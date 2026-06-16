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Ryan Tolmich

Çeviri:

"Biz Amerika'yız" - Yorumcular arasında çirkin söz düellosu sürerken, ABD Erkek Milli Futbol Takımı Avustralya ile Dünya Kupası mücadelesine hazır

Analysis
ABD
Dünya Kupası
Avustralya
FEATURES
ABD - Avustralya

Avustralya medyası maç öncesi alaycı yorumları kişisel algılamış olsa da, oyuncular Amerikalı yorumcuların kurduğu tuzağa düşmüyor

IRVINE, Kaliforniya -- Tim Weah bu kelimeyi duyunca başını sallıyor. Bu sorunun geleceğini elbette biliyordu; zira bu, ABD Erkek Milli Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde haftanın en çok konuşulan kelimesiydi.

"Layup."

Eski ABD Erkek Milli Takımı oyuncusu ve şu anki yorumcu Mike Grella’nın ağzından çıkan bu tek kelime, Dünya Kupası’ndaki bu ikinci maça giden süreci tanımladı. Avustralya medyası bu terime sarıldı ve bu haftayı, herhangi bir Dünya Kupası karşılaşmasına yakışır bir “biz ve onlar” mücadelesine dönüştürdü. Soccerros tarafındaki efsaneler, bu terimi Amerikan futboluna kendi eleştirilerini yöneltmek için kullandılar. Harry Kewell, Avustralya’nın altın neslini ABD Milli Takımı’nınkiyle karşılaştırdı. Landon Donovan ise Avustralya teknik direktörü Tony Popovic’i “kendini beğenmiş” olarak nitelendirdi. Avustralyalı kaleci Matt Ryan ise tipik Avustralya tarzında şu sözlerle karşılık verdi: “Bana karşı gol atacak c-kelimesi yok.”

Böylece, medyada söz düelloları sürerken, USMNT’nin en büyük yıldızlarından bu konuda açıklama yapmaları istendi. İşte bu yüzden Weah sadece başını sallayıp gözlerini devirebiliyor. İkinci Dünya Kupası’ndaki ikinci maçına hazırlanırken, uzun zaman önce öğrendiği bir dersi hatırlatıyor: Bu seviyede kolay iş yoktur ve Dünya Kupası haftasında içine çekilmeye değecek “biz ve onlar” türünden çatışmalar da yoktur.

"Benim ilkelerimden biri rakibe saygı duymaktır," dedi, "bu yüzden tüm bu konuşmalar bana göre tam bir saçmalık. Avustralya takımına bakarsanız - onlar da tıpkı bizim gibi mücadeleci, azimli ve hırslı genç bir takım; bu yüzden diğer rakiplerimize saygı duyduğumuz gibi onlara da saygı duyuyoruz. Bence çok güzel bir maç olacak.

"Medyanın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum, ama biz daha büyük resme bakıyoruz."

Weah hoşlansın ya da hoşlanmasın, medya savaşı Cuma günkü maçın bir parçası. Yakın geçmiş de öyle. Sanki iki taraf arasında zaten yeterince gerginlik yokmuş gibi, her iki takım da biraz kontrolden çıkan sonbahardaki bir hazırlık maçını hatırlayacak. Sert müdahaleler, fiziksel mücadeleler ve hatta Christian Pulisic’in sakatlığı… Son dostluk maçı bir hava yarattı ve bu durum, olayın üzerinden geçen aylarda medyadaki yorumcular tarafından daha da körüklendi.

Peki, dostluk maçı öncesindeki günlerde ABD Milli Takımı’nın zihniyeti nedir? Saygılı, ama istekli. Avustralya, iyi ya da kötü, bu maçı bir savaş olarak sunuyor ve ABD’li oyuncular, buna hazır olabileceklerini ve olacaklarını söylüyorlar.

"Biz Amerika'yız, kimseye boyun eğmeyiz," dedi orta saha oyuncusu Sebastian Berhalter, "ve bence bu, [Mauricio Pochetino]'nun gerçekten aşıladığı bir şey. Arjantinli olmasına rağmen, 'Bakın, biz böyle yaparız ve biz buyuz' gibi bir zihniyete sahip. Amerika işte budur."

Şu anda, bu Dünya Kupası haftası, kampta bulunanlar bunu görmezden gelmeye çalışsa da, kampın dışında dönen tüm söylentilerle ilgili.

  • hanoifc-harry-kewell(C)Getty Images

    "Orada ne içiyorlar acaba?"

    Dünya Kupaları her zaman öngörülemezdir, ancak bu hafta Avustralya’da en çok nefret edilen kişinin tam da Grella olacağını pek kimse tahmin edemezdi.

