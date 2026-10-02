'Bizi ayıramayacaklar!' - Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kampından öfkeyle ayrılmasının ardından yanıt verdi

Galibiyetin ardından konuşan Jesus, Ronaldo'nun ayrılığının ardından yaşananların oyuncularla ilişkisine zarar verebileceği yönündeki iddiaları reddetti. Deneyimli teknik adam, kadronun kendi liderliği etrafında sağlam şekilde kenetlenmiş durumda olduğunu vurguladı.

"Grubun benimle birlikte olmasını engelleyecek hiçbir şey yok," dedi Jesus, Sport TV'ye. "Soruyu anlıyorum. Önemli olan bizim ne yapmamız gerektiği. Yaşananlar grubu ayırmaz; bizi ayırmadı ve ayırmayacak.

"Dört gollü, yüksek kaliteli bir galibiyet, üst düzey bir performans. Bu göz ardı edilemez. Yaşanan her şeyden daha önemli. Benim odaklanmak istediğim şey bu. Portekiz'e dönünce, insanlar Dragao Stadyumu'nda mücadele edecek."