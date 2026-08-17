Kuzey Londra devinin temel endişesi savunmasının merkezinde yatıyor. Yıldız stoper William Saliba, Fransa’nın Dünya Kupası macerası sırasında ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Jurrien Timber ise kasık problemiyle mücadele ediyor.

Sakat iki oyuncusuna ilişkin medyaya güncel bilgi veren Arteta, sahalara dönüşleri için birbirinden farklı zaman çizelgeleri paylaştı. "Jurrien çok iyi ilerliyor" dedi. "Sahada, şimdi belirli aksiyonlarda ve özellikle hacim ile yüklenmede tempoyu artırıyoruz. Bence iyi bir yolda, ancak önünde hâlâ birkaç hafta var.

"Wilo için ise hepimizin bildiği gibi durum daha çok uzun vadeli bir sakatlık. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Umarım gelecek hafta civarında grupla antrenmanlara başlaması gerekecek, ardından da oradan nasıl ilerlediğini göreceğiz.

"Bu uzun vadeli bir mesele oldu ve atacağımız her adımın doğru olduğundan, onun da bunu yapmak için kendini iyi hissettiğinden emin olmak istiyoruz. Çünkü o bizim için çok önemli bir oyuncu."