AFP
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'Biz özel bir takımız!' - Mikel Arteta, Leeds United karşısında geri dönüşle gelen galibiyetin ardından Arsenal'ın karakterini övdü
Arteta, Brighton aksamasının ardından kimlik değişimi talep ediyor
Arteta, Arsenal'ının disiplinli bir Leeds United'ı geçmesini sağlayan dirençli ikinci yarı performansını izledikten sonra rahat bir nefes aldı. Arsenal, milli ara öncesinde Brighton'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 3-0'lık yenilginin ardından bu karşılaşmaya ciddi bir baskı altında çıkmıştı; bu sonuç, Premier League şampiyonluk unvanını koruma hedeflerini sekteye uğratma tehdidi yaratmıştı. Ancak Kuzey Londra ekibi, zirvede Manchester City'yi takibini sürdürmek için şampiyonlara gereken bitiriciliği gösterdi.
"Maçtan önce iki şey konuştuk: Premier League'de yenilmemiş bir takıma karşı bizi bekleyen zorluk ve ikincisi kimliğimizi yeniden ortaya koymak. Brighton'a karşı yaptıklarımızdan memnun değildik ve bugün bunu düzeltmek için bir şansımız vardı. Özel ve eşsiz bir takım olduğumuzu kanıtlamak istedik," diyen Arteta, maç sonrası değerlendirmesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce uzun vadeli geleceğini kulübe bağlayan İspanyol teknik adam, oyuncularının zihinsel dayanıklılıkları konusunda net bir mesaj vermesi gerektiğini açıkça düşünüyordu.
- AFP
Leeds tehdidi ve Justin'in çıkışı
Konuk ekip, Kuzey Londra'ya etkileyici bir beş maçlık yenilmezlik serisiyle gelmişti ve formda bir takımın özgüveniyle oynadı. Düşük blokta savunma yapıp Bukayo Saka ile Gabriel Martinelli'yi başarıyla etkisiz hale getirirken taktik disiplinleri maç boyunca açıkça görüldü.
Aranan gol, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra geldi; James Justin, savunmadaki bir hatayı değerlendirerek Leeds'i öne geçirdi. Bu gol Emirates'i şaşkına çevirirken Arsenal'i de yaklaşık iki yıl sonra ilk kez üst üste lig yenilgileri alma ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı.
"Onlar çok fiziksel ve yaptığımız işe karşı çok adanmışlar. İlk yarıda bazı çok iyi bölgelerde işi bitiremedik ve koşmaya devam ettiler. Ceza sahasına hücum etme biçimleri inanılmaz. İlk yarıda bir ya da iki pozisyonda bizi cezalandırabilirlerdi ve sonra da bunu yaptılar. Bu, ligin kalitesine dair iyi bir gösterge," Arteta, rakibin kalitesini kabul ederek belirtti. Arsenal'in, sakat William Saliba'nın yerine Ezri Konsa'nın görev yaptığı savunması, açılış golü öncesindeki hazırlıkta Dominic Calvert-Lewin'in hareketliliğini kontrol etmekte zorlandı.
Oyuncu değişikliği ustalığı Arsenal'in yeniden yükselişini ateşledi
Geride olan Arteta, 63. dakikada yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle kararlı bir hamlede bulundu ve bu değişiklikler oyunun akışını temelden değiştirdi. Jurrien Timber, Viktor Gyokeres ve en önemlisi Bruno Guimaraes'in oyuna girmesi, Arsenal saflarına uzun süredir ihtiyaç duyulan bir aciliyet duygusu kattı. Etkisi neredeyse anında görüldü; eşitlik golü beklenmedik bir isimden geldi ve Riccardo Calafiori, değişikliklerden yalnızca birkaç dakika sonra yakın mesafeden topu ağlara göndererek skora denge getirdi.
Yedek kulübesinin etkisi hakkında konuşan Arteta şöyle dedi: "Evde 12.30'da oynayıp 1-0 geriye düştüğünüzde, birçok şeyi yeniden tesis etmeniz gerekir ve enerji de bunlardan biridir. Bitirici oyuncular oyuna girdi ve büyük fark yarattı. Her şeyden önce, o üç oyuncuyla birlikte çok fazla liderlik getirdik. Gol tehdidi getirdik ve ikili mücadele kazanabilen, öne oynayabilen ve bu yüksek prese karşı derine sızabilen oyuncular getirdik."
- Getty Images Sport
Arsenal'ın şampiyonluk kazandıran karakteri
Arsenal teknik direktörü, “Özel ve eşsiz bir yapıya sahip olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyordu” diyerek gururunu yineledi. Bu galibiyet, Arsenal'ın Premier League puan tablosunun zirvesinde Manchester City ile aynı tempoyu korumasını sağladı; takım yalnızca averajla geride. Performans 90 dakikanın tamamında klasik Arsenal seviyesinde olmasa da, geriye düştükten sonra ortaya konan karakter, son şampiyonun unvanını korumak için var gücüyle savaşmaya hazır olduğunu gösteriyor. Arsenal şimdi dikkatini, yurt içindeki ivmesini net şekilde yeniden kazanmış olarak Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek.
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