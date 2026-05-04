"Biz çocuk değiliz" - Virgil van Dijk, Manchester United yenilgisinin ardından Liverpool oyuncularının "tatil" iddialarına yanıt verdi
Van Dijk, takımın profesyonelliğini savundu
Old Trafford'da alınan bir yenilginin ardından her zaman yoğun bir inceleme başlar ve Liverpool'u çevreleyen son tartışmalar, A takım kadrosunun sözde rahatlatılmış programıyla ilgili. Haberlerde, Slot'un Crystal Palace galibiyetinin ardından oyuncularına bir dinlenme süresi tanıdığı öne sürülmüş ve bu da bazılarının Manchester United maçı öncesinde hazırlıkların yeterince yoğun olup olmadığını sorgulamasına neden olmuştu.
Van Dijk, takımın konsantre olmadığı yönündeki iddiaları hemen reddetti ve kişisel zamanın modern futbolun gerekli bir parçası olduğunu vurguladı. BBC Sport'un aktardığına göre Hollandalı oyuncu, "Bunun bir tatil olduğunu sanmıyorum. Bu bir şehir gezisi," dedi. "Ama bence bir gün izin varsa ve çok fazla izin gününüz yoksa, oyuncular aileleriyle ne yapmak istediklerini kendileri karar verir. Biz çocuk değiliz. Herkes yetişkin. Bazen birkaç gün daha izinimiz olmasını isterdim çünkü bence bu iki yönlü bir durum. Pep Guardiola'nın City'ye son haftalarda arka arkaya üç gün izin verdiğini görüyorsunuz ve onlar oldukça iyi gidiyor. Önemli olan doğru dengeyi bulmak. İnsanların antrenman yapmadığımızı düşünmesini anlayabiliyorum ve sonuçlar gelmediğinde bunun, neden sonuç alamadığımızın bir nedeni olabileceğini de anlayabiliyorum."
'Kabul edilemez' bir şampiyonluk savunması
Michael Carrick'in takımına karşı alınan yenilgi, son şampiyonun bu sezon ligdeki 11. mağlubiyetini işaret ediyor; bu istatistik, Van Dijk'in görmezden gelemeyeceği bir gerçek. Liverpool, şu anda lider Arsenal'in 18 puan gerisinde bulunuyor; bu durum, daha önceki iç sahadaki hakimiyetlerinin ardından yaşanan şok edici bir düşüşü yansıtıyor.
Van Dijk, "Buraya mazeret uydurmaya gelmedim" diye ekledi. "Çok hayal kırıklığı yaratan, kabul edilemez bir sezon oldu ve bu çok zor. Kendimize acımamalıyız. Çalışmalı, durumu tersine çevirmeli ve gelecek sezon bu tür şeylerin yaşanmamasını sağlamalıyız. Bu Liverpool'a yakışmıyor. Premier Lig'in son şampiyonu olarak bu kadar çok mağlup olmamızın kabul edilemez olduğunu düşünüyorum ve bunu kabul etmemeliyiz."
Perde arkasında yapılacak işler
Anfield'da hâlâ kilit bir isim olan 34 yaşındaki stoper, kulübün eski ihtişamına kavuşabilmesi için köklü değişikliklerin gerekli olduğunu vurguladı. Slot'un göreve gelmesiyle birlikte geçiş süreci hiç de sorunsuz geçmedi; bu durum, kaptanın A takımla ilgilenen herkesten derin bir özeleştiride bulunmasını talep etmesine neden oldu.
"Önümüzdeki sezon için yapılması gereken çok iş var. Dünya Kupası'ndan döndüğümde bu konuyla ilgileneceğim, ancak perde arkasında yapılması gereken çok iş var," diye itiraf etti Van Dijk. "Bu kulübe çok değer veriyorum. Zor bir sezon olduğunu biliyorum, ancak iyi ve kötü günlerde her zaman burada olacağım. Şahsen, bu sorunun çözülmesini istiyorum. Burada geçirdiğim zamanlarda yaşadıklarımı hepimizin yaşamasını istiyorum. Başarılı olmamızı istiyorum. Takımla birlikte istikrarlı olmak, maçları kazanmak ve mücadele etmek istiyorum."
İlk dört sıraya girme yarışı
Şampiyonluk şansı çoktan uçup gitmiş olsa da, Liverpool için şu anki öncelik Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantilemek. Avrupa'nın en prestijli turnuvasını kaçırmanın hem mali hem de sportif açıdan doğuracağı sonuçlar oldukça ağır; Kırmızılar, yerlerini garantilemek için son üç maçtan muhtemelen dört puan almaları gerekiyor.
Van Dijk, "Önümüzde üç maç kaldı ve kulübün finansal durumu açısından bunun önemi nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımızdan emin olmak için hem takım olarak hem de oyuncular olarak bunun bilincinde olmalıyız" dedi. "Ama aynı zamanda Avrupa'nın en iyi takımlarıyla oynamak istiyoruz. Bu kolay değil. Ama devam ediyoruz. İstikrar, yaptığınız her işte en zor olan şeydir. Ama aynı zamanda başarılı olmak ve sonuç almak için en iyi yoldur. Önümüzde üç maç daha var, sonra da Dünya Kupası. Gelecek sezon, bu sezonun tekrarlanamayacağını anlamalıyız. Bu kabul edilemez."