    Her şey Aralık ayındaki Dünya Kupası kura çekiminde başladı. Kura çekiminin ardından Grella, Avustralya'yı ABD Milli Takımı için kolay bir rakip olarak nitelendirdi. "Çocuk oyuncağı" diye yaptığı bu meşhur açıklama, Avustralya medyasının öfkesini anında üzerine çekti. 2. kasedeki takımlar arasında Avustralya en düşük sıralamaya sahipti, bu yüzden Amerikalıların memnun olmak için bir nedeni vardı. Öte yandan Avustralya’nın da gülümsemek için bir nedeni vardı: İspanya, Arjantin ve Fransa gibi takımlardan kaçınarak, 1. kasedeki en düşük sıralamaya sahip üçüncü takımı kura ile çekmişlerdi.

    Grella, Socceroos ile eşleşmeyi kutlarken, Amerikan medyası da Avustralya teknik direktörü Popovic’in tepkisine odaklandı; Popovic, koşullar göz önüne alındığında takımının grubundan memnun görünmüyordu.

    “Kura çekiminden sonra Avustralyalı teknik direktörün röportajını izledim ve gerçekten ilginçti,” dedi Donovan, kura çekiminden sonra State of the Union adlı podcast’inde. “Bu benzersiz bir durumdu çünkü çoğu teknik direktör, ‘Ah, zor bir kura, çok zor olacak’ gibi, beklediğiniz türden aynı şeyleri söyler; oysa onun ilk yorumu ‘Memnunuz’ oldu. Ben de ‘Gerçekten mi? Öyle misiniz?’ Yüzünde o kendini beğenmiş ifade vardı ve ben de ‘Tamam, sabırsızlanıyorum’ dedim.

    “Keşke sahada olsaydım. Bu adamlarla oynamak istiyorum.”

    Donovan, bu tartışmaya katılan tek efsane değil. Avustralyalı ikon Kewell, ABD’den gelen tepkiler sorulduğunda bu fırsatı değerlendirip ABD’ye sert sözler sarf etti.

    “ABD, sanki inanılmaz bir futbol – ya da soccer – ülkesiymiş gibi konuşuyor,” dedi Kewell, Code Sports’a. “Onların altın neslini bizim altın neslimizle karşı karşıya getirmek isterdim. Bu bir rekabet bile olmazdı. Neyden bahsettiklerini bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum.”

    Kewell, konuyu biraz daha kişisel bir hale de getirdi. Grella’nın kim olduğunu bilip bilmediği sorulduğunda Kewell, “Hayır, hiç bilmiyorum” dedi.

    Grella ise yaptığı açıklamaların arkasında durdu.

    “Orada ne içiyorlar acaba?” dedi. “Çünkü Dünya Kupası’nda hiçbir şey yapma şansları yok.”

    Tüm bunlar medyada yer alırken, USMNT oyuncuları yorumcuların sözlerine cevap vermek zorunda kaldı. Cevapları genel olarak aynıydı: Bu yorumlar, özellikle Avustralya’nın turnuva açılış maçından sonra, USMNT’nin duygularını yansıtmıyor.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Avustralya'nın Türkiye'ye karşı aldığı sürpriz galibiyet bir mesaj veriyor

    Bu Dünya Kupası’nın ilk günlerinde konuşmaların büyük bir kısmı, hem ev sahibi hem de bir takım olarak ABD’ye odaklanmıştı. Ancak ABD Milli Takımı’nın Paraguay’ı 4-1 mağlup etmesinin ertesi günü, Avustralyalılar göz ardı edilemeyeceklerini hiç de ince bir şekilde ifade etmediler.

    İlk maç öncesinde Türkiye'nin yıldızı Hakan Çalhanoğlu, takımının rakibi "domine edeceğini" söylemişti. Ancak bu sözleri ona pahalıya mal oldu. Evet, top hakimiyeti Türkiye'deydi, ancak golleri Avustralya attı. Socceroos, Dünya Kupası'na 2-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yaparken, favori gösterilen Türkiye takımını da küçük düşürdü.

    Golcü Nestory Irankunda, Vancouver’da gazetecilere, “Geldiler, büyük laflar ettiler ama sahada sözlerini kanıtlayamadılar,” dedi. “Sonuçta galibiyeti biz aldık. İnsanlar istedikleri kadar konuşabilir, ancak sahada performans gösteremeyecekler ise konuşmanın bir anlamı yok.

    “Elbette bu bize büyük bir motivasyon sağladı. Bazı oyuncularımızı gerçekten kızdırdı, ama sonuçta bu adamlar istedikleri kadar saçma sapan konuşabilirler, biz pek umursamıyoruz.”

    ABD Milli Takımı, Türkiye’nin yaptığı hatayı tekrarlamamaya kararlı. ABD topun hakimiyetinde olabilir ve oyunun gidişatını belirleyebilir, ancak bu bir sonucu garanti etmez. Bu nedenle ABD Milli Takımı, hem maç öncesinde hem de maç sırasında soğukkanlı kalmanın önemini vurguluyor.

    “Türkiye maçında olanları gördünüz,” dedi Berhalter. “Açıkçası, rakibin savunmasını aşmakta zorlandılar ve Türkiye gerçekten çok iyiydi. Savunma şeklini çok beğendim. Ellerinden gelen her şeyi verdiler ve bu işe yaradı. Gerçekten iyi iş çıkardılar. Harika bir maç olacak ve biliyorsunuz ki mücadele edecekler.”

