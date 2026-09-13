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'Bize davranış biçiminiz utanç verici' - Manchester United taraftarları, derbi karşılaşması öncesinde sahiplerine karşı Old Trafford'da sert protestolar düzenledi
Derbi öncesi Old Trafford dışında protestolar patlak verdi
Pazar günkü merakla beklenen Manchester United ile Manchester City maçı öncesinde tansiyon yükseldi; yaklaşık 500 taraftar protesto için Old Trafford dışında toplandı. Sezonluk bilet yaptırımları etrafındaki memnuniyetsizlik ve yeni bir stadyum için önerilen planlar, öfkeli görüntüleri körükledi.
Taraftarlar öfkelerini doğrudan kulüp yönetimine yöneltti ve, "Bize bok gibi davranıyorlar, Ratcliffe ve Glazerlar, bize bok gibi davranıyorlar" ile "Yeni stadınızı kıçınıza sokabilirsiniz" tezahüratlarını yaptı. Gazeteci Steven Railston'ın paylaştığı görüntüler, ilk toplanmanın The Bishop Blaize pub'ının dışında olduğunu, ardından grubun yavaş yavaş Sir Matt Busby Way'e doğru ilerlediğini gösterdi.
Pankartlar Ratcliffe'i ve bilet fiyatlarındaki artışları hedef aldı
Gösteride taraftarlar, kulüp sahipliğini hedef alan çok sayıda pankart açarak INEOS patronu için balayı döneminin bittiğine dair net bir mesaj verdi. Taraftarlar yürüyüş sırasında "JIM DOĞRU KİŞİ DEĞİL" ve "JIM BUNU DÜZELTEMEZ" yazılı dövizler taşıdı.
Öne çıkan bir başka pankart ise artan maliyetleri hedef aldı ve şu ifadeler yer aldı: "Her şeyi taraftarlardan alıyorsunuz ve bizi sebepsiz yere yasaklıyorsunuz. Premium fiyatların hepsi açgözlülük için." Protesto grubu The 1958, kulübün son kararlarıyla ilgili olarak "bir sınır aşıldı" açıklamasını yaptı. Taraftarlar ayrıca, "Glazerlar gibi, Sir Jim Ratcliffe de bir p***," tezahüratında bulunarak taraftar kitlesi ile yönetim arasındaki derin kopuşu gözler önüne serdi.
Stadyum içinde taraftar grupları görsel şovları boykot ediyor
Huzursuzluk, taraftar gruplarının devam eden öfkeyi yansıtmak için maç günü planlarını değiştirmesiyle stadyum dışındaki sokaklarla sınırlı kalmadı. Old Trafford'un içinde, derbi mücadelesi için Stretford End'in geleneksel taraftar gösterisi yoktu. Bunun yerine taraftar grubu TRA, oyuncu tünelinin hemen üstüne tek ve doğrudan bir pankart asmayı tercih etti. Pankartta şu ifade yer aldı: "BİZE DAVRANIŞ BİÇİMİNİZ BİR REZALET".
Atmosfer, yürüyüşte yer alan bir diğer çarpıcı pankartla daha da özetlendi. Pankartta şu ifadeler yazıyordu: "Bir at tarafından kırıldı. Yılanlar + fareler tarafından yok edildi." Mesaj açıktı; yürüyüşün ön kısmında gururla taşınan pankartta şu yazıyordu: "Kulübümüzü geri istiyoruz."
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Michael Carrick ve United için sırada ne var?
Michael Carrick şimdi, bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiden elde edilen yalnızca dört puanla 13. sırada yer alan kadrosunu bu zehirli atmosferin içinden geçirmeye çalışmak zorunda. Takım, şu anda üç galibiyetten dokuz puanla kusursuz bir performans sergileyerek üçüncü sırada bulunan Enzo Maresca ve City karşısında hayati bir galibiyet arıyor. Bu gergin derbinin ardından United'ı, yönetimin bu tepkiyi ele almak zorunda kalacağı zorlu bir fikstür dönemi bekliyor.
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