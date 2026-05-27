"Bize çok yardımcı oldu" - Deco, Manchester United'ın kalıcı transferi hedeflerken Barcelona'nın Marcus Rashford'dan "memnun" olduğunu doğruladı

Rashford, Katalonya'da kariyerine yeni bir soluk kazandırdı ve Deco, Manchester United'dan kiralık gelen oyuncunun profesyonelliğini ve performansını övmekten geri durmadı. Hansi Flick'in hücum hattında yer bulmak için yoğun rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen, Rashford tüm turnuvalarda 14 gol kaydetti; bunlara, sezonun en önemli anlarından biri haline gelen El Clasico'daki unutulmaz serbest vuruş da dahildi.

Deco, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Marcus bize çok yardımcı oldu çünkü kiralık olarak geldi. Onun gibi bir oyuncunun kiralık olarak gelmesi kolay değil çünkü o bir üst düzey oyuncu. Raphinha'nın yerini alma sorumluluğu vardı ve bu kolay bir iş değil ama çok iyi başardı" dedi. Eski Portekizli orta saha oyuncusu, Rashford'un yedek kulübesinde geçirdiği süreleri nasıl idare ettiğini de vurgulayarak, "Bazen yedek kulübesinde kalıyor ve bu kolay değil ama çok iyi tepki verdi ve elinden geleni yaptı" dedi.