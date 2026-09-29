AFP
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'Bize nefret ediyorlar!' - West Ham yıldızı Manor Solomon, İsrail'in ağır yenilgisinin ardından İrlanda'ya çarpıcı bir saldırı başlattı
Mağlubiyetin ardından için için kaynayan gerilim patladı
Debrecen'de alınan kapsamlı üç gollü yenilgi, maç öncesi yaşanan gerilimlerin gölgelediği bir akşamın ardından Solomon'u anında öfkelendirdi. İrlandalı oyuncuların geleneksel tokalaşmayı atlaması ve boş stadyumda İsrail milli marşı çalınırken elleri arkalarında çimlere bakmasıyla kötü kan zaten kaynamaya başlamıştı. Sahadaki bu ağır yenilgi, hassas atmosferi daha da alevlendirdi ve kanat oyuncusunun rakibe yönelik sert bir çıkış yapmasına yol açtı.
- AFP
"Açıkça bizden nefret ediyorlar"
Fırtınalı geçen mücadelenin ardından açık sözlü konuşan Solomon, rakibin benimsediği tavrı kınarken ülkesini temsil etmekten büyük gurur duyduğunu da yeniden vurguladı. İrlandalı oyuncuların gösterdiğini düşündüğü saygısızlığa sert yanıt veren West Ham kanat oyuncusu, "Onlara karşı oynayacağımız bir sonraki maçı bekliyorum, tamamen çok farklı bir maç olacak.
"Beni ilgilendirmiyorlar. Onlarınkinden on kat daha iyi, daha güçlü bir ülkemiz var; harika insanlara sahip muhteşem bir ülke. Takım formasını giymekten ve İsrailli olmaktan gurur duyuyoruz. Devletimizle ve askerlerimizle gurur duyuyoruz."
İki taraf arasındaki köklü gerilimin perde arkasını anlatan Solomon, şöyle devam etti: "Bütün numaralarını deneyebilirler. Biz İsrailliyiz ve ülkemizi seviyoruz. Ve bu her zaman böyle olacak. Onlar hakkında ne düşündüğümü söylersem, muhtemelen birkaç maç ceza alırım. Belli ki bizden nefret ediyorlar. Biz de onlardan hoşlanmıyoruz."
Teknik direktör çöküşün sorumluluğunu üstlendi
Kaptanının öfkeli patlamasının tam aksine, teknik direktör Ran Ben Shimon pişman bir ton benimsedi ve takımının taktiksel ile psikolojik çöküşünün tüm sorumluluğunu üstlendi.
Takımının yükselen atmosferi yönetemediğini kabul eden çalıştırıcı, "Büyük hayal kırıklığı, suç bende. Doğru şekilde hazırlandığımızı düşünmüştüm. Hazırlanmamışız. Baskıyı iyi yönetemedik, bu çok açık. Omuzlarımızda ne olduğunu anlamadık; zihinsel ve taktiksel olarak başarısız olduk" itirafında bulundu.
Önlerindeki zorlu fikstüre dikkat çeken Ben Shimon, "Birkaç gün içinde İrlanda'ya karşı bir maç daha var [ve] Kosova ile bir maç var. Uyanmak, yeniden ayağa kalkmak, baskıyla farklı bir şekilde başa çıkmaya çalışmak için enerjiyi bulmalıyız" diye ekledi.
- Inpho Photography
Yaklaşan rövanş maçını büyük bir gerginlik sarıyor
Hızlı bir rövanş, 4 Ekim'de Backa Topola'da oynanacak, ancak birkaç İrlanda oyuncusunun en başta oynamaya itiraz etmesinin ardından maçla ilgili şüpheler hâlâ sürüyor. Sırbistan'a gitmeden önce İrlanda, Dublin'de Avusturya ile karşılaşacak, İsrail ise toparlanma hedefiyle Kosova'yla oynayacak. Solomon'un patlaması, bir sonraki karşılaşmaları öncesinde büyük bir gerilim yarattı.
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