    ABD, bunu Türkiye maçından öğrenmemiş olsa bile, bu döngüde oynadıkları en çekişmeli maçlardan birinde aynı Avustralya takımıyla karşılaştıkları sonbaharda bunu öğrenmiştir.

  • FBL-FRIENDLY-USA-AUSAFP

    Fiziksel ön izleme

    O Ekim ayındaki hazırlık maçının devre arasında, oyuncuların anlattığına göre Pochettino öfkesini dışa vurdu. ABD, Haji Wright’ın golüyle skoru 1-1’e getirmişti, ancak Pochettino hiç de memnun değildi. Avustralya maça yüksek bir tempo getirmişti ve ABD Milli Takımı buna ayak uyduramıyordu. Pulisic, ilk yarının ortasında sert bir müdahale sonrasında topallayarak soyunma odasına gitti; bu müdahale hem hakem hem de ABD Milli Takımı tarafından nispeten cezasız kaldı.

    Pochettino, bunun mazur görülemez olduğunu söyledi; işte bu yüzden devre arasında takımına sert bir şekilde çıkış yaptı. O konuşmanın etkileri, ABD'yi şu anki konumuna itmeye yardımcı oldu; o kadar ki, o gün kadroda olmayan oyuncular bile bu olaya atıfta bulunuyor.

    Berhalter, “Onların hazır olduğunu, mücadeleye istekli olduklarını ve rakibe zorluk çıkardıklarını görebilirsiniz,” dedi ve ekledi: “Bence Mauricio’nun devre arasında yaptığı sert konuşma tam da bu noktadaydı. ‘Bu adamlar bize istediği gibi davranamaz’ demişti ve haklıydı.”

    O maçın ilk 64 dakikasında forma giyen ve Wright’ın iki golüyle 2-1 kazanılan karşılaşmayı Weah çok iyi hatırlıyor. İlk yarının büyük bir bölümünde ABD, maçı yoklamaktan memnun kalmıştı. Bu seviyede böyle bir şey yapamazsınız. Bu, ABD’nin kaotik bir sonbahar programı sırasında aldığı birçok dersten biriydi; oyuncular, bu deneyimin takım için dönüştürücü bir etki yarattığını söylemeye devam ediyor.

    "Onları bir nevi yokluyorduk, ne kadar agresif olduklarını anlamaya çalışıyorduk. Onların Dünya Kupası seviyesinde bir takım olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu deneyim eğlenceliydi," dedi Weah. "Agresif bir maçtı ve bence Colorado’daki o maçtan bu yana çok değiştik. Bence biz de biraz daha agresif hale geldik."

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    Çıkarılan dersler

    Her iki takım da o hazırlık maçını geriye dönüp değerlendirecek. Her ikisi de durumun ne kadar değiştiğini kabul edecek. ABD, o maçtan bu yana geçen aylarda, Dünya Kupası’nın açılışında Paraguay’ı mağlup edene kadar açıkça gelişme kaydetti. Avustralya da öyle. Dünya Kupası öncesi hazırlık döneminde Kamerun ve Curacao gibi takımları mağlup etti ve İsviçre ile berabere kaldı.

    Avustralya'nın orta saha oyuncusu Patrick Yazbek, Ocak ayında GOAL'a verdiği demeçte, "Bence her zaman bir şeyler olacağını biliyorduk," dedi. "Bence ilk yarıda iyi bir tepki verdiler ama genel olarak, sadece Avustralyalılar veya Amerikalılar için değil, herkes için heyecan verici bir maçtı. Şimdi Dünya Kupası’nda ABD ile karşılaşmak iyi bir fırsat ve bence bu, birbirimizle oynadığımız o deneyim sayesinde her iki tarafın da yararına. Öğrenilen derslerden en iyi şekilde kim yararlanacak? Bence biz.”

    Bu hafta sonu oynanacak maçı belirleyecek olan da budur; medyanın sataşmaları ya da kimin kime saygı duyup duymadığına dair konuşmalar değil. Sonuçta Cuma günü oynanacak maç bir ders maçı olacak ve son birkaç ayda en çok ders çıkaran takım, nihayetinde grubu kazanacak konuma gelecektir.

    Bu riskler fazlasıyla yeterli. Tüm bu konuşmalar sadece işin süslemesi. Sonuçta, tüm taraflar Cuma günkü maçın şiddetli ve fiziksel bir mücadele olmasını bekliyor. Ve Seattle’daki coşkulu seyirci önünde, kolay galibiyetle ilgili tüm konuşmalar stüdyoda değil, sahada son bulacak.

    Weah, “Bu muhteşem bir maç olduğu için, rekabete ve maça hazır olduğumuzdan emin olacağız,” dedi. “Oyuncularımız Avustralya’ya saygı duyuyor, bu yüzden iyi hazırlanıp sahaya gerektiği gibi çıkacağımızdan emin olacağız.”

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