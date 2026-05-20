Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
"Biz bir aileyiz!" - Faslı yıldız Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanacak kritik maçta sakatlığından sonra sahalara dönmesi beklenirken, Luis Enrique'nin "PSG'nin zihniyetini değiştirdiğini" söyledi

Paris Saint-Germain'in bek oyuncusu Achraf Hakimi, Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Luis Enrique'nin muazzam etkisini övdü. Defans oyuncusu, teknik direktörün takımı nasıl birleşmiş bir aileye dönüştürdüğünü vurguladı. Ayrıca, teknik direktörün yıldız oyuncunun Avrupa'nın en büyük mücadelesine tamamen hazır olduğunu doğrulamasıyla kulüp, kadro açısından büyük bir moral kazandı.

  • Enrique, PSG'de kültürü dönüştürüyor

    Hakimi, Fransız kulübünde yaşanan önemli kültürel dönüşümün mimarının Enrique olduğunu belirtti. Onun önderliğinde kulüp, üst üste üç Ligue 1 şampiyonluğu ve 2024-25 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı; bu sezon Arsenal ile oynanacak final maçı öncesinde ikinci bir Avrupa kupası zaferi de mümkün görünüyor.

    Sky Sport'a konuşan savunma oyuncusu, teknik direktörün soyunma odasında nasıl bir etki yarattığını vurguladı.

    Hakimi şöyle konuştu: "Luis Enrique mi? O, PSG'de her şeyi değiştirdi. O geldiğinden beri herkesin zihniyeti değişti: artık biz bir takımız, birbirimiz için oynuyoruz, birbirimiz için koşuyoruz, bir aileyiz. Böyle oynadığımızda her şey daha kolay hale geliyor. Bu takımda, bu takım arkadaşlarımla ve bu teknik direktörle birlikte olduğum için şanslıyım. O, zihniyetimi ve sahadaki tavrımı değiştirdi. Beni hem futbolcu hem de insan olarak daha iyi hale getirdi."

    Final öncesinde form artışı

    PSG, bu sezonun Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşmak üzere Budapeşte'ye yapacakları seyahat öncesinde, kilit savunma oyuncusunun forma giyebileceği haberiyle büyük bir moral kazandı. Bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen bek, 31 maçta 3 gol ve 9 asist kaydetmiş olup, kulüp kariyerinde 206 maçta toplam 28 gol ve 44 asist rakamına ulaşmıştır.

    Bayern Münih maçında yaşadığı sakatlığın ardından fiziksel durumu konusunda endişeler olsa da, Enrique bu haftaki basın toplantısında tüm endişeleri giderdi. Olumlu bir güncelleme yapan teknik direktör, "Herkes hazır. Herkesin hazırlık süreci farklı. Ancak bu hafta, küçük hücum ve savunma detaylarını hazırlamak için birçok değişiklik, dinlenme günleri ve yoğun antrenmanların olacağı bir hafta olacak. Gerisi Paris ve Budapeşte'deki güneş." dedi.

    Tamamen konsantre olan Hakimi ise şunları ekledi: "Yine finalde olmak mı? Bence bu çok güzel bir başarı. Kolay bir yol değildi ve turnuvanın sonuna tekrar ulaşmış olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak şimdi konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz çünkü Arsenal gerçekten güçlü bir rakip."

  • Aralarındaki bağlar hâlâ güçlü

    Fransız başkentinde kariyerinin en önemli maçına hazırlanırken bile, bu defans oyuncusu İtalya'daki köklerini unutmadı. Uluslararası yıldız, Eylül 2020'de Real Madrid'den Inter'e katılarak kulüpte son derece başarılı bir dönem geçirdi. Ardından Temmuz 2021'de 68 milyon avroluk bir transfer ücretiyle Paris'e taşındı.

    Inter'in Serie A ve Coppa Italia'daki son başarılarının ardından, Hakimi mutluluğunu dile getirdi. Hakimi, "Evet, ben bir Interistayım ve şampiyonluk ve Coppa Italia için çok mutluyum" dedi. Eski takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerini detaylandıran oyuncu, "Biriyle konuştum mu? Lautaro'ya mesaj attım, onunla çok iyi anlaşıyorum" diye ekledi. Kalbi Milan'a karşı hala sıcak olsa da, onun mutlak önceliği Avrupa'da zaferi garantilemek.

    Avrupa'da bundan sonra ne olacak?

    Bu önemli maça 10 gün kala, PSG ve tam kadro hazır olan takımı hazırlıklarını hızlandıracak. Arsenal şüphesiz zorlu bir sınav olacak, ancak Fransa şampiyonu takım muazzam bir özgüven dalgası yaşıyor. Hakimi ve takım arkadaşları bu aile benzeri uyumu sürdürebilirlerse, bir başka çok arzu edilen Avrupa kupasını kaldırmak için muhteşem bir fırsat yakalayacaklar.

