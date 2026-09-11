De Bruyne'e duyulan hayranlık sadece oyuncu grubuyla sınırlı kalmadı; Mikel Arteta'nın da maçın ardından eski oyuncusuyla sıcak bir sohbet ettiği görüldü. Manchester City'de yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde Belçikalı yıldızla yakın çalışan Arteta, maç sonrası basın açıklamalarında Napoli'nin yıldızına övgüler yağdırdı.

Arteta gazetecilere şöyle konuştu: "Napoli'de benim tüm zamanlardaki en sevdiğim oyunculardan biri varsa, o da Kevin De Bruyne'dür. Onu çalıştırma ve yaklaşık dört yıl boyunca yanında bulunma ayrıcalığına sahip oldum. Bana göre o, gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri ve onu oynamaya devam ederken izlemek hâlâ büyük bir keyif." De Bruyne'ün de Arsenal'i överek onların "belki de dünyanın en iyi takımı" olduğunu söylemesiyle, saygının karşılıklı olduğu açıkça görüldü.

De Bruyne orta sahadaki taktik mücadelenin büyük bölümüne damga vurmuş olsa da, karşılaşmayı sonunda belirleyen isim Arsenal kaptanı Martin Odegaard oldu. Norveçli oyun kurucu geç gelen golüyle fileleri buldu ve Arteta'nın ekibinin Avrupa serüvenine İtalya'dan mükemmel bir başlangıç yapmasını sağladı.







