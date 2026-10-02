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'Bizi ayıramayacaklar!' - Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kampından öfkeyle ayrılmasının ardından yanıt verdi
Portekiz, Ronaldo tartışmasını kolayca geride bıraktı
Jesus, takımının Ronaldo'nun dramatik ayrılığına rağmen Danimarka'yı 4-2 yenmesinin ardından Portekiz'in tamamen birlik içinde kalmaya devam ettiğini vurguladı. Kopenhag'daki galibiyet, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'ndeki kusursuz karnesini sürdürdü. Ronaldo, milli takım kampından çarşamba günü, Jesus'un 41 yaşındaki oyuncunun üst üste ikinci maçta da yedek başlayacağını doğrulamasından kısa süre sonra ayrıldı. Ancak kadro, eski kaptanın ayrılığından olumsuz etkilenmedi ve baskın bir performans sergiledi.
- Getty Images
Teknik direktör, kadronun tamamen birlik içinde kalmaya devam ettiğinde ısrar ediyor
Galibiyetin ardından konuşan Jesus, Ronaldo'nun ayrılığının ardından yaşananların oyuncularla ilişkisine zarar verebileceği yönündeki iddiaları reddetti. Deneyimli teknik adam, kadronun kendi liderliği etrafında sağlam şekilde kenetlenmiş durumda olduğunu vurguladı.
"Grubun benimle birlikte olmasını engelleyecek hiçbir şey yok," dedi Jesus, Sport TV'ye. "Soruyu anlıyorum. Önemli olan bizim ne yapmamız gerektiği. Yaşananlar grubu ayırmaz; bizi ayırmadı ve ayırmayacak.
"Dört gollü, yüksek kaliteli bir galibiyet, üst düzey bir performans. Bu göz ardı edilemez. Yaşanan her şeyden daha önemli. Benim odaklanmak istediğim şey bu. Portekiz'e dönünce, insanlar Dragao Stadyumu'nda mücadele edecek."
Oyuncular yeni taktik vizyonu destekliyor
AC Milan forveti Goncalo Ramos, üst üste ikinci maçta da ilk 11'de Ronaldo'nun yerine forma giydi. Ramos, teknik direktörünün kendisine duyduğu güveni Joao Cancelo'nun açılış golünün asistini yaparak ve iki maçtaki ikinci golünü atarak boşa çıkarmadı.
"Her şeyden önce, yeni teknik direktör büyük bir yardım sağlıyor" dedi Ramos. "Düşüncelerimiz daha net, hem savunmada hem hücumda her takım arkadaşımızın tam olarak nerede olduğunu biliyoruz.
"Bunu bugün ortaya koyduğumuz performansta görebilirsiniz, ama son maçlarımızda da gördünüz. Her geçen gün gelişiyoruz ve bunların hepsi bir sürecin parçası. Bir kez daha iyi bir takıma karşı aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz."
- AFP
Odak, yaklaşan Norveç maçına çevrildi
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasına döndüğünde etkileyici ivmesini sürdürmeye çalışacak. Jesus ve ekibi, pazar günü Dragao Stadı'nda Norveç'i ağırlayacak.
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