"Biz şampiyonuz!" - CAF'ın Senegal'in şampiyonluğunu elinden almasının ardından Pape Gueye, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluk madalyasını teslim etmeyi reddediyor
Orta saha oyuncusu, CAF’ın hükmen mağlup kararıyla itiraz ediyor
Senegal ile Fas arasında oynanan tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finalinin yankıları giderek artarken, Gueye de yönetim organlarına yönelik eleştirilerde bulunan son isim oldu. CAF’ın kararıyla Senegal, hükmen mağlup ilan edildi; ancak futbol dünyası şu anda Spor Tahkim Mahkemesi’nden (CAS) gelecek nihai kararı bekliyor. İdari karara rağmen Gueye, sahadaki sonucun geçerli olması gerektiğini savunuyor.
Senegal'in maçın sonlarında verilen penaltı kararına itiraz etmesi üzerine Fas ile oynanan final maçı, oyuncuların geçici olarak sahayı terk etmesi ve teknik kesintilerle gölgelendi, ancak orta saha oyuncusu, oyunun yeniden başlamasının nihai sonucu geçerli kıldığını savunuyor.
Gueye, madalya iadesi iddialarını açıklığa kavuşturdu
Maçın ardından en çok tartışılan konulardan biri, şampiyonluk madalyalarının akıbeti oldu. Bazı haberlerde takımın madalyaları iade etmek zorunda kalabileceği öne sürülse de Gueye, bu olasılığı tamamen reddetti ve takım arkadaşı Idrissa Gana Gueye’nin daha önceki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını açıkladı.
L'Equipe'e verdiği röportajda Gueye, "Kendimizi şampiyon gibi hissediyor muyuz? Evet, elbette, çünkü biz Afrika şampiyonuyuz" dedi. "Bu finali sahada kazanmayı başardık; tüm dünya bunu gördü. O olaylar, maçın kesintiye uğraması oldu ama maç yeniden başladı. Penaltı verildiğinde hiçbir Faslı oyuncu maçı durdurmak istemedi; hepsi penaltıyı kullanmak istedi.
"Öyleyse neden nihai sonuç üzerinde duralım? Üstelik madalyalar bizim. Idrissa Gueye'nin dediği gibi madalyaları geri verecek miyiz? Hayır, hayır, o ironikti! Ona madalyamı geri vermeye hazır olmadığımı söyledim! Tüm dünya, kupayı Senegal'in kazandığını çok iyi biliyor."
Mane, maçın son dakikalarındaki kargaşada liderlik vasıflarını sergiledi
Final maçı, Senegal takımının sahayı kısa süreliğine terk ettiği bir protesto anıyla damgasını vurdu. Gueye, bu durumun kamuoyuna kötü yansıdığını kabul etmekle birlikte, algılanan adaletsizliğe rağmen takımın işi sonuna kadar götürmesini Sadio Mané’ye borçlu olduklarını belirtti.
Gueye, "Sahayı terk etmek en iyi örnek olmayabilir, ancak haksızlığa maruz kaldığınızda, maçın baskısı ve üstüne bir de final maçı olduğunda..." diye açıkladı. "Sadio bize geri dönmemizi, erkek gibi oynamamız gerektiğini ve kaybedeceksek bunun kaderimiz olduğunu söyledi. Hepimiz onu dinledik: penaltı kurtarıldı, uzatmalar başladı ve ben gol attım."
Hukuki mücadele CAS'a taşınıyor
Yasal mücadele CAS'a taşınırken durum belirsizliğini koruyor. Bir karar verilene kadar rekorlar konusunda anlaşmazlık devam edecek, ancak Gueye ve takım arkadaşları 120 dakikalık performanslarının herhangi bir teknik ayrıntıdan daha ağır bastığına inanıyor.
Senegal şimdi belirsizlik dönemiyle karşı karşıya ve takım, saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen konsantrasyonunu korumak zorunda. Dünya Kupası ufukta görünürken, Teranga Aslanları bu mücadele ruhunu, Fransa, Norveç ve Irak ile birlikte yer aldıkları Grup I'deki yaklaşan Kuzey Amerika turnuvasına taşımalı.