Huzursuzluk, taraftar gruplarının devam eden öfkeyi yansıtmak için maç günü planlarını değiştirmesiyle stadyum dışındaki sokaklarla sınırlı kalmadı. Old Trafford'un içinde, derbi mücadelesi için Stretford End'in geleneksel taraftar gösterisi yoktu. Bunun yerine taraftar grubu TRA, oyuncu tünelinin hemen üstüne tek ve doğrudan bir pankart asmayı tercih etti. Pankartta şu ifade yer aldı: "BİZE DAVRANIŞ BİÇİMİNİZ BİR REZALET".

Atmosfer, yürüyüşte yer alan bir diğer çarpıcı pankartla daha da özetlendi. Pankartta şu ifadeler yazıyordu: "Bir at tarafından kırıldı. Yılanlar + fareler tarafından yok edildi." Mesaj açıktı; yürüyüşün ön kısmında gururla taşınan pankartta şu yazıyordu: "Kulübümüzü geri istiyoruz."