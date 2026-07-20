AFP
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"Biz bir örneğiz" - Dani Olmo, şiddetli geçen Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'in İspanya'nın kupa kutlamasına sırtını dönmesini eleştirerek "değerler" konusunda bir gönderme yapıyor
Tartışmalı bir hareket, kupa törenini gölgede bıraktı
İspanya’nın Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşması tartışmasız geçmedi; final maçının 120 zorlu dakikasında yaşanan gerginlik, maç sonrası törene de yansıdı. İspanyol oyuncular kupayı kaldırmak için beklerken, şampiyonların yetkililerden kupayı aldığı tam o anda birkaç Arjantinli oyuncunun sahneye sırtını döndüğü görüldü; bu hareket, kısa sürede dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.
Bu küçümseyici tavır, İspanyol heyetinde belirgin bir tedirginliğe yol açtı; özellikle de İspanyol oyuncuların daha önce, ikincilikle turnuvayı tamamlayan Arjantin'i alkışlamak için şeref kıtası oluşturmuş olmaları göz önüne alındığında. Bu an, stadyumdaki taraftarlar ve dünya çapında maçı izleyen milyonlarca kişi tarafından gözden kaçmadı.
- AFP
Olmo, Arjantin’in tutumuna sert bir yanıt verdi
Karışık bölgede gazetecilere konuşan Olmo, tören sırasındaki Arjantin’in davranışları hakkında doğrudan sorulduğunda sakin ama kararlı bir tavır sergiledi. “Bu bizim için önemli değil. Önemli olan, aktarmak istediğiniz değerlerdir,” diyen Olmo, olayı önemsiz gösterirken, rakipler arasındaki adil oyun ve karşılıklı saygı konusunda net bir duruş sergiledi.
İspanyol orta saha oyuncusu, bu kadar küresel bir sahnede elit sporcuların üstlendiği sorumluluğu vurgulayarak sözlerine devam etti. "Biz birçok nesil için, birçok erkek ve kız çocuğu için bir örneğiz ve bence onlar da herkes için, daha iyiye doğru bir örnek olmalı. Şu anda sadece bunun tadını çıkaracağız," diyen Olmo, Güney Amerikalı meslektaşlarına net bir mesaj gönderdi.
Maç sonrası yaşanan şiddet olayları, etkinliğin keyfini kaçırdı
Kupa kaldırma töreni sırasındaki bu küçümseme, kaosa dönüşen maçın ardından yaşananların sadece buzdağının görünen kısmıydı. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının hemen ardından, iki takımın oyuncuları arasında şiddetli bir kavga patlak verdi ve bu da maçı daha da tatsız hale getirdi. Orta saha oyuncusu Leandro Paredes, kameralara Eric Garcia’yı boğazından yakalarken ve Gavi’yi yere fırlatırken yakalandı; bu hareket, Roma oyuncusuna doğrudan kırmızı kart gösterilmesine neden oldu.
Lionel Messi, kazananlarla el sıkışarak sergilediği nezaketle övgü toplarken, Nahuel Molina ve Enzo Fernandez dahil olmak üzere birçok takım arkadaşı yoğun eleştirilere maruz kaldı. Lionel Scaloni’nin takımının sergilediği agresif tavır, birçok kişi tarafından teknik açıdan üstün olan İspanyol takımına karşı geride kalmalarına bir tepki olarak değerlendirildi.
- Getty Images Sport
FIFA’dan ağır yaptırımlar kapıda
Paredes ve Molina’nın karıştığı maç sonrası tartışmaların, FIFA tarafından ağır disiplin cezalarıyla sonuçlanma olasılığı oldukça yüksek. Arjantin’in dertlerine bir de Enzo’nun, normal sürenin sonunda ikinci sarı kartla oyundan atılması nedeniyle alacağı ceza ekleniyor. Öte yandan, bu turnuvanın Messi’nin Dünya Kupası’ndaki son maçı olacağına dair yaygın beklentilere rağmen, Messi milli takımdaki geleceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.
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