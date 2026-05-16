"Bize uymadı": Bundesliga yıldızı, teknik direktörüne kamuoyu önünde hesap sordu

Bir oyuncunun teknik direktörüne yönelik alışılmadık derecede açık bir eleştiri, ancak Burkardt daha sonra bu sözlerini bir bağlama oturtmaya çalıştı. Zira takım, Riera’nın sistemini de “doğru bir şekilde uygulamamıştı. Öncelikle takım başarısız oldu ve teknik direktör de istediği verimi alamadı” diye devam etti forvet.

Burkardt'ın Riera ile ilişkisi, bu açıklamadan önce de oldukça gergin olarak biliniyordu. 25 yaşındaki oyuncunun, birkaç hafta önce menajerini devreye sokarak spor direktörü Markus Krösche'ye Frankfurt'un teknik direktörü hakkında şikayette bulunduğu iddia ediliyor. Bu şikayet, Riera'nın yardımcı antrenörlerinden birinin Burkardt'a fiziksel kondisyonu ve defansif performansı hakkında eleştiriler ilettiği için yapılmıştı. Buna ilişkin medya haberi, Mayıs ayı başında Riera'nın unutulmaz basın toplantısında gündemi belirleyen konulardan biriydi. İspanyol teknik direktör, orada bulunan gazetecilere "Ne açıklayayım ki? Zaten ne isterseniz onu yazıyorsunuz" diye bağırmıştı. Burkardt ile yaşanan olayı, bunun "zaten iki hafta önce" olduğunu söyleyerek dolaylı olarak doğruladı.