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'Bizi çileden çıkardı' - Eski Leganes kaptanı, Yan Diomande'nin Real Madrid'de aynı fırsat verilmesi halinde Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ı geride bırakabileceğine inanıyor
Eski bir takım arkadaşından övgü dolu bir destek
Madrid, genç sansasyon Diomande için Leipzig ile 132 milyon euroluk dev anlaşmayı sonuçlandırmaya hazırlanırken, Santiago Bernabeu çevresindeki heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Rodrygo ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken ve Vinicius Junior'ın geleceği yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ederken, Real Madrid, Kylian Mbappe'ye yeni bir partner kazandırmak için hızlı davrandı.
Gonzalez, Fildişi Sahilli oyuncunun Leganes'te ilk kez A takım ortamına adım attığı anı hatırlatarak, kadronun onun ham yeteneği karşısında hemen şaşkına döndüğünü kabul etti. Tecrübeli savunmacı, AS'e konuşurken Diomande'nin oturmuş profesyoneller üzerindeki etkisini anlattı. "Ne kadar iyi olduğuna inanamadık. İlk dokunuştan itibaren farklı olduğunu görebiliyordunuz. Birbirimize nereden geldiğini sorarak baktık. Sol kanatta bizi çileden çıkardı. Daha önce hiçbir genç oyuncunun böyle bir performans sergilediğini görmemiştim" diye hatırlattı Gonzalez. "Sol kanatta bizi çileden çıkardı. Daha önce hiçbir genç oyuncunun böyle bir performans sergilediğini görmemiştim."
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Lamine Yamal'ın seviyesini aşmak
Gonzalez'in analizinin en kışkırtıcı kısmı, Diomande'yi Barcelona'nın süperstarı Yamal ile kıyaslamasıydı. Yamal, hem kulübü hem de ülkesi için şimdiden kilit bir isim haline gelmiş olsa da, Gonzalez, Bernabeu'da aynı platform kendisine verilirse Diomande'nin eninde sonunda daha üstün yetenek olarak görülebilecek araçlara sahip olduğuna inanıyor. Gonzalez, “Dürüst olmak gerekirse evet. Çılgınca gelebilir ama gelişimine baktığımda onu o seviyede görüyorum” dedi.
Yamal'ın şu anda tecrübe ve istikrar avantajına sahip olduğunu kabul eden Gonzalez, ancak fırsat ve mental dayanıklılıkla bu farkın kapanabileceğinde ısrar ediyor. “Lamine daha fazla sürekliliğe sahip oldu ve bunu daha uzun süredir kanıtlıyor, ancak Yan aynı fırsatı alırsa onun seviyesine ulaşabileceğini, hatta onu geçebileceğini düşünüyorum. Olağanüstü yetenekli. Potansiyeli çok büyük. Benim tek büyük soru işaretim, baskıyı zihinsel olarak nasıl kaldıracağı” ifadelerini kullandı.
Eksiksiz modern bir forvetin profili
Diomande'yi Madrid için bu denli iştah kabartan bir potansiyel hâline getiren şey, onun çok yönlülüğü ve hücum bölgesinde belirgin bir zayıflığının olmaması. İspanyol isim, Diomande'nin farklı rollerde parlamasını sağlayan nadir bir hız ve teknik güvenlik birleşimine sahip olduğunu açıkladı.
“Her şeyi. Seviyesi olağanüstüydü. Hızlıydı, güçlüydü, iki yönünü de kullanabiliyordu, oyunu iyi bağlıyordu, sürekli adam eksiltiyordu ve topa iyi vuruyordu" dedi.
"Onu herhangi biriyle kıyaslamak zor, çünkü sadece tek bir özelliğiyle öne çıkmıyor. Teknik olarak müthiş, oyunu anlıyor, iyi kombinasyon yapıyor, mükemmel koşular atıyor, bire bir durumlarda olağanüstü ve boş alanlara atak yapıyor. O komple bir oyuncu."
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Alçakgönüllülük ve elit seviyeye geçiş
Sahadaki "korkusuz" yapısına rağmen, Diomande, Leganes'teki dönemi boyunca her zaman öğrenmeye istekli, ayakları yere basan bir kişi olarak tanımlanıyor. Gonzalez, genç oyuncuya mentorluk yapmayı kendine görev edindi ve profesyonel bir sporcu olarak hayatın karmaşıklıkları içinde ona yol göstermeye çalıştı. İspanyol isim, “Ona yakın kalmaya ve yardım etmeye çalıştım; özellikle de profesyonel futbolun ne olduğunu anlamasını sağlamak için, çünkü bu konuda hiçbir fikri yoktu. Programlar, beslenme, dinlenme, spor salonu çalışmaları ve sadece antrenmanda değil, kendinizi yüzde 100 adamanız gerektiği hakkında konuştuk” dedi.
"Onun çok çarpıcı bir zıtlığı var çünkü saha dışında utangaç ama sahada korkusuz. Dinliyordu, kibardı ve bende gerçekten öne çıkan şey alçakgönüllülüğüydü. Harika bir çocuk."
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