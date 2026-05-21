"Bizi çıldırtıyor!" - Julian Nagelsmann, eski bir yıldızın Dünya Kupası öncesinde "felaket" öngörüsüne karşın Alman oyuncularla "lafı dolandırmakla" suçlanıyor
Neuer'in Alman milli takımına dönüşü
Neuer'in Dünya Kupası kadrosuna geri dönmesi beklentisi, tecrübeli oyuncunun son dönemdeki formuna dayalı yaygın desteğe rağmen tartışmalara yol açtı. 40 yaşındaki kaleci, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva öncesinde yeniden lider rolünü üstlenmeye hazırlanıyor.
Babbel, iletişimi bir ‘felaket’ olarak nitelendiriyor
Eski Almanya milli futbolcusu Babbel, sorunun Neuer'in kadroda yer alması değil, Nagelsmann'ın durumu yönetme şekli olduğuna inanıyor. Babbel, kadro sıralamasıyla ilgili belirsizliğin takım içinde gereksiz bir gerginlik yarattığını savundu.
Babbel, ran'a verdiği röportajda "İletişim kurma şekli tam bir felaket" dedi. "En başından beri süren bu kararsızlık, milli takım teknik direktörümüzü çılgına çeviriyor. Çünkü net talimatlar istiyorsunuz ve her oyuncu aynı şekilde hissediyor."
"Matthias Sammer haklı, bu kişisel bir tercih meselesi değil, en iyi oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi gerekiyor. Ama kimse bana Nagelsmann'ın bunu ancak geçen hafta fark ettiğini söyleyemez: 'Vay canına, Neuer gerçekten çok formda.'"
"Baumann'a şapka çıkaralım"
En büyük kaybeden, Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığı sonrasında ilk 11'de yer alacağı yönünde güçlü söylentiler dolaşan Baumann gibi görünüyor. Baumann artık Neuer'in yedeği olarak görev alacak gibi görünüyor.
Babbe, "Baumann 500'den fazla Bundesliga maçı oynadı ve harika bir sezon geçirdi" dedi. "Eğer ona hala güvenmiyorsam, bunu önceden bilirdim, açıklamanın yapılmasından sadece 14 gün önce değil. Peki Neuer tekrar sakatlanırsa ne olacak? O zaman Baumann yeterli olacak, değil mi? Artık kimse bunu ciddiye alamaz."
"Hala Dünya Kupası'na gitmek istemeyi ve bunu kabul etmeyi başaran Oli Baumann'a şapka çıkarıyorum. Ben olsam muhtemelen farklı tepki verirdim ve şöyle derdim: 'Bana güvenmiyorsan, o zaman kendi başının çaresine bak.'"
Almanya, kritik Dünya Kupası mücadelesine hazırlanıyor
Şimdi tüm gözler Nagelsmann’ın son kadro seçimi ve bu kararlarının Dünya Kupası başlamadan önce milli takımdaki havayı yatıştırıp yatıştıramayacağına çevrilecek. Turnuvada Die Mannschaft, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile birlikte E Grubu’nda yer alıyor.