiminde yeni bir dönem
Ronaldo'dan uzaklaşma süreci hız kazanıyor gibi görünürken, Jesus da takım üzerindeki otoritesini net şekilde ortaya koyuyor. Teknik direktör, hafta ortasındaki tartışmanın ardından kadro içi uyuma dair süren şüpheleri de aynı hızla reddetti.
"Yaşananlar grubu bölmez; bizi ayırmadı ve ayırmayacak," diyen Jesus, maçın ardından konuştu. İkna edici performansın asıl konuşulması gereken konu olduğunu vurgulayan Jesus, yüksek kalitedeki dört gollü oyunu "yaşanan her şeyden daha önemli" olarak tanımladı.
Bu arada Ramos, Portekiz hücumunun tartışmasız odak noktası olma fırsatını değerlendiriyor. Artık hem Norveç'e hem de Danimarka'ya gol atmış olan forvet, artan etkisinden memnun olduğunu ifade ederek, yalnızca "grup içindeki konumumu sağlamlaştırmaktan mutluyum" dedi.
- NurPhoto
Norveç sınavı için eve dönüş
Portekiz, pazar günü Norveç'i konuk ettiğinde etkileyici ivmesini sürdürmeye çalışacak. Dragao Stadyumu'nda yeniden taraftarının önüne çıkacak olan Portekiz, UEFA Uluslar Ligi serüvenine kusursuz başlangıcını kendi seyircisi önünde de korumayı hedefliyor.
Ramos tam formundayken ve kadro Jesus'un agresif taktik yaklaşımının arkasında tamamen kenetlenmiş durumdayken, takım Ronaldo'nun ayrılığı etrafında süren gürültüyü yönetebilecek donanıma sahip görünüyor. Porto'da alınacak bir galibiyet, teknik direktörün cesur kararlarını daha da doğrulayacak ve Portekiz'i turnuvanın bir sonraki aşamasına bir adım daha yaklaştıracak.
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