"Bizde Pele ya da Ronaldo yok!" - Carlo Ancelotti, Neymar'ın sakatlık endişeleri sürerken Dünya Kupası öncesinde Brezilya'nın yıldız oyuncularından yoksun olduğunu kabul ediyor; teknik direktör takım çalışmasına öncelik veriyor
Tek tek simgeler yerine toplu sorumluluk
Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti, mevcut kadrosunda ülkenin en büyük efsaneleri gibi kesin bir "yıldız" oyuncunun bulunduğu yönündeki görüşleri önemsizleştirdi. Maracana'da Panama ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşan eski Real Madrid teknik direktörü, Dünya Kupası'nda başarıya giden yolun bireysel parlaklıktan ziyade iş yükünün paylaşılmasına dayandırılması gerektiğini vurguladı.
"Daha deneyimli oyuncu daha fazla sorumluluk almalı, genç oyuncu ise daha az baskı altında olmalı. Hepimizin büyük bir sorumluluğu ve baskısı var. Peki ne yapmalıyız? Bunu paylaşmalıyız. Bu bireysel bir şey olamaz; baskıyı paylaşmalıyız ki biraz azalsın," dedi Ancelotti basın toplantısında gazetecilere. "Bazen Brezilya'da yıldız oyuncu olmadığı konusunda çok konuşulur. Bu doğru olabilir, Pele, Romario ve Ronaldo gibi oyuncularımız yok, ancak sorumluluğu paylaşabiliriz."
Ancelotti sözlerine şöyle devam etti: "Savunma üzerinde çok çalıştık. Bu konuda çok çalışacağız. Hücum oyuncularının yaratıcılığını ortadan kaldırmak istemiyorum. Çok kaliteli oyuncular, kafa karışıklığı yaratmak istemiyorum. Defans konusunda, Dünya Kupası'nın son maçına kadar her gün yeni bilgiler ediniyoruz. Çalışmalarımız bu konuya odaklanmış durumda. Defans oyuncuları, bekler, orta saha oyuncuları, hepsinin çok önemli bir rolü var."
Neymar'ın form sorunu
Ancelotti'nin takım odaklı bir yaklaşım çağrısına rağmen, Neymar'ın fiziksel durumu Selecao kampında en çok konuşulan konu olmaya devam ediyor. Son iki Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenen ve en son 2002 yılında dünya şampiyonu olan Brezilya, eski ihtişamını geri kazanmak için büyük bir baskı altında. Ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan eski Santos forveti, şu anda ikinci derece baldır sakatlığıyla mücadele ediyor ve toplu antrenmanlara tam olarak katılamıyor.
Bu sakatlık, 13 Haziran'da New Jersey'de oynanacak Dünya Kupası açılış maçı için hazır olup olmadığına dair bir dizi spekülasyona yol açtı. Ancelotti daha önce sadece %100 formda olan oyuncuları kadroya alacağını belirtmiş olsa da, oyuncunun devam eden rehabilitasyon süreci ve Santos'tan gelen sağlık durumuna ilişkin güncellemelere rağmen, takımın sembolü olan 10 numaralı oyuncusu için önemli bir istisna yaptı.
Ancelotti kadro seçim kriterlerini açıkladı
Fiziksel kondisyon konusunda daha önce sergilediği katı tutumuna rağmen Neymar'ı kadroya dahil etme kararını değerlendiren Ancelotti, önceki açıklamalarının biraz daha incelikli olduğunu kabul etti. İtalyan teknik adam, Brezilya milli takımında 128 maça çıkıp 79 gol atan tecrübeli forvetin engin deneyimine güveniyor. Neymar'ın kariyerinde 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda 13 kez forma giymiş ve 8 gol atmış. Ancelotti, Neymar'ın şu anda hazırlık aşamasında kenarda kalmış olsa da, turnuvanın en kritik aşamalarında ritmini bulacağından emin.
"Mart ayında herkesin fiziksel olarak %100 hazır olması gerektiğini söylemiştim, ancak o sırada %100 hazır olmayan, ancak Dünya Kupası'nda %100 hazır olabilecek bir oyuncuyu kadroya alabileceğimi belki de yeterince iyi açıklamamıştım. Militao, Rodrygo ve Estevao'yu kaybettik, ancak Neymar %100 hazır olacak," diye açıkladı teknik direktör basına.
İtalyan zekâsıyla baskıyı savuşturmak
Sakatlanma riskleri göz önüne alındığında 26 kişilik kadroya Neymar'ı dahil etmekten pişman olup olmadığı sorulduğunda Ancelotti, bu varsayımsal senaryoyu geçiştirmek için klasik bir İtalyan atasözüne başvurdu. Özellikle Brezilya'nın C Grubu'nda Fas, İskoçya ve Haiti ile karşılaşacak olması nedeniyle, Ancelotti kadro seçiminde kararlılığını koruyor. İtalyan teknik adam, müzede nihai liste teslim edildiğinde süperstarın her zaman planlarının bir parçası olacağını vurguladı.
"İtalya'da ne derler biliyor musunuz? Eğer büyükannemin tekerlekleri olsaydı, o bir araba olurdu. Müzeye [kadroyu açıklamak için] geldiğimde, Neymar 26 kişilik kadroda yer alıyordu," diye şaka yaptı Ancelotti.