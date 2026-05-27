"Bize çok yardımcı oldu" - Deco, Manchester United'ın kalıcı transferi hedeflerken Barcelona'nın Marcus Rashford'dan "memnun" olduğunu doğruladı
Barcelona, Rashford'un etkisinden büyük memnuniyet duyuyor
Rashford, Katalonya'da kariyerine yeni bir soluk kazandırdı ve Deco, Manchester United'dan kiralık gelen oyuncunun profesyonelliğini ve performansını övmekten geri durmadı. Hansi Flick'in hücum hattında yer bulmak için yoğun rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen, Rashford tüm turnuvalarda 14 gol kaydetti; bunlara, sezonun en önemli anlarından biri haline gelen El Clasico'daki unutulmaz serbest vuruş da dahildi.
Deco, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Marcus bize çok yardımcı oldu çünkü kiralık olarak geldi. Onun gibi bir oyuncunun kiralık olarak gelmesi kolay değil çünkü o bir üst düzey oyuncu. Raphinha'nın yerini alma sorumluluğu vardı ve bu kolay bir iş değil ama çok iyi başardı" dedi. Eski Portekizli orta saha oyuncusu, Rashford'un yedek kulübesinde geçirdiği süreleri nasıl idare ettiğini de vurgulayarak, "Bazen yedek kulübesinde kalıyor ve bu kolay değil ama çok iyi tepki verdi ve elinden geleni yaptı" dedi.
Camp Nou'da kalıcı bir gelecek mi?
Manchester United'ın Rashford'un kalıcı transferine yeşil ışık yakmaya hazır olduğu bildirilirken, dikkatler şimdi Barcelona'nın 35 milyon avroluk (30 milyon sterlin) transferi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine çevrildi. Forvet, verimli bir sezonun ardından La Liga'da kalma isteğini ima etse de, Deco kesin bir anlaşma konusunda çekingen davranırken, oyuncuya duyduğu kişisel hayranlığını açıkça dile getirdi.
Barça'nın sportif direktörü, Rashford'un kendisine İngiltere milli takımında yer kazandıran performansına ilişkin olarak şunları söyledi: "Sezonu çok iyiydi ve bizimle La Liga'yı kazandığı için mutluyuz. Bunu hak ediyor, çok çalışıyor ve burada olmak için çok çaba sarf ediyor. Ondan memnunuz."
Yeni bir dönemin başlangıcı
Bu sezonki başarısı, Deco’yu Barcelona’nın hem ulusal hem de Avrupa kupalarında hakimiyet kuracağı bir dönemin eşiğinde olduğuna ikna etti. Lamine Yamal ve Pau Cubarsi gibi genç yıldızların öncülüğünde, spor direktörü, Real Madrid’i geride bırakarak üst üste iki lig şampiyonluğu kazanmış olsalar da takımın kupa kazanma hırsının hâlâ doyuma ulaşmadığını düşünüyor.
Deco, "İki La Liga şampiyonluğu kazandığımız doğru, ancak bu oyuncular daha fazlasını kazanmak istiyor, daha fazlasını kazanabileceklerine inanıyorlar" dedi. "Bu yüzden bu önemli, çünkü oyuncular daha önemli başarılara imza atabileceklerine inanıyorlarsa, hala önemli şeyler yapmak istediklerini görüyorsunuz. Benim için bu takımın bir dönemin başlangıcı, bu takımın tarihinin başlangıcı olduğuna inanıyorum, çünkü çok gençler ve hala önemli bir şey kazanmak istiyorlar."
Flick’in taktiksel devrimi meyvesini veriyor
Hansi Flick’in gelişi, Barcelona’daki atmosferi tamamen değiştirdi; Alman teknik direktör, büyük ölçüde kulüp içinden yetişen oyunculara dayanan uyumlu bir takım oluşturdu. Deco, mevcut kadronun o kadar iyi yapılandırılmış olduğuna inanıyor ki, kulübün son transfer dönemlerinde sıkça görülen türden büyük çaplı bir yaz kadro revizyonuna gerek kalmayacağını düşünüyor.
La Masia mezunlarını köklü yıldızlarla bir araya getiren Flick, sürdürülebilir bir başarı modeli oluşturdu. Deco, "Hansi Flick bir takım kurdu, bu da dört ya da beş oyuncu için transfer piyasasına çıkmamız gerekmeyeceği anlamına geliyor," dedi.