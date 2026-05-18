"Bitti" - Lyon yöneticisi, Endrick'in "harika" bir kiralık döneminin ardından Real Madrid'e geri döneceğini doğruladı
İşe alım sorumlusu ayrıldığını doğruladı
Lyon'un transfer sorumlusu Matthieu Louis-Jean, Endrick'in bu yaz Madrid'e döneceğini doğrulayarak, oyuncunun Fransa'daki etkileyici beş aylık serüvenine son verdi. 19 yaşındaki forvet, Ocak ayında satın alma opsiyonu bulunmayan kısa süreli bir sözleşmeyle Lyon'a katılmıştı. Kulüp, oyuncunun gösterdiği performanstan çok memnun olsa da, mali ve sözleşmeye ilişkin gerçekler nedeniyle kalıcı bir transfer ya da sözleşmenin uzatılması söz konusu değil.
Lyon'un sezonun son maçı olan ve Lens'e 4-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Louis-Jean, Brezilyalı yıldızı kadroda tutma olasılığını değerlendirdi. "Evet, onu kadroda tutmak isteriz, ancak şu an için bu pek olası görünmüyor," diye itiraf etti. "Bu durum, sözleşmesini uzatmak istemenize neden oluyor. Mümkün mü? Bu başka bir mesele. Endrick için çok iyi bir kiralık dönem oldu; burada harika zaman geçirdi. Uyum sağlama şekliyle şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcıydı. Zaten Fransızca konuşuyor, bu inanılmaz bir şey. İyi bir çocuk."
Ligue 1'de hemen hissedilen etki
Endrick'in Rhône bölgesinde geçirdiği kısa süre içindeki istatistikleri her şeyi anlatıyor. Tüm turnuvalarda sadece 21 maçta forma giyen Brezilyalı genç oyuncu, sekiz gol ve sekiz asistle yılın başından bu yana ligin en verimli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.
Louis-Jean, genç oyuncunun takımın sezon sonundaki yükselişine yaptığı katkıyı övgüyle karşıladı. "Çok kısa sürede bize çok şey kattı. Ondan beklediğimizi yerine getirdi. Gelişmeye devam edecek genç bir oyuncu ve umarım Dünya Kupası'na gider ve harika bir Dünya Kupası geçirir. Birlikte güzel zamanlar geçirdik. Peki bu devam edecek mi? Bugün için bitti, evet."
Kişisel duygular ve inanç
Oyuncu daha önce Groupama Stadyumu'ndaki mutluluğunu dile getirmiş ve koşullar elverirse geri dönüş ihtimalinin kapısını aralık bırakmıştı. Rennes'e karşı alınan son galibiyetin ardından Endrick, kariyerinin gidişatını ilahi bir güce emanet ederek geleceği hakkında sakin bir tavırla konuştu. Lens maçında oyundan çıkarken ayakta alkışlanmasından da anlaşıldığı üzere, Lyon taraftarlarıyla arasındaki bağ oldukça belirgindi.
Fransa'daki günlerini değerlendiren Endrick, daha önce şöyle demişti: "Her günü olduğu gibi yaşıyorum. Bugün harikaydı, bunun için çok mutluyum. Burada çok mutluyum, iyi bir takım, iyi bir teknik ekip ve iyi takım arkadaşlarım var. Çok iyiyim, ne olacağını bilmiyorum. Her zaman Tanrı'nın yanındayım. Tanrı ne derse onu yapacağım. Lyon'da kalmam gerekirse, Madrid'e gitmem gerekirse, Tanrı'nın bana söylediğini yapacağım. Tanrı'nın bana ne söyleyeceğini bekleyeceğim. Ama çok mutluyum."
Lyon'un Şampiyonlar Ligi hazırlıkları
Endrick'in ayrılmasıyla birlikte Lyon, artık yoğun geçecek bir yaz dönemine ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarının getireceği zorluklara odaklanmak zorunda. Ligue 1'i dördüncü sırada tamamlayan kulüp, önümüzdeki sezona erken bir başlangıç yapacak. Louis-Jean, transfer ekibinin şimdiden teknik direktör Paulo Fonseca ile birlikte çalışarak yerlerine geçecek isimleri belirlemeye ve Avrupa sahnesi için kadroyu güçlendirmeye başladığını doğruladı.
"Bunu öngörüyoruz, çalışmaya çoktan başladık," dedi. "Yüksek seviyeli maçlar çok hızlı bir şekilde yaklaşacağı için işler karmaşık olacak. Paulo (Fonseca) ve Benjamin (Charier) ile bize katılabilecek oyuncular üzerinde çalışmaya başladık. Bizim için çok iyi geçen bu sezonu sindireceğiz; başardıklarımızla gurur duyuyoruz."