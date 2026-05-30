"Bizde Pele ya da Ronaldo yok!" - Carlo Ancelotti, Neymar'ın sakatlık endişeleri sürerken Dünya Kupası öncesinde Brezilya'nın yıldız oyuncularından yoksun olduğunu kabul ediyor; teknik direktör takım çalışmasına öncelik veriyor

Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti, mevcut kadrosunda ülkenin en büyük efsaneleri gibi kesin bir "yıldız" oyuncunun bulunduğu yönündeki görüşleri önemsizleştirdi. Maracana'da Panama ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşan eski Real Madrid teknik direktörü, Dünya Kupası'nda başarıya giden yolun bireysel parlaklıktan ziyade iş yükünün paylaşılmasına dayandırılması gerektiğini vurguladı.

"Daha deneyimli oyuncu daha fazla sorumluluk almalı, genç oyuncu ise daha az baskı altında olmalı. Hepimizin büyük bir sorumluluğu ve baskısı var. Peki ne yapmalıyız? Bunu paylaşmalıyız. Bu bireysel bir şey olamaz; baskıyı paylaşmalıyız ki biraz azalsın," dedi Ancelotti basın toplantısında gazetecilere. "Bazen Brezilya'da yıldız oyuncu olmadığı konusunda çok konuşulur. Bu doğru olabilir, Pele, Romario ve Ronaldo gibi oyuncularımız yok, ancak sorumluluğu paylaşabiliriz."

Ancelotti sözlerine şöyle devam etti: "Savunma üzerinde çok çalıştık. Bu konuda çok çalışacağız. Hücum oyuncularının yaratıcılığını ortadan kaldırmak istemiyorum. Çok kaliteli oyuncular, kafa karışıklığı yaratmak istemiyorum. Defans konusunda, Dünya Kupası'nın son maçına kadar her gün yeni bilgiler ediniyoruz. Çalışmalarımız bu konuya odaklanmış durumda. Defans oyuncuları, bekler, orta saha oyuncuları, hepsinin çok önemli bir rolü var."