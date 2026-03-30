"Biz kirli, çirkin bir takım değiliz" - Jesse Marsch, endişe verici kırmızı kart serisinin ardından Kanada'nın endişelerini yatıştırdı

Önümüzdeki dönemde Kanada, Dünya Kupası başlamadan önce saha içi disiplinini düzeltmek için yoğun bir programla karşı karşıya. Takım, 1 Nisan’da Tunus ile bir hazırlık maçı oynayacak; ardından 2 Haziran’da Özbekistan ve 6 Haziran’da İrlanda ile iki hazırlık maçı daha yapacak. Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, 12 Haziran’da henüz belirlenmemiş bir rakiple B Grubu’ndaki ilk maçına çıkacak. Turnuva serüveni 19 Haziran'da Katar ile devam edecek ve grup aşaması 24 Haziran'da İsviçre ile oynanacak zorlu bir maçla sona erecek. Fiziksel güç ve disiplin arasında bir denge kurmak, bu önümüzdeki maçlarda çok önemli olacak.