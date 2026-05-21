"Biz de insanız" - Andy Robertson, Diogo Jota'nın vefatının Liverpool kadrosu üzerindeki etkisini değerlendirirken, sol bek oyuncusu Anfield'dan duygusal bir veda için hazırlanıyor
Perde arkasındaki keder
Robertson, döneminin en iyi sol beklerinden biri olarak hatırlanacak olsa da, muazzam kişiliği ve takım arkadaşlarıyla kurduğu sıkı bağlar, onu gerçek bir taraftar gözdesi haline getirdi. Ancak Liverpool kariyerinin en zorlu dönemi, geçen Temmuz ayında Jota’nın trajik ve ani vefatının ardından yaşandı. İkili, ayrılmaz bir bağ kurmuştu; bu bağ, o günden beri Anfield’ın dışındaki muhteşem bir duvar resmiyle ölümsüzleştirildi.
Robertson, Jota'nın yıkıcı kaybının ardından geçen yıl boyunca Liverpool kadrosunun taşıdığı muazzam psikolojik yükü açıkça ortaya koydu. Trajedinin acı gerçeği, oyuncuları önceki sezonun sonunda Premier Lig şampiyonluğu kutlamalarının coşkusunun hemen ardından vurdu. "Yaz aylarında yaşananlara kimse hazırlıklı olamazdı," diye itiraf etti Robertson, The Overlap programında Ian Wright ile yaptığı dokunaklı sohbette. "Kupa gününden sonra arkadaşlarla ilk kez, bir arkadaşımızın cenazesine giderken uçaktayken görüştük. Bunu bir mazeret olarak kullanmak istemem, ama arkadaşlar için zor bir dönem oldu. Sonuçta biz de insanız."
Psikolojik yük
Jota’nın vefatının yarattığı derin sarsıntı, kulüp yönetimi ve spor bilim ekibini, üst düzey sporcuların hazırlık sürecine yönelik geleneksel yaklaşımlarını tamamen değiştirmeye zorladı. Oyuncuların yoğun fiziksel taleplerle büyük kişisel acıyı dengelemekte zorlandıklarını fark eden teknik ekip, antrenman yükünü azaltmak zorunda kaldı.
"Bence futbol dünyası için bile yeterince zordu, ama bizim için o en iyi arkadaşlarımızdan biriydi... çok zordu," diye ekledi savunma oyuncusu. "Ve tabii ki bu açıdan bakıldığında, sezon öncesi hazırlıklarımız aksadı. Yapmamız gereken bazı şeyler vardı ve yas sürecini nasıl ele alacağımız konusunda saygı göstermemiz gereken bazı şeyler vardı. Yaşadıklarımız nedeniyle teknik direktörün veya spor bilimcilerin bizi çok erken aşamada çok fazla zorlamasına izin veremezdik, çünkü onlar da tam olarak aynı şeyi yaşıyorlardı."
Futbol camiası hâlâ Jota’nın vefatının yasını tutuyor
Kendi neslinin en etkili Portekizli futbolcularından biri olan Jota’nın trajik vefatının ardından futbol dünyası şok yaşadı. Jota, zekası, çok yönlülüğü ve golcü kimliğiyle ün kazandı ve hem Liverpool hem de Portekiz milli futbol takımı için kilit bir isim haline geldi. Yorulmak bilmeyen çalışma azmi ve kritik anlarda görevini yerine getirme becerisi, ona Avrupa çapında takım arkadaşlarının, teknik direktörlerinin ve taraftarların hayranlığını kazandırdı.
2020 yılında Wolves'tan Liverpool'a transfer olan Jota, kulübün Premier League ve FA Cup'taki başarılarında önemli bir rol oynarken, Portekiz'in en büyük uluslararası sahnelerde mücadele etmesine de katkıda bulundu. Saha içindeki başarılarının ötesinde, Jota profesyonelliği, alçakgönüllülüğü ve taraftarlarla kurduğu güçlü bağ ile geniş bir saygı görüyordu. Bu nedenle, vefatı dünya çapındaki futbol camiası için yürek burkan bir kayıp oldu.
Anfield'da bir dönemin sonu
Robertson, bu hafta sonu Liverpool’un Premier Lig sezonunun son maçında Brentford’u ağırlayacağı karşılaşmada Anfield sahasına son kez çıkmaya hazırlanırken, 32 yaşındaki oyuncu Kırmızılarla geçirdiği parlak dokuz yıllık kariyerine son verecek.
Anfield'daki parlak kariyeri boyunca, bu bek tüm turnuvalarda 344 maça çıktı, 14 gol attı ve 69 asist yaptı; en önemlisi iki Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere dokuz büyük kupa kazandı.