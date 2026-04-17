"Biz şampiyonuz!" - CAF'ın Senegal'in şampiyonluğunu elinden almasının ardından Pape Gueye, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluk madalyasını teslim etmeyi reddediyor

Maçın ardından en çok tartışılan konulardan biri, şampiyonluk madalyalarının akıbeti oldu. Bazı haberlerde takımın madalyaları iade etmek zorunda kalabileceği öne sürülse de Gueye, bu olasılığı tamamen reddetti ve takım arkadaşı Idrissa Gana Gueye’nin daha önceki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını açıkladı.

L'Equipe'e verdiği röportajda Gueye, "Kendimizi şampiyon gibi hissediyor muyuz? Evet, elbette, çünkü biz Afrika şampiyonuyuz" dedi. "Bu finali sahada kazanmayı başardık; tüm dünya bunu gördü. O olaylar, maçın kesintiye uğraması oldu ama maç yeniden başladı. Penaltı verildiğinde hiçbir Faslı oyuncu maçı durdurmak istemedi; hepsi penaltıyı kullanmak istedi.

"Öyleyse neden nihai sonuç üzerinde duralım? Üstelik madalyalar bizim. Idrissa Gueye'nin dediği gibi madalyaları geri verecek miyiz? Hayır, hayır, o ironikti! Ona madalyamı geri vermeye hazır olmadığımı söyledim! Tüm dünya, kupayı Senegal'in kazandığını çok iyi biliyor."