İleriye dönük olarak Kane, büyük turnuvaların son aşamalarında üst düzey rakiplere karşı yaşanan tekrarlayan sorunları çözmek için kamp içinde daha derin konuşmalar yapılmasını istiyor. Ona göre bu acı, takımın yüksek baskı anlarında kimliğini nasıl koruyacağını bulmasına yardımcı olacak bir yakıta dönüşmeli.

121 kez milli formayı giyen oyuncu, "Bu, turnuvaların son aşamalarında daha büyük ve daha iyi milli takımlara karşı tam olarak yapamadığımız bir şey" itirafında bulundu. "Bu, bazı şeylerin bir karışımı olabilir. Kişilikler olabilir, mentalite olabilir, bu maçlarda sadece yönümüz ve nasıl oynamak istediğimiz olabilir."

Bu farkı kapatmak için kaptan, yaklaşan Uluslar Ligi'ni hayati bir basamak olarak görüyor. Kane, takım arkadaşlarını turnuvayı benimsemeye çağırarak, "Uluslar Ligi'nin belki o kadar önemli olmadığı yönünde bir algı olduğunu biliyorum ama bu kadar uzun süredir kazanamamışken, İngiltere ile bir kupa kazanma hissinin bizi birkaç yıl içindeki Avrupa Şampiyonası'na giderken sıçratabileceğini düşünüyorum" dedi."







