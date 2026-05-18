"Bitti" - Lyon yöneticisi, Endrick'in "harika" bir kiralık döneminin ardından Real Madrid'e geri döneceğini doğruladı

Lyon'un transfer sorumlusu Matthieu Louis-Jean, Endrick'in bu yaz Madrid'e döneceğini doğrulayarak, oyuncunun Fransa'daki etkileyici beş aylık serüvenine son verdi. 19 yaşındaki forvet, Ocak ayında satın alma opsiyonu bulunmayan kısa süreli bir sözleşmeyle Lyon'a katılmıştı. Kulüp, oyuncunun gösterdiği performanstan çok memnun olsa da, mali ve sözleşmeye ilişkin gerçekler nedeniyle kalıcı bir transfer ya da sözleşmenin uzatılması söz konusu değil.

Lyon'un sezonun son maçı olan ve Lens'e 4-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Louis-Jean, Brezilyalı yıldızı kadroda tutma olasılığını değerlendirdi. "Evet, onu kadroda tutmak isteriz, ancak şu an için bu pek olası görünmüyor," diye itiraf etti. "Bu durum, sözleşmesini uzatmak istemenize neden oluyor. Mümkün mü? Bu başka bir mesele. Endrick için çok iyi bir kiralık dönem oldu; burada harika zaman geçirdi. Uyum sağlama şekliyle şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcıydı. Zaten Fransızca konuşuyor, bu inanılmaz bir şey. İyi bir çocuk."