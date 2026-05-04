"Biz çocuk değiliz" - Virgil van Dijk, Manchester United yenilgisinin ardından Liverpool oyuncularının "tatil" iddialarına yanıt verdi

Old Trafford'da alınan bir yenilginin ardından her zaman yoğun bir inceleme başlar ve Liverpool'u çevreleyen son tartışmalar, A takım kadrosunun sözde rahatlatılmış programıyla ilgili. Haberlerde, Slot'un Crystal Palace galibiyetinin ardından oyuncularına bir dinlenme süresi tanıdığı öne sürülmüş ve bu da bazılarının Manchester United maçı öncesinde hazırlıkların yeterince yoğun olup olmadığını sorgulamasına neden olmuştu.

Van Dijk, takımın konsantre olmadığı yönündeki iddiaları hemen reddetti ve kişisel zamanın modern futbolun gerekli bir parçası olduğunu vurguladı. BBC Sport'un aktardığına göre Hollandalı oyuncu, "Bunun bir tatil olduğunu sanmıyorum. Bu bir şehir gezisi," dedi. "Ama bence bir gün izin varsa ve çok fazla izin gününüz yoksa, oyuncular aileleriyle ne yapmak istediklerini kendileri karar verir. Biz çocuk değiliz. Herkes yetişkin. Bazen birkaç gün daha izinimiz olmasını isterdim çünkü bence bu iki yönlü bir durum. Pep Guardiola'nın City'ye son haftalarda arka arkaya üç gün izin verdiğini görüyorsunuz ve onlar oldukça iyi gidiyor. Önemli olan doğru dengeyi bulmak. İnsanların antrenman yapmadığımızı düşünmesini anlayabiliyorum ve sonuçlar gelmediğinde bunun, neden sonuç alamadığımızın bir nedeni olabileceğini de anlayabiliyorum."