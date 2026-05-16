"Dürüst olmak gerekirse, teknik direktörün uygulamaya çalıştığı sistem Eintracht Frankfurt'a uymadı," dedi Burkardt, Cumartesi günü VfB Stuttgart ile oynanan ve 2-2 biten maçın ardından ARD'ye.
"Bize uymadı": Bundesliga yıldızı, teknik direktörüne kamuoyu önünde hesap sordu
Bir oyuncunun teknik direktörüne yönelik alışılmadık derecede açık bir eleştiri, ancak Burkardt daha sonra bu sözlerini bir bağlama oturtmaya çalıştı. Zira takım, Riera’nın sistemini de “doğru bir şekilde uygulamamıştı. Öncelikle takım başarısız oldu ve teknik direktör de istediği verimi alamadı” diye devam etti forvet.
Burkardt'ın Riera ile ilişkisi, bu açıklamadan önce de oldukça gergin olarak biliniyordu. 25 yaşındaki oyuncunun, birkaç hafta önce menajerini devreye sokarak spor direktörü Markus Krösche'ye Frankfurt'un teknik direktörü hakkında şikayette bulunduğu iddia ediliyor. Bu şikayet, Riera'nın yardımcı antrenörlerinden birinin Burkardt'a fiziksel kondisyonu ve defansif performansı hakkında eleştiriler ilettiği için yapılmıştı. Buna ilişkin medya haberi, Mayıs ayı başında Riera'nın unutulmaz basın toplantısında gündemi belirleyen konulardan biriydi. İspanyol teknik direktör, orada bulunan gazetecilere "Ne açıklayayım ki? Zaten ne isterseniz onu yazıyorsunuz" diye bağırmıştı. Burkardt ile yaşanan olayı, bunun "zaten iki hafta önce" olduğunu söyleyerek dolaylı olarak doğruladı.
Eintracht Frankfurt: Jonathan Burkardt, Albert Riera'ya hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı
Geçtiğimiz Bundesliga maç gününde, son zamanlarda Riera'nın kadrosunda yer almayan Burkardt'ın, teknik direktöre olan öfkesini şiddetle dile getirdiği iddia ediliyor. Kısa süre önce oyuna giren Alman milli oyuncu, Borussia Dortmund karşısında 87. dakikada Frankfurt'un 2-3 mağlubiyetini belirleyen golü attı; golün hemen ardından Burkardt, Riera'ya oldukça sert bir İspanyolca küfür savurdu.
Teknik direktörün daha sonra tüm takımın önünde Burkardt'ı azarladığı ve ayrıca 20.000 Euro para cezası verdiği iddia ediliyor. Riera Cuma günü Burkardt'ın cezalandırıldığını doğruladı. Sezonun son maçı olan Stuttgart karşılaşmasında Burkardt yine ilk 11'de yer almadı, son yarım saatte oyuna girdi ve iki penaltı golüyle Eintracht'a 2-2'lik beraberliği getirdi. Ancak Burkardt ve arkadaşları, SC Freiburg'u geçerek yedinci sıraya yükselmeyi başaramadı ve Frankfurt, sekizinci sırada kalarak 2020'den bu yana ilk kez uluslararası turnuvalara katılma hakkını kaçırdı.
Riera, Eintracht'ta sadece Burkardt ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle tartışmalı bir isim değil; kadrodaki diğer önemli oyuncularla da arası bozulmuş olduğu söyleniyor. Bu nedenle, 44 yaşındaki teknik adamın Stuttgart maçında Frankfurt'un teknik direktörü olarak son kez sahneye çıktığı ve artık ayrılması gerektiği düşünülüyor.
Riera, kısa süre önce görevden alınan Dino Toppmöller'in yerine Şubat başında göreve gelmişti ve sözleşmesi aslında 2028'e kadar devam ediyor. Ancak ayrılığı kaçınılmaz görünüyor; Cumartesi günü taraftarlar da ıslıklarla ve açık bir pankartla mesajlarını net bir şekilde ilettiler: Pankartta İspanyolca "Hiçbir şey için teşekkürler" yazıyordu. VfB ile berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Riera şöyle tepki gösterdi: "Bu çok basit. Kazanamazsan, yeterince iyi değilsindir. Ve bu benim mesleğim. Benim işim kazanmak, iyi olmak. O yüzden bunu kabul ediyorum."
Frankfurt'un Riera'nın halefini bulma çalışmaları şimdiden tüm hızıyla devam ediyor. Kicker dergisinin haberine göre, Hessen ekibi, 2018'den 2021'e kadar Eintracht'ı çalıştıran ve geçen yıl Ekim ayında AS Monaco'dan ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmayan Adi Hütter'in geri dönüşünü de değerlendiriyor.
Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki performansı
Oyunlar
14
Galibiyet
4
Beraberlik
5
Mağlubiyet
5
Gol
21:20
Maç başına puan
1,21