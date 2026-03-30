"Biz kirli, çirkin bir takım değiliz" - Jesse Marsch, endişe verici kırmızı kart serisinin ardından Kanada'nın endişelerini yatıştırdı
Disiplin krizi mi, yoksa sadece şanssızlık mı?
Marsch, takımında sistematik bir disiplin sorunu ortaya çıktığına dair iddiaları reddetmiştir. Baş antrenör, Cumartesi günü İzlanda ile 2-2 berabere biten hazırlık maçında, oyuncularının son dört maçta üçüncü kez kırmızı kart gördüğünü izledi. Buchanan, 80. dakikada Mikael Ellertsson'a dirsek attığı için oyundan atıldı. Bu kırmızı kart, ev sahibi takımı maçın son dakikalarında 10 kişi ile mücadele etmeye zorladı ve Jonathan David'in iki penaltı golüyle yakaladıkları ivmeyi kesintiye uğrattı.
Bu karalamaya karşılık vermek
Endişe verici istatistiklere rağmen, eski Leeds United teknik direktörü takımının karakteri konusunda kararlılığını koruyor. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımını güçlü bir şekilde savundu ve bu iddialara doğrudan yanıt verdi. “Biz kirli, çirkin bir takım değiliz,” dedi. "Sıkı çalışıyoruz, fiziksel bir takımız, sert oynuyoruz, ama kirli bir takım değiliz. Bu yüzden bir itibar kazanmaktan endişe etmiyorum, ama elbette bu tür kartlar turnuvalarda momentumun yönünü değiştirebilir, değil mi? Bu yüzden bu kırmızı kartları almamayı sağlayacak bir yol bulmalıyız. Bence [Buchanan] olayı sarı kartla halledilebilirdi. Sanki kötü niyetli bir dirsek atışı değilmiş gibi."
Takım için sıkça tekrarlanan bir konu
Son dönemdeki disiplin kayıtları, maç hakemleri için yoğun bir tablo çiziyor; zira Kanada, son üç maçında toplam üç kırmızı kart gördü. İzlanda ile oynanan hazırlık maçı öncesinde, takımın önceki iki kırmızı kartı Haziran 2025’teki CONCACAF Altın Kupa turnuvasında El Salvador ve Guatemala’ya karşı alınmıştı. Marsch, VAR'ın olmaması son kararların sertliğine katkıda bulunmuş olabileceğini belirtti, ancak büyük turnuvalarda sıkı hakemlik konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Oyuncularını uyum sağlamaya çağıran Marsch, "Mücadeleye girerken ve her türlü dikkatsiz hareket yaparken akıllı ve hesaplı davranmalıyız." diye ekledi.
Kanada'nın bundan sonraki adımları ne olacak?
Önümüzdeki dönemde Kanada, Dünya Kupası başlamadan önce saha içi disiplinini düzeltmek için yoğun bir programla karşı karşıya. Takım, 1 Nisan’da Tunus ile bir hazırlık maçı oynayacak; ardından 2 Haziran’da Özbekistan ve 6 Haziran’da İrlanda ile iki hazırlık maçı daha yapacak. Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, 12 Haziran’da henüz belirlenmemiş bir rakiple B Grubu’ndaki ilk maçına çıkacak. Turnuva serüveni 19 Haziran'da Katar ile devam edecek ve grup aşaması 24 Haziran'da İsviçre ile oynanacak zorlu bir maçla sona erecek. Fiziksel güç ve disiplin arasında bir denge kurmak, bu önümüzdeki maçlarda çok önemli olacak.