AFP
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"Bizi Barcelona'dan daha çok güldürüyorsunuz" - Atlético Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'i 150 milyon avroluk Julian Alvarez transfer teklifi haberinin ortaya çıkmasının ardından acımasızca alay etti
Real Madrid, Alvarez için dev bir teklif yaptığını doğruladı
Real Madrid, transfer faaliyetleriyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak son derece sıra dışı bir adım attı. Santiago Bernabéu ekibi, Atlético Madrid’in Alvarez için yaptıkları 150 milyon avroluk devasa teklifi reddettiğini doğruladı. Reddedilme sürecini detaylandıran kulübün resmi açıklamasında şöyle denildi: "Real Madrid C. F., bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Club Atlético de Madrid'e oyuncu Julian Álvarez'in federatif hakları için 150 milyon avroluk bir teklifte bulunduğunu duyurur." Reddedilmenin ardından, Los Blancos'un sözleşmeyi tamamen feshetmek için 500 milyon avroluk astronomik serbest kalma bedelini ödemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.
Atlético, alaycı açıklamalarla rakiplerini tiye alıyor
Atletico, resmi sosyal medya hesabı üzerinden şehirdeki rakibinin yayınladığı sıra dışı açıklamaya sert bir yanıt verdi. Kulüp, herhangi bir transfer görüşmesi yapıldığını tamamen yalanlarken, bu süreçte ezeli rakibiyle acımasızca alay etti.
Resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Komşumuz Real Madrid'in resmi açıklamasına ilişkin açıklamalarımızı içeren resmi açıklama: 1. Papa'nın videosu, kendisinin de bir Atleti taraftarı olduğunu söylemeden önce kesilmiş. 2. Nezaketi minnettarlıkla karıştırmış olabilirsiniz, ancak açıkça belirtmek isteriz ki: size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz. 3. Julián için herhangi bir teklifi ne değerlendiriyoruz ne de göz önünde bulunduruyoruz."
Barselona, önceki teklifinin ardından da küçük düşürüldü
Sosyal medyadaki bu dikkat çekici saldırı bununla da kalmadı; Rojiblancos bir başka alaycı mesaj daha yayınlayarak şöyle yazdı: "4. Bizi Barcelona’dan bile daha çok güldürdüğünüz halde, nasıl anlaşamayalım ki?" Daha sonra da şunu eklediler: "Not: Yeni başkanınızla olan iyi ilişkilerinizi fırsat bilip, Akademimizden oyuncu 'çalmayı' bırakacak mısınız bir bakalım. Çok teşekkürler, Real Madrid!".
Birkaç gün önce, Barcelona 100 milyon avro (86 milyon sterlin/115 milyon dolar) teklif verdikten sonra benzer şekilde aşağılanmıştı. Atletico, bir dizi sahte görsel yayınlayarak, Lamine Yamal karşılığında şaka yollu olarak maç biletleri, yıllık abonelik ve ayçiçeği çekirdekleri teklif etmişti.
Transfer serüveninde bundan sonra ne olacak?
Real Madrid ve Barcelona artık Alvarez'i transfer etmekte ısrar edecek mi, yoksa iddialı transfer planlarından tamamen vazgeçecek mi karar vermek zorundalar. Atlético'nun bu kadar agresif bir savunma tutumu sergilemesi nedeniyle, bu forvetin transferini gerçekleştirmek giderek daha imkansız hale geliyor. Bu iki İspanyol devi, yaz sonu için gerçekten dramatik bir transfer gerçekleştirmek istiyorlarsa, Arjantinli oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin düşürülmesi konusunda pazarlık yapmak zorunda kalacaklar.