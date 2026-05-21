Robertson, döneminin en iyi sol beklerinden biri olarak hatırlanacak olsa da, muazzam kişiliği ve takım arkadaşlarıyla kurduğu sıkı bağlar, onu gerçek bir taraftar gözdesi haline getirdi. Ancak Liverpool kariyerinin en zorlu dönemi, geçen Temmuz ayında Jota’nın trajik ve ani vefatının ardından yaşandı. İkili, ayrılmaz bir bağ kurmuştu; bu bağ, o günden beri Anfield’ın dışındaki muhteşem bir duvar resmiyle ölümsüzleştirildi.

Robertson, Jota'nın yıkıcı kaybının ardından geçen yıl boyunca Liverpool kadrosunun taşıdığı muazzam psikolojik yükü açıkça ortaya koydu. Trajedinin acı gerçeği, oyuncuları önceki sezonun sonunda Premier Lig şampiyonluğu kutlamalarının coşkusunun hemen ardından vurdu. "Yaz aylarında yaşananlara kimse hazırlıklı olamazdı," diye itiraf etti Robertson, The Overlap programında Ian Wright ile yaptığı dokunaklı sohbette. "Kupa gününden sonra arkadaşlarla ilk kez, bir arkadaşımızın cenazesine giderken uçaktayken görüştük. Bunu bir mazeret olarak kullanmak istemem, ama arkadaşlar için zor bir dönem oldu. Sonuçta biz de insanız."







