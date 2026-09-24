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"Bize ait değilmiş gibi hissettirdi" - Bayern Münih'in süperstarı Harry Kane, Arjantin'e Dünya Kupası'nda elenmelerinin şimdiye kadarki en acı İngiltere hayal kırıklığı olduğunu kabul etti
Dünya Kupası yaraları İngiltere için hâlâ taze
Yıkıcı Dünya Kupası yarı final yenilgisinin üzerinden 10 hafta geçerken, İngiltere Thomas Tuchel yönetiminde yeniden toparlanıyor. Kadro, yaklaşan Uluslar Ligi kampanyasına ve Euro 2028'e uzanan uzun yola odaklanmış durumda. Ancak Arjantin'e elenmelerinin yarattığı psikolojik etki, milli takım için hâlâ ağır bir yük olmaya devam ediyor.
Hayal kırıklığı o kadar derindi ki Kane, MetLife Stadyumu'ndaki bu küresel vitrine bakmaya kendini ikna edemedi. Bayern Münih'in golcüsü, İspanya ile Arjantin kupayı kazanmak için mücadele ederken bunun yerine New York'ta bir golf turuyla kafasını dağıttı.
- Getty Images Sport
Kane, İngiltere'nin kimliğini terk etmesini değerlendirdi
33 yaşındaki forvet, uluslararası arenada payına düşen sayısız kıl payı kaçırılmış fırsat yaşadı. Ancak son çöküşün niteliğinin, Katar'da Fransa'ya karşı çeyrek finalde kaçırdığı ve hafızalara kazınan penaltıyı bile gölgede bıraktığına inanıyor.
Kane, "Finallere çıktım, yarı finallere çıktım ve çok yaklaştım" dedi. "Her biri farklı şekilde can yakıyor. Bu kesinlikle can yaktı. Diğerlerinin hepsinden daha fazla. Muhtemelen bunun, Katar'da penaltı kaçırdığımdan bile daha fazla can yaktığını söylerim; bunun nedeni de olayın gerçekleşme biçimiydi."
Hayal kırıklığı, taktiksel ve zihinsel olarak geri çekildikleri düşüncesinden kaynaklanıyor. "Sanki takım olarak biz değildik" diye ekledi. "Olmak istediğimiz ve olacağımızı söylediğimiz takım değildi. Bence bazen inançlarınıza ters düştüğünüzde ve kaybettiğinizde, bu 10 kat daha kötü hissettiriyor."
Hayal kırıklığını Euro 2028 hedefleri için itici güç olarak kullanmak
İleriye dönük olarak Kane, büyük turnuvaların son aşamalarında üst düzey rakiplere karşı yaşanan tekrarlayan sorunları çözmek için kamp içinde daha derin konuşmalar yapılmasını istiyor. Ona göre bu acı, takımın yüksek baskı anlarında kimliğini nasıl koruyacağını bulmasına yardımcı olacak bir yakıta dönüşmeli.
121 kez milli formayı giyen oyuncu, "Bu, turnuvaların son aşamalarında daha büyük ve daha iyi milli takımlara karşı tam olarak yapamadığımız bir şey" itirafında bulundu. "Bu, bazı şeylerin bir karışımı olabilir. Kişilikler olabilir, mentalite olabilir, bu maçlarda sadece yönümüz ve nasıl oynamak istediğimiz olabilir."
Bu farkı kapatmak için kaptan, yaklaşan Uluslar Ligi'ni hayati bir basamak olarak görüyor. Kane, takım arkadaşlarını turnuvayı benimsemeye çağırarak, "Uluslar Ligi'nin belki o kadar önemli olmadığı yönünde bir algı olduğunu biliyorum ama bu kadar uzun süredir kazanamamışken, İngiltere ile bir kupa kazanma hissinin bizi birkaç yıl içindeki Avrupa Şampiyonası'na giderken sıçratabileceğini düşünüyorum" dedi."
- Getty Images Sport
Eksik kadro, İspanya sınavına hazırlanıyor
İngiltere'nin kendini affettirme yolculuğu cumartesi günü Wembley'de İspanya karşısında başlıyor. Bu karşılaşma büyük önem taşıyor, çünkü konuk ekip Tuchel'in takımını son Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup etmiş ve İngiltere'nin büyük özlem duyduğu Dünya Kupası finaline de ulaşmıştı.
Hazırlık süreci bir dizi kondisyon sorunuyla sekteye uğradı; mevcut sakatlıklara son dönemde kadrodan çıkarılan beş isim daha eklendi. Kane, daha önce 2024'ün sonlarında kadrodan çekilen oyuncuları eleştirmiş olsa da bu kez daha yumuşak bir tutum benimsedi. Almanya'daki kendi kış arasına kıyasla Premier League takviminin ne kadar yıpratıcı olduğunu kabul eden Kane, takım arkadaşlarının vücutlarını yönetme konusunda onlara güvendiğini söyledi.
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