Arteta, Arsenal'ının disiplinli bir Leeds United'ı geçmesini sağlayan dirençli ikinci yarı performansını izledikten sonra rahat bir nefes aldı. Arsenal, milli ara öncesinde Brighton'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 3-0'lık yenilginin ardından bu karşılaşmaya ciddi bir baskı altında çıkmıştı; bu sonuç, Premier League şampiyonluk unvanını koruma hedeflerini sekteye uğratma tehdidi yaratmıştı. Ancak Kuzey Londra ekibi, zirvede Manchester City'yi takibini sürdürmek için şampiyonlara gereken bitiriciliği gösterdi.

"Maçtan önce iki şey konuştuk: Premier League'de yenilmemiş bir takıma karşı bizi bekleyen zorluk ve ikincisi kimliğimizi yeniden ortaya koymak. Brighton'a karşı yaptıklarımızdan memnun değildik ve bugün bunu düzeltmek için bir şansımız vardı. Özel ve eşsiz bir takım olduğumuzu kanıtlamak istedik," diyen Arteta, maç sonrası değerlendirmesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce uzun vadeli geleceğini kulübe bağlayan İspanyol teknik adam, oyuncularının zihinsel dayanıklılıkları konusunda net bir mesaj vermesi gerektiğini açıkça düşünüyordu.