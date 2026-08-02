Madrid, genç sansasyon Diomande için Leipzig ile 132 milyon euroluk dev anlaşmayı sonuçlandırmaya hazırlanırken, Santiago Bernabeu çevresindeki heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Rodrygo ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken ve Vinicius Junior'ın geleceği yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ederken, Real Madrid, Kylian Mbappe'ye yeni bir partner kazandırmak için hızlı davrandı.

Gonzalez, Fildişi Sahilli oyuncunun Leganes'te ilk kez A takım ortamına adım attığı anı hatırlatarak, kadronun onun ham yeteneği karşısında hemen şaşkına döndüğünü kabul etti. Tecrübeli savunmacı, AS'e konuşurken Diomande'nin oturmuş profesyoneller üzerindeki etkisini anlattı. "Ne kadar iyi olduğuna inanamadık. İlk dokunuştan itibaren farklı olduğunu görebiliyordunuz. Birbirimize nereden geldiğini sorarak baktık. Sol kanatta bizi çileden çıkardı. Daha önce hiçbir genç oyuncunun böyle bir performans sergilediğini görmemiştim" diye hatırlattı Gonzalez. "Sol kanatta bizi çileden çıkardı. Daha önce hiçbir genç oyuncunun böyle bir performans sergilediğini görmemiştim."