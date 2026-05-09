FAZ gazetesinde 74 yaşındaki Hoeneß'e, son 25 yılda FC Bayern'in hiçbir maçını heyecanla beklemediğini soruldu. Hoeneß, Katalan ekibiyle oynanan rövanş maçını örnek gösterdi.
"Bize acıdılar": Uli Hoeneß, "Bayern Münih'in en büyük rezaleti"ni hatırlıyor
O şöyle açıkladı: "İlk maçta bizi fena halde dağıttılar. O zamanlar Camp Nou'da Jürgen Klinsmann'ın (Bayern'in o dönemki teknik direktörü, ed.) yanında yedek kulübesinde oturuyordum. Bu maçın ilk yarısında olduğu kadar hayatımda hiç bu kadar sık saate bakmamıştım – çünkü maç bir türlü bitmek bilmiyordu."
O zamanlar Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Katalan yıldızlar topluluğu, 45 dakikada 4-0 öne geçmişti. Hırçın bir oyun sergileyen forvetler Lionel Messi (2), Samuel Eto'o ve Thierry Henry, zavallı konuk takım karşısında net bir üstünlük sağladı. FCB için o dönem zaten işler kötü gidiyordu: Wolfsburg'da unutulmaz bir 1-5 hezimet yaşamışlardı, üstelik savunmada Lucio ve Philipp Lahm gibi iki önemli oyuncusu da eksikti.
Uli Hoeneß: "Münih'teki rövanş maçını hiç dört gözle beklemiyordum"
Hoeneß şöyle dedi: "Bu, Bayern Münih için en büyük utançtı. Neden biliyor musunuz? Bize acıdılar. Devre arasında şöyle dediklerini hissettim: 'Şimdi biraz tempoyu düşürelim.' Münih'teki rövanş maçını hiç iple çekmiyordum."
O maçta Bayern, daha sonra şampiyon olacak takıma karşı iyi bir performans sergiledi ve 1-1'lik bir beraberlik elde etti. Franck Ribéry, devre arasından kısa bir süre sonra takımını öne geçiren golü attı, Seydou Keita ise skoru belirleyen golü kaydetti.
Sonuçta, başarıya alışkın Bayern için şampiyonluksuz bir sezon oldu. Sezonun bitimine beş hafta kala Klinsmann görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve Jupp Heynckes sezon sonuna kadar Kırmızıları çalıştırdı. Onun ardından Louis van Gaal geldi.
Hollandalı teknik adamın yönetiminde Hoeneß, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sevindirici performanslar gördü: 2009/10 sezonunda FCB, Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi, ancak orada Inter Milan'a yenildi.
FC Barcelona - FC Bayern 2009: İlk 11'ler
- FC Barcelona: Valdes - Dani Alves, Marquez, Pique, Puyol - Xavi, Yaya Toure, Iniesta - Messi, Eto'o, Henry
- FC Bayern: Butt - Oddo, Demichelis, Breno, Lell - van Bommel, Schweinsteiger, Ze Roberto, Altintop, Ribery - Toni