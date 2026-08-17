AFP
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'Biz daha zayıfız!' - Mikel Arteta, Manchester City karşısında alınan dikkat çekici Community Shield zaferine rağmen Arsenal için acil transfer çağrısı yaptı
Arteta, Cardiff karşısındaki ustalık gösterisine rağmen daha fazla derinlik istiyor
Arsenal, pazar günü rakiplerine şampiyonluk yarışı için yıkıcı bir uyarı gönderdi; Manchester City'yi tek taraflı geçen 3-0'lık galibiyetle mağlup ederek Community Shield'ın sahibi oldu. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri Cardiff'te kupayı getirirken, Arteta maç sonrası basın toplantısında kadrosundaki önemli eksiklere dikkat çekti.
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Arteta, Bruno Guimaraes'in 75 milyon sterlinlik başarılı transferinin ardından yeniden piyasaya dönme niyetini doğruladı. Arsenal menajeri, "Biliyoruz ki sakatlıklar nedeniyle bazı bölgelerde daha zayıfız ve güçlenmemiz gerekiyor" dedi. "Bunu yapmaya çalışıyoruz ve haftalardır bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu ancak fırsat kulüp için doğru olduğunda yapacağız."
- Getty Images
Saliba’nın sakatlık darbesinin ardından savunmada kriz kapıda
Kuzey Londra devinin temel endişesi savunmasının merkezinde yatıyor. Yıldız stoper William Saliba, Fransa’nın Dünya Kupası macerası sırasında ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Jurrien Timber ise kasık problemiyle mücadele ediyor.
Sakat iki oyuncusuna ilişkin medyaya güncel bilgi veren Arteta, sahalara dönüşleri için birbirinden farklı zaman çizelgeleri paylaştı. "Jurrien çok iyi ilerliyor" dedi. "Sahada, şimdi belirli aksiyonlarda ve özellikle hacim ile yüklenmede tempoyu artırıyoruz. Bence iyi bir yolda, ancak önünde hâlâ birkaç hafta var.
"Wilo için ise hepimizin bildiği gibi durum daha çok uzun vadeli bir sakatlık. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Umarım gelecek hafta civarında grupla antrenmanlara başlaması gerekecek, ardından da oradan nasıl ilerlediğini göreceğiz.
"Bu uzun vadeli bir mesele oldu ve atacağımız her adımın doğru olduğundan, onun da bunu yapmak için kendini iyi hissettiğinden emin olmak istiyoruz. Çünkü o bizim için çok önemli bir oyuncu."
Transfer hedefleri belirlenen Aston Villa geri adım atmıyor
Arsenal, oluşan boşluğu doldurmak için potansiyel adayları şimdiden belirledi ve İngiltere milli oyuncusu Ezri Konsa kısa listesinin üst sıralarında yer alıyor. Ancak Aston Villa ile yapılan görüşmeler, savunmacının bonservis değeri konusunda tıkanmış durumda. Arsenal'ın 45 milyon sterlin ödemeye istekli olduğu belirtilirken, Birmingham ekibinin ise 60 milyon sterline daha yakın bir bonservis bedelinde ısrar ettiği bildiriliyor.
Radarındaki bir diğer isim ise, son Dünya Kupası'ndaki performansıyla etkileyen eski Liverpool savunmacısı Jarell Quansah. Arteta, kulübün refleksif bir hamle yerine doğru adımı attığından emin olmak istiyor.
- AFP
Gösterişli galibiyet, şampiyonluk unvanını savunmanın tonunu belirledi
Transfer söylentilerinden bağımsız olarak, City karşısındaki performans Arsenal'in Premier League şampiyonluğunu savunmaya hazır olduğunu gösterdi. Calafiori'nin açılış golünü atması 30 saniyeden kısa sürdü, yeni transfer Christos Tzolis ise Havertz ve Odegaard için kritik önem taşıyan iki asist yaptı. Arteta, oyuncularının sahadaki uygulamasına övgüler yağdırdı. "Gerçekten çok iyi bir performans," diye ekledi. "Ortaya koyduğumuz isteği ve verdiğimiz reaksiyonu görmek beni gerçekten etkiledi. Onlara, oynamalarını izlemekten gerçekten büyük keyif aldığımı söyledim."
Bu galibiyet özellikle tatlıydı çünkü Pep Guardiola'nın yerine geçmesinden bu yana ilk resmi maçına çıkan Enzo Maresca'nın Manchester City'sine karşı geldi; 3-0'lık yenilgi, bir teknik direktörün ilk maçında City'nin 120 yıldaki en ağır mağlubiyeti olarak kayda geçti. Arsenal taraftarları hücumdaki akıcılıktan cesaret bulacaktır, ancak sezon yaklaşırken teknik direktörün kadro derinliği konusundaki uyarıları da yankı bulacaktır.
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