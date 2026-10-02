Ramos, maçın bitiş düdüğünün ardından RTP'ye konuşurken, takımın tüm zamanların en golcü oyuncusunun ani ayrılışından hiç etkilenmediğini net şekilde ifade etti. AC Milan'ın forveti, "Bu durum bizi etkilemedi" dedi. "Dışarıdaki meseleler bugünkü maçın önemini etkilemez. Her maçı kazanmak istiyoruz ve bugün de tam olarak bunu yaptık."

Forvet oyuncusu, takımın etkileyici hücum akıcılığında yeni teknik direktörlerinin yaptığı taktiksel değişikliklerin payını vurgulamakta da istekliydi. Ramos, "Yeni teknik direktör çok yardımcı oluyor" diye ekledi. "Daha net fikirlere sahibiz, hem savunmada hem hücumda her takım arkadaşımızın tam olarak nerede olduğunu biliyoruz.

"Böyle oynamayı gerçekten çok seviyorum, oyun tarzıma fazlasıyla uyuyor. Topu rakibin orta sahasında kazanmak bizi her zaman gol atmaya ve tehlike yaratmaya daha da yaklaştırıyor."



