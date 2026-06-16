IRVINE, Kaliforniya -- Tim Weah bu kelimeyi duyunca başını sallıyor. Bu sorunun geleceğini elbette biliyordu; zira bu, ABD Erkek Milli Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde haftanın en çok konuşulan kelimesiydi.

"Layup."

Eski ABD Erkek Milli Takımı oyuncusu ve şu anki yorumcu Mike Grella’nın ağzından çıkan bu tek kelime, Dünya Kupası’ndaki bu ikinci maça giden süreci tanımladı. Avustralya medyası bu terime sarıldı ve bu haftayı, herhangi bir Dünya Kupası karşılaşmasına yakışır bir “biz ve onlar” mücadelesine dönüştürdü. Soccerros tarafındaki efsaneler, bu terimi Amerikan futboluna kendi eleştirilerini yöneltmek için kullandılar. Harry Kewell, Avustralya’nın altın neslini ABD Milli Takımı’nınkiyle karşılaştırdı. Landon Donovan ise Avustralya teknik direktörü Tony Popovic’i “kendini beğenmiş” olarak nitelendirdi. Avustralyalı kaleci Matt Ryan ise tipik Avustralya tarzında şu sözlerle karşılık verdi: “Bana karşı gol atacak c-kelimesi yok.”

Böylece, medyada söz düelloları sürerken, USMNT’nin en büyük yıldızlarından bu konuda açıklama yapmaları istendi. İşte bu yüzden Weah sadece başını sallayıp gözlerini devirebiliyor. İkinci Dünya Kupası’ndaki ikinci maçına hazırlanırken, uzun zaman önce öğrendiği bir dersi hatırlatıyor: Bu seviyede kolay iş yoktur ve Dünya Kupası haftasında içine çekilmeye değecek “biz ve onlar” türünden çatışmalar da yoktur.

"Benim ilkelerimden biri rakibe saygı duymaktır," dedi, "bu yüzden tüm bu konuşmalar bana göre tam bir saçmalık. Avustralya takımına bakarsanız - onlar da tıpkı bizim gibi mücadeleci, azimli ve hırslı genç bir takım; bu yüzden diğer rakiplerimize saygı duyduğumuz gibi onlara da saygı duyuyoruz. Bence çok güzel bir maç olacak.

"Medyanın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum, ama biz daha büyük resme bakıyoruz."

Weah hoşlansın ya da hoşlanmasın, medya savaşı Cuma günkü maçın bir parçası. Yakın geçmiş de öyle. Sanki iki taraf arasında zaten yeterince gerginlik yokmuş gibi, her iki takım da biraz kontrolden çıkan sonbahardaki bir hazırlık maçını hatırlayacak. Sert müdahaleler, fiziksel mücadeleler ve hatta Christian Pulisic’in sakatlığı… Son dostluk maçı bir hava yarattı ve bu durum, olayın üzerinden geçen aylarda medyadaki yorumcular tarafından daha da körüklendi.

Peki, dostluk maçı öncesindeki günlerde ABD Milli Takımı’nın zihniyeti nedir? Saygılı, ama istekli. Avustralya, iyi ya da kötü, bu maçı bir savaş olarak sunuyor ve ABD’li oyuncular, buna hazır olabileceklerini ve olacaklarını söylüyorlar.

"Biz Amerika'yız, kimseye boyun eğmeyiz," dedi orta saha oyuncusu Sebastian Berhalter, "ve bence bu, [Mauricio Pochetino]'nun gerçekten aşıladığı bir şey. Arjantinli olmasına rağmen, 'Bakın, biz böyle yaparız ve biz buyuz' gibi bir zihniyete sahip. Amerika işte budur."

Şu anda, bu Dünya Kupası haftası, kampta bulunanlar bunu görmezden gelmeye çalışsa da, kampın dışında dönen tüm söylentilerle ilgili.