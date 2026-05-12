"Bitti!" - Raheem Sterling, Feyenoord tarihinin "en büyük başarısızlığı" olarak nitelendirildi
Kanat oyuncusu için Rotterdam'dan ayrılık kapıda
Sterling, Robin van Persie'nin takımında düzenli bir ilk 11 yerini garantileyemediği için sezon sonunda Feyenoord'dan ayrılacak. Şubat ayında büyük bir heyecanla takıma katıldığından bu yana, 31 yaşındaki oyuncu ligde sadece 349 dakika sahada kalabildi ve son zamanlarda yedek kulübesinde kenara itilmiş bir figür haline geldi. Antrenmanlarda profesyonel standartlarını korusa da, kulüp yönetimi, İngiltere milli takım oyuncusunun yetersiz performansı nedeniyle sözleşmesini uzatmama kararı aldığı bildirildi.
Sterling en büyük başarısızlık olarak nitelendirildi
Eski Hollanda milli futbolcu Jan Everse, Sterling’in Rotterdam’da geçirdiği dönemde yaşadığı fiziksel düşüş ve özgüven eksikliği hakkında sert eleştirilerde bulundu. The Athletic’e konuşan Everse şöyle dedi: “Her şey bitti. Umarım yanılmışımdır ve onu yanlış değerlendirmişimdir, ama sanmıyorum. İnternetteki yorumlara bakın — taraftarlar onu yerden yere vuruyor. ‘Tarihimizin en büyük başarısızlığı’ diyorlar. Formda değil. Üç dört sprint yaptıktan sonra 20 dakika boyunca ortalarda görünmüyor. Artık patlayıcı gücü yok."
Gözden düşmek
Eleştiriler taraftarların ötesine uzanıyor; Everse, Sterling’in hızının azalmasıyla birlikte teknik oyununun da bozulduğuna dikkat çekiyor. Everse şöyle devam etti: "Kendi ayaklarına takılıp düşüyor. Tereddüt ediyor. Hata yapmamak için endişeli. Bire bir durumlarda hiçbir zaman bir savunmacıyı geçemiyor. Ona acıyorum.
"Çoğu futbolcuya acımam, çünkü ne kadar kazandıklarını biliyorum. Ama ona acıyorum çünkü o harika bir futbolcuydu ve hafızamda eski Raheem Sterling'i görebiliyorum. Bu mutlu bir evlilik değil. Ve onun niteliklerine ve geçmişine sahip bir oyuncuya acıyorsanız, her şeyin bittiğini bilirsiniz."
Zwolle'de veda gösterisi
Feyenoord, 17 Mayıs Pazar günü PEC Zwolle deplasmanında oynayacağı maçla Eredivisie sezonunu tamamlayacak; bu karşılaşmanın Sterling için son maç olması bekleniyor. İkinci sırayı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını çoktan garantileyen Rotterdam ekibinin, artık gurur dışında kaybedecek pek bir şeyi kalmadı. Sterling için yaz, önemli ölçüde durma noktasına gelen kariyerinde bir dönüm noktası olacak. Tecrübeli kanat oyuncusu, futbol hayatının erken sona ermesini önlemek için yeni bir kulüp arayışına girecek.