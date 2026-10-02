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cristiano ronaldo(C)Getty Images
Yosua Arya
Çeviri:

'Bizi ayıramayacaklar!' - Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kampından öfkeyle ayrılmasının ardından yanıt verdi

C. Ronaldo
Portekiz
J. Jesus
Danimarka - Portekiz
UEFA Nations League A

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından olaylı ayrılığına rağmen kadrosunun tamamen birlik içinde kaldığını savundu. Portekiz, yeni teknik direktörü yönetimindeki güçlü başlangıcını sürdürmek için süperstarın ayrılışını geride bırakıp Kopenhag'da Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

  • Portekiz, Ronaldo tartışmasını kolayca geride bıraktı

    Jesus, takımının Ronaldo'nun dramatik ayrılığına rağmen Danimarka'yı 4-2 yenmesinin ardından Portekiz'in tamamen birlik içinde kalmaya devam ettiğini vurguladı. Kopenhag'daki galibiyet, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'ndeki kusursuz karnesini sürdürdü. Ronaldo, milli takım kampından çarşamba günü, Jesus'un 41 yaşındaki oyuncunun üst üste ikinci maçta da yedek başlayacağını doğrulamasından kısa süre sonra ayrıldı. Ancak kadro, eski kaptanın ayrılığından olumsuz etkilenmedi ve baskın bir performans sergiledi.

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Teknik direktör, kadronun tamamen birlik içinde kalmaya devam ettiğinde ısrar ediyor

    Galibiyetin ardından konuşan Jesus, Ronaldo'nun ayrılığının ardından yaşananların oyuncularla ilişkisine zarar verebileceği yönündeki iddiaları reddetti. Deneyimli teknik adam, kadronun kendi liderliği etrafında sağlam şekilde kenetlenmiş durumda olduğunu vurguladı.

    "Grubun benimle birlikte olmasını engelleyecek hiçbir şey yok," dedi Jesus, Sport TV'ye. "Soruyu anlıyorum. Önemli olan bizim ne yapmamız gerektiği. Yaşananlar grubu ayırmaz; bizi ayırmadı ve ayırmayacak.

    "Dört gollü, yüksek kaliteli bir galibiyet, üst düzey bir performans. Bu göz ardı edilemez. Yaşanan her şeyden daha önemli. Benim odaklanmak istediğim şey bu. Portekiz'e dönünce, insanlar Dragao Stadyumu'nda mücadele edecek."

  • Oyuncular yeni taktik vizyonu destekliyor

    AC Milan forveti Goncalo Ramos, üst üste ikinci maçta da ilk 11'de Ronaldo'nun yerine forma giydi. Ramos, teknik direktörünün kendisine duyduğu güveni Joao Cancelo'nun açılış golünün asistini yaparak ve iki maçtaki ikinci golünü atarak boşa çıkarmadı.

    "Her şeyden önce, yeni teknik direktör büyük bir yardım sağlıyor" dedi Ramos. "Düşüncelerimiz daha net, hem savunmada hem hücumda her takım arkadaşımızın tam olarak nerede olduğunu biliyoruz.

    "Bunu bugün ortaya koyduğumuz performansta görebilirsiniz, ama son maçlarımızda da gördünüz. Her geçen gün gelişiyoruz ve bunların hepsi bir sürecin parçası. Bir kez daha iyi bir takıma karşı aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz."

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    Odak, yaklaşan Norveç maçına çevrildi

    Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasına döndüğünde etkileyici ivmesini sürdürmeye çalışacak. Jesus ve ekibi, pazar günü Dragao Stadı'nda Norveç'i ağırlayacak.

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