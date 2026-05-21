Eski Almanya milli futbolcusu Babbel, sorunun Neuer'in kadroda yer alması değil, Nagelsmann'ın durumu yönetme şekli olduğuna inanıyor. Babbel, kadro sıralamasıyla ilgili belirsizliğin takım içinde gereksiz bir gerginlik yarattığını savundu.

Babbel, ran'a verdiği röportajda "İletişim kurma şekli tam bir felaket" dedi. "En başından beri süren bu kararsızlık, milli takım teknik direktörümüzü çılgına çeviriyor. Çünkü net talimatlar istiyorsunuz ve her oyuncu aynı şekilde hissediyor."

"Matthias Sammer haklı, bu kişisel bir tercih meselesi değil, en iyi oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi gerekiyor. Ama kimse bana Nagelsmann'ın bunu ancak geçen hafta fark ettiğini söyleyemez: 'Vay canına, Neuer gerçekten çok formda.'"