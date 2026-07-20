"Biz bir örneğiz" - Dani Olmo, şiddetli geçen Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'in İspanya'nın kupa kutlamasına sırtını dönmesini eleştirerek "değerler" konusunda bir gönderme yapıyor

Karışık bölgede gazetecilere konuşan Olmo, tören sırasındaki Arjantin’in davranışları hakkında doğrudan sorulduğunda sakin ama kararlı bir tavır sergiledi. “Bu bizim için önemli değil. Önemli olan, aktarmak istediğiniz değerlerdir,” diyen Olmo, olayı önemsiz gösterirken, rakipler arasındaki adil oyun ve karşılıklı saygı konusunda net bir duruş sergiledi.

İspanyol orta saha oyuncusu, bu kadar küresel bir sahnede elit sporcuların üstlendiği sorumluluğu vurgulayarak sözlerine devam etti. "Biz birçok nesil için, birçok erkek ve kız çocuğu için bir örneğiz ve bence onlar da herkes için, daha iyiye doğru bir örnek olmalı. Şu anda sadece bunun tadını çıkaracağız," diyen Olmo, Güney Amerikalı meslektaşlarına net bir mesaj gönderdi.