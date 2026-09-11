LaPresse
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'Bize çok sorun çıkardı' - Declan Rice, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi kıl payı geçmesinin ardından Kevin De Bruyne'yi övgüyle singled out ediyor
Rice, De Bruyne'nin ustalık dersinden etkilendi
Arsenal, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi lig aşaması kampanyasına Napoli karşısında aldığı zorlu 1-0'lık galibiyetle başladı, ancak Stadio Diego Armando Maradona'da final düdüğünün ardından asıl konuşulan konu tanıdık bir rakibin performansı oldu. Gergin geçen karşılaşmada Arsenal'in orta sahasının merkezinde görev yapan Rice, De Bruyne'nin geçen yaz İtalya'ya taşınmasına rağmen hâlâ dünya klasında oynadığını kabul etti.
- Getty Images Sport
“Çok fazla sorun çıkardı!”
De Bruyne, ligdeki sezona yavaş bir başlangıç yapmasının ardından Serie A ekibinde sezonun ilk kez ilk 11'inde sahaya çıktı. Daha önce yalnızca üç maçta sonradan oyuna girebilmişti. Ancak eski Manchester City yıldızı, ev sahibi ekip adına oyunu yönlendirirken pas tutmadığına dair hiçbir işaret göstermedi.
Belçikalı oyuncuyla bir kez daha karşılaşmanın zorluğu sorulduğunda Rice, Prime Video'a şöyle konuştu: "Evet, iyi, gerçekten çok iyi. Bu gece biz kazanmış olsak da yine de çok sorun çıkardı. Çok akıllı bir oyuncu, çok iyi alanlara hareketleniyor. Uzun süre ona karşı oynadıktan sonra onu tekrar görmek gerçekten çok güzeldi."
Arteta eski öğrencisiyle yeniden bir araya geliyor
De Bruyne'e duyulan hayranlık sadece oyuncu grubuyla sınırlı kalmadı; Mikel Arteta'nın da maçın ardından eski oyuncusuyla sıcak bir sohbet ettiği görüldü. Manchester City'de yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde Belçikalı yıldızla yakın çalışan Arteta, maç sonrası basın açıklamalarında Napoli'nin yıldızına övgüler yağdırdı.
Arteta gazetecilere şöyle konuştu: "Napoli'de benim tüm zamanlardaki en sevdiğim oyunculardan biri varsa, o da Kevin De Bruyne'dür. Onu çalıştırma ve yaklaşık dört yıl boyunca yanında bulunma ayrıcalığına sahip oldum. Bana göre o, gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri ve onu oynamaya devam ederken izlemek hâlâ büyük bir keyif." De Bruyne'ün de Arsenal'i överek onların "belki de dünyanın en iyi takımı" olduğunu söylemesiyle, saygının karşılıklı olduğu açıkça görüldü.
De Bruyne orta sahadaki taktik mücadelenin büyük bölümüne damga vurmuş olsa da, karşılaşmayı sonunda belirleyen isim Arsenal kaptanı Martin Odegaard oldu. Norveçli oyun kurucu geç gelen golüyle fileleri buldu ve Arteta'nın ekibinin Avrupa serüvenine İtalya'dan mükemmel bir başlangıç yapmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Odak yeniden iç saha görevlerine çevrildi
Arsenal açısından bu galibiyet, geçen sezon finalde PSG karşısında yaşadıkları hayal kırıklığının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha ileri gitmeyi hedeflerken önemli bir güç gösterisi anlamına geliyor. Son Premier League şampiyonu ekip, pazar günü deplasmanda Sunderland ile oynayacağı maçla birlikte yeniden lig görevine dönecek. Bunu da böylesine yaratıcı bir gücün liderlik ettiği Napoli hücumunu durdurmayı başarmanın moraliyle yapacak. De Bruyne açısından ise bu performans, Avrupa'nın geri kalanına henüz işinin bitmediğine dair bir mesaj niteliği taşıyor. Napoli ise Bologna'yı konuk edeceği maçta toparlanmaya ve mağlubiyet serisini sona erdirmeye çalışacak.
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