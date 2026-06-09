"Bizi Barcelona'dan daha çok güldürüyorsunuz" - Atlético Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'i 150 milyon avroluk Julian Alvarez transfer teklifi haberinin ortaya çıkmasının ardından acımasızca alay etti

Sosyal medyadaki bu dikkat çekici saldırı bununla da kalmadı; Rojiblancos bir başka alaycı mesaj daha yayınlayarak şöyle yazdı: "4. Bizi Barcelona’dan bile daha çok güldürdüğünüz halde, nasıl anlaşamayalım ki?" Daha sonra da şunu eklediler: "Not: Yeni başkanınızla olan iyi ilişkilerinizi fırsat bilip, Akademimizden oyuncu 'çalmayı' bırakacak mısınız bir bakalım. Çok teşekkürler, Real Madrid!".

Birkaç gün önce, Barcelona 100 milyon avro (86 milyon sterlin/115 milyon dolar) teklif verdikten sonra benzer şekilde aşağılanmıştı. Atletico, bir dizi sahte görsel yayınlayarak, Lamine Yamal karşılığında şaka yollu olarak maç biletleri, yıllık abonelik ve ayçiçeği çekirdekleri teklif etmişti.



