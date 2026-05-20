"Biz bir aileyiz!" - Faslı yıldız Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanacak kritik maçta sakatlığından sonra sahalara dönmesi beklenirken, Luis Enrique'nin "PSG'nin zihniyetini değiştirdiğini" söyledi

Hakimi, Fransız kulübünde yaşanan önemli kültürel dönüşümün mimarının Enrique olduğunu belirtti. Onun önderliğinde kulüp, üst üste üç Ligue 1 şampiyonluğu ve 2024-25 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı; bu sezon Arsenal ile oynanacak final maçı öncesinde ikinci bir Avrupa kupası zaferi de mümkün görünüyor.

Sky Sport'a konuşan savunma oyuncusu, teknik direktörün soyunma odasında nasıl bir etki yarattığını vurguladı.

Hakimi şöyle konuştu: "Luis Enrique mi? O, PSG'de her şeyi değiştirdi. O geldiğinden beri herkesin zihniyeti değişti: artık biz bir takımız, birbirimiz için oynuyoruz, birbirimiz için koşuyoruz, bir aileyiz. Böyle oynadığımızda her şey daha kolay hale geliyor. Bu takımda, bu takım arkadaşlarımla ve bu teknik direktörle birlikte olduğum için şanslıyım. O, zihniyetimi ve sahadaki tavrımı değiştirdi. Beni hem futbolcu hem de insan olarak daha iyi hale getirdi."