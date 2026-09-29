'Bize nefret ediyorlar!' - West Ham yıldızı Manor Solomon, İsrail'in ağır yenilgisinin ardından İrlanda'ya çarpıcı bir saldırı başlattı

Fırtınalı geçen mücadelenin ardından açık sözlü konuşan Solomon, rakibin benimsediği tavrı kınarken ülkesini temsil etmekten büyük gurur duyduğunu da yeniden vurguladı. İrlandalı oyuncuların gösterdiğini düşündüğü saygısızlığa sert yanıt veren West Ham kanat oyuncusu, "Onlara karşı oynayacağımız bir sonraki maçı bekliyorum, tamamen çok farklı bir maç olacak.

"Beni ilgilendirmiyorlar. Onlarınkinden on kat daha iyi, daha güçlü bir ülkemiz var; harika insanlara sahip muhteşem bir ülke. Takım formasını giymekten ve İsrailli olmaktan gurur duyuyoruz. Devletimizle ve askerlerimizle gurur duyuyoruz."

İki taraf arasındaki köklü gerilimin perde arkasını anlatan Solomon, şöyle devam etti: "Bütün numaralarını deneyebilirler. Biz İsrailliyiz ve ülkemizi seviyoruz. Ve bu her zaman böyle olacak. Onlar hakkında ne düşündüğümü söylersem, muhtemelen birkaç maç ceza alırım. Belli ki bizden nefret ediyorlar. Biz de onlardan hoşlanmıyoruz."